Мир без смартфонов: пять идей об интернете будущего

Нейронные сети, интернет вещей, персонализация веба — как они развиваются и куда приведут человечество в ближайшие десятилетия.

1. Текста станет меньше

Общение при помощи текста — и между собой, и с устройствами — для человека в принципе неестественно. Произносить слова гораздо проще, чем печатать их, глядя в маленький экранчик. Представьте, что вы на пробежке. Произнести команду легко, а вытащить смартфон и нажимать на кнопки, особенно когда перед тобой дерево, — нет.

Почему письменная речь вообще появилась? В древние времена не было другого способа передать информацию. Но уже сейчас молодежь наговаривает сообщения вместо того, чтобы набирать их. Поэтому я думаю, что компьютерные интерфейсы будут все больше приближаться к обычному человеческому способу общения и управляться голосом.

Когда спорят, как в будущем изменятся наши смартфоны — станут гибкими, прозрачными, модульными, я думаю: может, они просто исчезнут? Вместо них будут очки или наушник. Они будут выполнять те же функции, что и смартфон, но взаимодействовать с этими устройствами мы будем в основном голосом.

Устройств, которым понадобится «голос», много: и часы, и смартфон, и холодильник, и автомобиль, и весь ваш дом. «Лицом» всех этих устройств станет персональный помощник — некий аналог Siri, несоизмеримо более умелый и способный.





2. Персональный помощник для каждого

К этому приведет развитие искусственного интеллекта и интернета вещей. Например, анализируя в интернете фото, видео и поведение людей, с одной стороны, а с другой — вашу внешность, вкус и историю покупок, можно создать персонального стилиста, который поможет вам одеваться по моде. Если умные часы зафиксируют у вас повышенный уровень холестерина — зачем передавать эту информацию доктору, ведь они сами могут рекомендовать вам изменить образ жизни.

Персональный помощник будет работать и в обратном направлении: от вас — к вебу и устройствам. Например, сейчас мы тратим время на поиск авиабилетов, а в будущем все, что нужно, сделает личный консультант. По вашей команде он найдет нужную страницу, расскажет, какие есть билеты. Вы выберете рейс — помощник купит билет. Все взаимодействие — голосом, на слух.

Уже сегодня информации стало так много, что даже процесс обучения превратился в умение найти нужные сведения, разобраться в них и понять, как это применять. Любые алгоритмы и технологии, позволяющие находить информацию и ориентироваться в ней, — персональные помощники, нейронные сети — становятся колоссально важными.

Нейронные сети будут понимать, что вам интересно, и отфильтровывать ненужное. Это немного снизит уровень информационного шума вокруг нас, упростит жизнь. Если известно, например, что бальные танцы вас не интересуют, этот пласт информации будет минимизироваться.





3. Персонифицированный интернет

Уже сейчас мы получаем разные ссылки в ответ на один и тот же запрос в поисковиках, разную ленту в соцсетях, даже если подписаны на одни и те же страницы. Это — персонификация интернета. Она продолжится. Показывать разный контент разным пользователям, основываясь на данных об их интересах, постепенно начнут все сайты.

Никакие прокси, анонимные режимы и очистка кэша браузера не выведут вас в одинаковый для всех «нулевой» веб. Если сайты не идентифицируют вас по IP или кукам, они сравнят вас с тысячами похожих пользователей, определят, где вы находитесь, или проанализируют ваши текущие действия на сайте, чтобы угадать следующие шаги. Так или иначе, на любом сайте вы увидите интересный именно вам контент, но это будет не та же информация, которую получит ваш сосед.

Со временем интеллектуальные системы научатся предугадывать интерес пользователя еще до того, как он осознает его сам. Веб станет адаптивным на потрясающе новом уровне. Приведу пример. Есть главная страница Mail.Ru, есть проекты Hi-Tech Mail.Ru и «Леди Mail.Ru». Сейчас это три разные страницы, но в индивидуальном вебе существует только один ресурс Mail.Ru, на котором вы видите контент от Hi-Tech, а ваша жена — интересные ей статьи «Леди». Вы задумываетесь о выборе машины, и на главную страницу для вас подмешивается контент «Авто Mail.Ru». В нужный момент вы с женой увидите публикации проекта «Дети Mail.Ru». В этом направлении будут развиваться и поисковики.

Не пользователь вводит запрос, а система, понимая, где и в каком контексте он находится, пытается угадать: вероятно, ты собираешься сделать то и то, тебе понадобится это и это?

В таком высоко адаптированном вебе есть как минимум одна проблема: пользователь будет видеть только релевантные его мнению ссылки. Контент, не отвечающий интересам пользователя, превратится в «темную материю». Его нельзя будет увидеть до тех пор, пока вы кардинально не измените алгоритм своих действий в Сети. Стенки информационного пузыря станут крайне плотными.





4. Умные вещи, умный мир

Интернет перестанет быть площадкой, где общаются только люди. Множество датчиков и умных устройств начнут обмениваться друг с другом данными. Умных устройств в интернете станет больше, чем людей.

Интернет вещей будет «подземным», невидимым для нас. Мы будем ощущать его в виде готового продукта, как электричество: мы не замечаем проводов, не знаем, как устроены сети, но, щелкнув по выключателю, получаем свет.

Будет ли интернет вещей визуально представлен пользователям? Скорее всего, нет, в этом нет смысла: устройствам не нужен графический веб, а вам, чтобы общаться с устройством, необязательно заходить в интернет. За вас это будет делать специальный помощник. Но вы заметите радикальные перемены в том, как устроена окружающая реальность.

Интернет вещей избавит город от пробок: беспилотные автомобили будут получать друг от друга информацию и рассчитывать оптимальный маршрут для миллионов пассажиров. Ваше здоровье, количество калорий в еде, содержание кислорода в воздухе будут контролировать датчики, обменивающиеся информацией друг с другом и центральным хабом вашего дома, района и всего города.





5. Проблема приватности

Есть распространенное мнение, что в будущем все будут знать всё обо всех. Доступной информации о каждом человеке станет в разы больше. С помощью технологий дополненной реальности мы сможем узнать любые подробности о любом прохожем, не вступая с ним в контакт. Да и зачем говорить с кем-то, если ваши интересы пересекаются всего на 3%, о чем сообщает мигающая иконка в ваших умных очках?

Неудивительно, что мысль о таком будущем вызывает раздражение и страх. Это естественная реакция. Если обратиться к истории, мы увидим, что появление новых технологий всегда вызывает протест. Когда паровозы только появились, фермеры повсеместно бастовали против железных дорог, потому что поезда сбивали коров. Но потом был найден баланс. Сейчас в мире уживаются и суперскоростные поезда, и пасущиеся на лугах коровы.

В ситуации, когда искусственный интеллект много знает о человеке, есть множество позитивных возможностей. Например, зная все о вашем здоровье, система поймет, когда вам нужно принять лекарства или вызовет скорую, если дела совсем плохи.

Я думаю, законодатели и общество будут искать баланс между полезностью и опасностью технологий. И лично я верю, что он будет найден.

Дмитрий Гришин, сооснователь и генеральный директор Mail.Ru Group.



