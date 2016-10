Выпуск: 10.10.16 | Политика Главная » Политика » Трампа бьют ниже пояса

Трампа бьют ниже пояса Выпуск: за 10 2016 года

Рубрика:

Автор: Рубрика: Политика Автор: Юрий АЛАЕВ , "ВиД" Предвыборная президентская кампания в США вышла на финишную прямую: лагерь противников «несистемного» Дональда Трампа нанес ему решающий удар, и удар этот пришёлся в самое чувствительное для тамошнего электората (во всяком случае, женской его части) место – промеж ног.

Забудьте об экономике, безработице, утечках государственных секретов, позиции по внешнеполитическим вопросам и прочего общенационального и глобального, главное вот что: Трамп не может претендовать на пост президента США, потому что он плохо думает, говорит и относится к женщинам, он махровый сексист. И, ведь, вправду, - именно такое обвинение может лишить этого экстравагантного господина шансов на победу. В России более-менее известно содержание аудиоролика, послужившего триггером сексуальной атаки на Трампа, того, где слышно, как он рассуждает, что не может пройти мимо ни одной юбки и хвастается, что «нам, звёздам, можно их (женщин) хоть за промежность трогать и нам ничего не будет». Однако на самом деле в СМИ США идёт массированная кампания, - в целом ряде публикаций Трампу припоминают всё некорректное, что он когда либо говорил (или кто-то рассказывал, что он говорил) о женщинах. Один из образчиков таких публикаций – обзор журналиста Clairе Cohen (на снимке), опубликованный 8 октября в The Telegraph. “Жирная. Свинья. Собака. Неряха. Отвратительное животное” – это только некоторые эпитеты, которые Трамп использует, говоря о женщинах, - пишет Clairе Cohen. И продолжает: “Да, это человек, который надеется стать президентом США и, видимо, рассчитывает убедить некоторое количество женщин проголосовать за него”. Что же конкретно наговорил Дональд Трамп? Дотошный журналист начинает с высказывания 1990 года, когда в интервью журналу Vanity Fair (Ярмарка тщеславия) Трамп заявил, что никогда бы не купил Иване (речь о тогдашней жене) приличные драгоценности или картины, «зачем наделять её оборотными активами?» Контекст не ясен, звучит как шутка, но Clairе Cohen оценивает сказанное однозначно: “он унизил свою жену”. Год спустя в интервью другому изданию – Esquire magazine – Трамп, отвечая на вопрос об отношении к публикациям в СМИ, заявил, что “пока ты обладаешь молодой и красивой задницей, не имеет значения, что они пишут”. В настоящее время, ехидно замечает по этому поводу Claire Cohen, Трамп женат на 45-летней бывшей супермодели Мелании. Следующий прокол по женской части Трамп, согласно исследованию автора The Telegraph, допустил 6 лет спустя. Выступая на семинаре, посвященном практике брачных соглашений, он разделил всех женщин на три базовых типа. Первый, по Трампу, - это добропорядочная женщина, которая искренне и сильно любит будущего мужа исключительно для себя (solely himself) и избегает подписывать брачное соглашение из принципа. «Я полностью понимаю такую позицию, - сказал Трамп, - но мужчине следовало бы в таком случае подыскать себе что-то другое. Второй тип – это женщина-калькулятор, которая избегает подписывать брачное соглашение потому, что видит в будущем муже лоха, которого она и так приберёт к рукам. Есть также женщины, - сообщил Трамп, - которые готовы не медля подписать брачное соглашение в расчёте в удобный момент нанести нужный удар и прикарманить деньги мужа». Оценка Clairе Cohen: “Он сказал, что все женщины – золотоискатели”. В 2004-м Трамп рассказал The Daily News, что все стажёрки (в одной из его фирм, надо полагать) кокетничали с ним, «сознательно или бессознательно. И этого следовало ожидать». Оценка Clairе Cohen: “Он заявил, что был неотразим”. Год спустя, выяснила журналист, Трамп сказал некоей женщине, участвовавшей в его ТВ-шоу, “спорим, что вы делаете то же, что и многие жёны”. Это сама не названная женщина рассказала кому-то (из текста неясно, возможно, самой Clairе Cohen). Ироничный комментарий журналиста: «Этот эпизод никогда не транслировался по ТВ. Не могу вообразить, почему? Стандартное служебное собеседование, правильно?» Дальше – больше. В марте 2006-го Трамп позволил себе приколоться на тему инцеста, в эфире ABC News, сказав, что «если бы Иванка не была моей дочерью, возможно, я бы встречался с ней». Позже пресс-секретарь Трампа сказал, что это была шутка, - уточнила Clairе Cohen. Наконец, участвуя в 2006 году в ТВ-шоу “Вечернее представление” Трамп катком прошёлся по комедиантке Рози О’Доннел, с которой они и до того были не в лучших отношениях. «Рози О’Доннел отвратительна, - заявил Трамп, - как внутренне, так и внешне. Если вы посмотрите на неё, то ясно – она неряха. Как она вообще может быть на ТВ? Если бы я был шоу-раннером, я бы уволил Рози. Я бы посмотрел прямо в её жирную харю и сказал, - Рози, ты уволена!» «Мы все полноваты, - продолжил Трамп, но Рози просто хуже всех нас. Это не просто полнота, Рози очень непривлекательной человек, и внутренне, и внешне». Мало того, Трамп позволил себе, - пишет Clairе Cohen, - влезть в личную жизнь О’Доннел и умудрился обидеть ЛГБТ-сообщество. «Рози – человек, которому очень повезло с подругой, - сказал Трамп. – И Рози должна лучше оберегать её, а то я дам сигнал одному из моих друзей забрать её подругу. Зачем ей оставаться с Рози, если у неё будет другой выбор?» Это, конечно, сурово, слов нет, но следующая цитата из Трампа, приведенная журналистом, способна вызвать у российского читателя недоумение. В своей книге «Путь к успеху» Трамп написал, что «красота и элегантность – женщины, здания или произведения искусства – это не то, что просто приятно видеть, скользя по поверхности. По меньшей мере наша красота не поверхностна, а дамы?» Игривая концовка – тоже сексизм? Но Clairе Cohen возмущена другим: “Он сравнил женщин с архитектурой”. Вот в чём грех, оказывается. А теперь о том, что может вызвать массовое возмущение и в России: в 2007-м году Трамп позволил себе заявить, что не считает красавицей… Анджелину Джоли! Саму Джоли! Это случилось в ток-шоу Ларри Кинга на CNN. Обратившись к теме ссоры Анджелины с отцом, актером Джоном Войтом, Трамп сказал следующее: «Я действительно понимаю красоту. И я скажу вам, что она не красива. Я владею «Мисс Вселенная». Я владею «Мисс США» (имеются в виду конкурсы красоты – Ю.А.). Я имею в виду, что владею многими разными вещами. Я понимаю красоту, она не красивая». В принципе, на этом можно было бы поставить точку: чего, кроме презрения, заслуживает человек, не видящей красоты Анджелины, но упорная Clairе Cohen продолжает строго следовать хронологии. Дальше в обзоре идут упоминания о некоем реалити-шоу, в котором Трамп предложил группе девиц отправиться в школу хороших манер, делая выбор согласно слогану “Леди или Бродяга” (Lady or Tramp, обыгрывается созвучие фамилии и слова «бродяга»), приводится выдержка из книги «королевы красоты» Кэрри Прежан, участвовавшей в конкурсе «Мисс США» и рассказавшей в книге, что Трамп лично устроил предпросмотр, отсеивая тех соискательниц, которые показались ему непривлекательными (как будто где-то бывает иначе), приводится эпизод подготовки другого шоу, когда Трамп попросил присутствовавших мужчин сказать, кто из женщин выглядит более сексуально и так далее. В строку вставлены и лыка из Твиттера Трампа. Например, пост 2012 года, в котором он написал, что понимает мужа Арианны Хаффингтон (соосновательницы и редактора знаменитого интернет-ресурса Huffington Post), который ушёл от неё, затем ещё один пост в её адрес, три года спустя (Трамп назвал Арианну уродливой и поинтересовался, сколько она заплатила экс-мужу, чтобы он позволил ей пользоваться его фамилией). Ну, и, конечно, воспроизведен скандальный пост в адрес соперника на президентских выборах: «Если Хиллари Клинтон не может удовлетворить собственного мужа, что заставляет её думать, что она может удовлетворить Америку?» Кстати, чуть позже Трамп пульнул в Твиттере и в Билла Клинтона, назвав его «худшим обидчиком женщин в политической истории США». Намёк прозрачен, но сегодня, судя по кампании в американских СМИ, худшим сексистом намерены сделать как раз Трампа. И извинения, которые он принёс за упомянутой аудиоролик, и даже резко возросший в последние дни градус антироссийской риторики в его предвыборных речах ничего уже не изменят. Впору хлопнуть дверью, заявив что-то вроде «я надеюсь, что женщины Америки простят меня, как Хиллари простила Билла». Два слова для тех, кого одолевает зубовный скрежет из-за того, что я не в первый уже раз пишу о заморских выборах и причудах тамошней ментальности и демократии вместо того, чтобы бичевать и разоблачать российскую действительность. Причина в том, что мы здесь, в России, пока что не являемся субъектами политики, мы объекты, паства (если не сказать - стадо); о чем вести речь по большому счёту? Есть такой свежий анекдот: пришёл Володин в думу и говорит «здравствуйте, коллеги, я Володин». Новички таращатся на него, и кто-то говорит «мы все тут володины, а фамилия-то как?» Не интересно. И второе: согласно советскому воспитанию, я исторический оптимист и хочу сказать, что рано или поздно (скорее, раньше, чем многие думают) мы придём примерно к тому же, что сегодня есть в тех же Штатах. Или в Англии, или во Франции. Так что наблюдать за тамошними нравами не только интересно, но и полезно, на мой взгляд. Вот сообщил это и задумался: а я точно оптимист? Или как раз пессимист? Читал The Telegraph и комментировал обзор Clairе Cohen Юрий Алаев. Версия для печати Предыдущая | Следующая Комментарии:

Оставить комментарий: Введите текст комментария Цитата: Комментарий*: Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь