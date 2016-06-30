Мальчиковые комплексы

Известный в педагогической среде господин, Зицер его фамилия, опубликовал в «Снобе» текст под заголовком «Мальчиковые слёзы». Соответствует сказанному автору – слёзы. И смех, при прочтении.

Ключевая (она же единственная, по сути) мысль статьи, - это, что маскулинное воспитание мальчиков в России губит их самих, а они, повзрослев, губят всё вокруг: женщин, социальные устои, соседей (в бытовом и геополитическом смыслах), природу и Родину. Виноваты, таким образом, воспитатели (всех поколений и времён), а что делать становится понятно из концовки текста: мамы должны убрать из воспитательного дискурса сыновей «мужика» и рассказать им про девочек, «тонких и человечных», чтобы и мальчики стали такими же. И будет всем счастье.

Что сказать? По-моему, Диме Зицеру (он так и подписывается на шестом десятке лет – «Дима Зицер») крупно не повезло с его собственной семьёй и окружением в детские годы. Там, в этой среде, Диму и его сверстником «учителя, родители, одноклассники, случайные знакомые» призывали «быть мужиками» и поэтому мальчики «ругались матом, обсуждали, подавляя внутренний холодок, худенькие лодыжки одноклассниц, учились красиво сплевывать на асфальт и писали слово из трех букв на всех доступных заборах». Правда, среди модификаций призыва «будь мужиком» автор называет и такую – «пусть девочка будет первой», - но она как-то не цепляет Диму, акцент на трёхбуквенных аспектах маскулинного воспитания.

Я старше Димы на 15 с лишним лет, но не думаю, что за это время воспитание в школе и доме претерпело тектонический сдвиг, и поэтому позволю себе кое-что заметить.

Главное – смысл, содержание призыва «быть мужиком». Для нас, меня и моих сверстников, это значило быть самостоятельным, не показывать слабости, уметь думать своей головой и делать что-то своими руками, уметь дать сдачи, если на тебя напали (не наоборот, Дима!), быть готовым защитить слабого и помочь ему (да – старушку через дорогу перевести, да, девочку защитить, несмотря на качество «лодыжек»). Ну, и быть готовым защитить Родину, если что, - разумеется: «военно-патриотическое воспитание». При этом мы ругались матом – иногда, так, чтобы, упаси господь, не услышали девчонки (стыдобище же!) или взрослые, писали (тоже иногда, без фанатизма) трехбуквенное, а еще жевали гудрон, лет в 12-13 кое-кто (и я, каюсь) начал тайком покуривать, - нормальное дворовое существование в стаях. Из этих, кого призывали «быть мужиками» вот в таком смысле, выросли самые разные люди: толковые и не очень, работящие и лентяи, жуликоватые и честные, преступники и правоохранители, герои и середняки (я, например, из последних), установка на «мужика» никак не выстригла всех под одну гребёнку. О чём слёзы?

О том, по Зицеру, что с годами он понял «общую идею» лозунга «быть мужиком», понял и ужаснулся, потому как это означает, цитирую: «Ты не имеешь права на чувства, если это не агрессия и не желание быть первым. Ты не имеешь права на сексуальность, если она не брутальна. Ты не имеешь права на слабость — это бабский удел. Ты не имеешь права сказать «нет» женщине, если речь идет о сексе (ты должен хотеть всегда, ты должен всегда быть готовым). Необходимо пользоваться любой возможностью, чтобы заняться сексом (ведь дальше такой возможности может и не представиться).

Ты должен ее удовлетворять! Сексом занимаются не ради удовольствия, не делают его частью любви, в нем нет места для тонкой игры. Это главный мужской способ самоутверждения!

Ты должен быть защитником. Настолько должен, что если и никто ни на кого не нападает, надо создать легенду нападения, а лучше развязать небольшую войну. Ты должен всегда доказывать, что ты сильнее других.

И прочая, прочая, прочая...» Конец цитаты.

Как говорится, «а мужики-то и не знали». Что так у них всё запущено.

На самом деле, не у них, а у него, конечно, - в цитате куча неизжитых Димой мальчиковых комплексов, и по этому поводу можно было бы выразить только сочувствие (оставляя в стороне вопрос, пристало ли писать такую, с моей точки зрения, ахинею Ph.D педагогических наук), но одна позиция из сказанного г-ном Зицером выбивается, по существу, из ряда, - это пассаж о «легенде нападения» и развязывании «небольшой войны». Такая фига «мужика» пубертатного возраста вылезла из кармана.