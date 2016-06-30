О чём говорить, когда не о чем говорить?

В процессе подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму РФ в Татарстане возникла первая конфликтная ситуация: несколько кандидатов в депутаты обратились в Центризбирком РФ с жалобой на ЦИК РТ, отменивший телевизионные и радиодебаты среди баллотирующихся по одномандатным округам. Попробуем разобраться, в чём проблема.

Для начала – небольшое напоминание о том, кто такие «одномандатники». Это люди, которые выдвинулись и сумели зарегистрироваться в качестве кандидатов в Думу в личном, так сказать, качестве, а не по списку какой либо допущенной к выборам партии. По факту почти все они всё равно представляют, конечно, те или иные партии, но акцент вот такой: я, имярек, личность и в таком качестве хочу пройти в парламент России, чтобы отстаивать там интересы тех, кто за меня проголосует (а также, разумеется, «всего многонационального народа»).

С учетом такого контекста понятно, что для одномандатников принципиально важно добиться максимального узнавания и расположения электората, а ТВ – наилучший для этого ресурс, поскольку «ящик» смотрят преимущественно мужчины и женщины, которым прилично «за» и которые в России составляют ядро ходящих на участки для голосования. И тут ЦИК РТ вдруг говорит: времени нет, обойдемся дебатами тех, кто баллотируется в Думу по партийным спискам.

В определенном смысле времени действительно нет: Россия стоит на очередном рубеже, за которым то ли пропасть, то ли взлёт, и надо быстро решить, кто, как и куда страну поведёт (если мы в самом деле полагаем, что повести могут те, кто соберется в нижней палате российского парламента). Но понятно, что в циках у нас не инопланетяне, а креатуры партии власти, которая уверена, что ее вожди лучше других знают, что и как, а также лучше других умеют управлять государством, а раз так, то их, циков, задача – минимизировать всякого рода бузу и поползновения необузданных кандидатов, которые водятся как раз среди одномандатников. Как говорится, ничего личного, только бизнес. То есть, в данном случае, политическая целесообразность.

Следуя логике этой целесообразности, ЦИК РТ отвёл на теледебаты на республиканских госканалах минимально допустимое время – по 30 минут в день, абсолютно в рамках федерального закона о выборах в ГД. Период, в который по закону возможны теледебаты – 18 дней (2 выпадают как праздники татарстанского разряда), или 540 минут на все разговоры меж собой и с избирателями по ТВ. (Даже если было бы 20 дней, как настаивают жалующиеся, принципиально ситуация не меняется.) В Татарстане к выборам в ГД допущены 22 партии и 43 кандидата по 6 одномандатным округам. По закону время в эфире для партийцев и одномандатников делится строго пополам; выходит, что «списочники» будут иметь по 12 с половиной минут в расчёте на партию, а «индивидуалы» - по 6 с половиной минут. Не густо для организации «круглых столов» и обмена аргументами за и против, но применительно к одномандатникам тут есть еще один не вполне ясный нюанс. По идее дебаты должны проходить между кандидатами, претендующими на место в одном и том же округе – должны же избиратели сравнить, кто из них краше, умней и деловитей, - а это значит, что каждый день в студии ТНВ, например, будут сходиться по 7 человек (а в Приволжском, возможно, и по 8), и на все разговоры у них будет по 2 минуты на брата, - это ровно то время, за которое вы прочитали мной написанное от заголовка до точки. Ну, и какие тут могут быть дебаты?

Понятно, что самое простое – это увеличить время, отведенное на госканалах для бесплатной агитации партий и одномандатников, с 30 до 60 или даже 90 ежедневных минут, в конце концов сетка вещания забита отнюдь не шедеврами, но это не в интересах, как уже было сказано. Из чего с легкостью можно прийти к выводу, что опять у нас попираются права и ущемляется демократия. Пожалуй, что и так, но дело, думаю, не просто в желании ущемить, чтобы ущемить, а еще и в своего рода чадолюбии наших властей, конечно видящих себя пастырями.

Закавыка в том, что дебаты – по определению – это публичный обмен мыслями. Мыслями, обратите внимание, - по актуальным темам с целью убедить в своей правоте не оппонента, а третью сторону, то есть избирателей в данном случае. И если с актуальными темами проблем не возникает, - см. СМИ, то по части мыслей на эти темы просто беда, хоть в СМИ, хоть в державных кабинетах, - бродят пара-тройка с перепевами и всё тут. В такой ситуации легко представить, что через 5 минут дебаты по существу превратятся в обмен колкостями с возможным обливанием противных соком или что там будет на столах в телестудии. То есть шуму будет много, а толку – чуть; некрасиво, может шокировать телезрителей, и не чуждый эстетического ЦИК РТ об этом тоже подумал.

Шутки – шутками, а невольно вспоминается такой стародавний театральный приём: когда актерам на сцене надо изображать массовку, они, каждый на свой лад, вполголоса произносят одну и ту же фразу – «О чём говорить, когда не о чем говорить?» До зрительного зала же доносится неразличимый гул толпы, который, при воображении, можно принять и за глас народа.

Юрий Алаев.

Несколько слов в качестве постскриптума.

Во-первых, надо отметить, что Татарстан не одинок в конфликте по поводу теледебатов кандидатов в Думу, - такая же ситуация возникла в Москве, решение столичного ЦИК также обжаловано рядом оппозиционеров в ЦИК РФ, и не сегодня-завтра г-жа Панфилова вынуждена будет что-то по этому поводу сказать.

Во-вторых, самый публичный, пожалуй, из татарстанских одномандатников – спецкор «Новой газеты» и бывший пресс-секретарь первого президента РТ Ирек Муртазин сообщил мне сегодня, что намерен предложить наиболее известому своему сопернику по Приволжскому избирательному округу – экс-думцу и экс-главе Нурлатского района Фатиху Сибагатуллину выкупить на одном из местных телеканалов по 30 минут эфирного времени и подебатировать, ни в чём себе не отказывая. Предложение, на мой вкус, остроумное: понятно, что возникнут препоны по поводу источников оплаты, размера избирательного фонда, может отказаться Фатих Саубанович, но это тоже, вообще-то, часть предвыборной борьбы. Так что процесс идёт.

Ю.А.

Текст написан для портала "Татцентр", опубликован 23.08.16.



