Концепцию территории ТПУ ВСМ «Москва – Казань» разработает компания Cushman & Wakefield

Отдел стратегического консалтинга Cushman & Wakefield стал победителем открытого конкурса на разработку стратегии развития территорий, примыкающих к транспортно-пересадочным узлам (ТПУ) скоростной магистрали Москва-Казань, сообщила пресс-служба G&W . Заказчиком проекта выступило ОАО «Скоростные магистрали», дочерняя компания ОАО «РЖД», отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта.

Перед командой Cushman & Wakefield стоит задача провести аналитические исследования и разработать предложения по формированию проектов развития ТПУ и прилегающих к ним территорий ВСМ Москва-Казань. Данный участок скоростной магистрали пройдет по территории семи субъектов Российской Федерации: Москва и Московская область, Владимирская и Нижегородская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл и Республика Татарстан.

Сергей Рябокобылко, партнер, генеральный директор Cushman & Wakefield: «Для нас большая честь и ответственность выиграть конкурс в таком масштабном транспортном и градостроительном проекте. По совокупному объему площадей он представляет собой крупнейший федеральный проект развития территорий новых транспортных узлов объединяющий несколько быстрорастущих российских регионов. Вокруг станций ВСМ вырастут целые города, будет формироваться новая городская среда с развитой социальной, общественной и коммерческой составляющими. Здесь появятся полноценные проекты многофункциональной застройки, объекты государственного управления, индустриальные парки, бизнес-центры, торговые зоны, гостиницы, выставочные объекты. Предложения, разработанные специалистами Cushman & Wakefield на основе лучших международных практик, лягут в основу градостроительной документации и генеральных планов территорий, примыкающих к новым вокзалам ВСМ. Мы уверены, что российский и международный опыт работы нашей команды позволит создать действительно инновационную концепцию развития этих территорий».

Евгений Попов, партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга Cushman & Wakefield: «Компания Cushman & Wakefield является признанным лидером российского рынка консалтинга в части сопровождения крупнейших транспортных и инфраструктурных проектов по вопросам комплексного развития прилегающих территорий и строительства транспортно-пересадочных узлов. На протяжении последних 4-х лет Cushman & Wakefield сопровождала работу АО «МКЖД» по реконструкции и развитию Малого центрального кольца (МЦК), которое было открыто 10 сентября 2016 года. Теперь специалисты Cushman & Wakefield займутся реализацией ещё более сложного и масштабного проекта. Так же, как и МЦК, проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань будет являться мощнейшим катализатором развития территорий, прилегающих к остановочным пунктам. Мы искренне гордимся возможностью принять участие в таком амбициозном и важном для страны проекте».

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