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Выпуск: 13.10.16 | Политика
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Сергей Лавров одним словом охарактеризовал предвыборную кампанию в США со всех сторон

Сергей Лавров одним словом охарактеризовал предвыборную кампанию в США со всех сторон
Выпуск: за 13 2016 года
Рубрика: Политика
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос американского журналиста о скандале вокруг Дональда Трампа и его высказывании о женщинах сказал буквально следующее: There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment. Фраза – шедевр.


Судя по тому, что еще до интервью спикер МИД России Мария Захарова пообещала, что политологи, лингвисты и сексологи будут долго думать над переводом слов Лаврова, конструкция фразы тщательно обдумывалась, и оно того стоило: по существу Лавров высказался в духе Трампа, но придраться и в чем-то упрекнуть министра – в силу многозначности слова  pussies в данном контексте – практически невозможно.

Первым предложил русский вариант ответа известный переводчик англоязычной литературы Сергей Ильин,  сказавший  Лайфу, что «слово pussy — это не совсем "женщина", это слишком мягкий перевод, тут скорее "бабёнка". Я думаю, что он имеет в виду Хиллари Клинтон. Я бы сказал: "В вашей президентской кампании замешано столько бабёнок, что я предпочёл бы обойтись без комментариев", — отметил Ильин. «С обеих сторон» замешано, добавлю перевод.

Конечно, не мне, еще только пытающемуся что-то усвоить в английском, спорить с маститым переводчиком-профессионалом, но  в большом англо-русском словаре нет перевода “pussy” в значении «женщина».  Зато любой выпускник специализированной на английском школы скажет вам, что на сленге это слово означает – выберем цензурное определение – вагина, влагалище.

Есть и классический перевод pussy – гнойный, гноевидный.

А если иметь в виду конструкцию so many pussies, то возможен и такой вариант перевода: «так много педиков».

Словом, выбор вариантов широк, а прикол в том, что реально носителями языка считываются все, кому какой больше понравится.

Так что Захарова права, а Лаврову («скромно», то есть с долей издёвки) оговорившемуся перед интервьюером, женщиной, кстати, что «английский – не мой родной язык», можно поаплодировать. Уел.

Юрий Алаев.

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