Налоговые инициативы правительства. Что они значат для бизнеса и регионов

В условиях жесткого дефицита федерального бюджета и недоступности внешних заимствований правительство РФ ищет всё новые и новые способы свести концы с концами, причём некоторые инициативы – например, идея отобрать процент от налога на прибыль у регионов, чтобы снизить разрыв в уровне жизни между относительно благополучными и депрессивными субъектами федерации, могут не улучшить, а усугубить ситуацию. По мнению известного казанского экономиста Тахира Давлетшина, решение проблемы лежит в плоскости переформатирования налогового законодательства, не отвечающего сегодня реалиям.

Президент поддержал предложение Минфина увеличить на три года федеральную часть налога на прибыль – с 2% до 3% из 20%, т.е. вместо соотношения 2/18 будет 3/17. По грубым подсчетам, этот маневр приведет к росту поступлений в федеральный бюджет налога на прибыль в размере 117 миллиардов рублей. Предполагается направить 84 млрд. руб. из этой суммы на покрытие дефицита бюджета депрессивных регионов, 20 млрд. руб. на гранты регионам на инвестиционные проекты.

Также обсуждаются увеличение ставки НДС с 18 % до 20%, прогрессивная шкала НДФЛ, увеличение ставок социальных взносов и т.п.

Доходная часть бюджетов регионов формируется из налоговых поступлений, дотаций из федерального бюджета и незначительных поступлений неналоговых доходов. В 2001 году, когда вступила в силу часть 2 Налогового кодекса, в котором было прописано соотношение распределения налога на прибыль между регионами и федерацией 2/18, регионов доноров было 15, и предполагалось, что при реализации инвестиционных программ регионов, направленных на выравнивание экономического потенциала регионов, их число будет возрастать. Действительно, в 2006 году число регионов-доноров составило 20, в кризисном 2008 году упало до 13, в 2015 году 11, и продолжает падение , в 2016 году всего 8 регионов являются донорами (всего субъектов федерации 85) . При этом растет соотношение дотации/собственные доходы регионов, в 2015 году доходы бюджетов регионов составили 9 триллионов рублей, расходы - 10, таким образом, дефицит региональных бюджетов составил 1 трлн. руб. На 2016 год Минфин России утвердил распределение дотаций 515 млрд руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Если обратить внимание на перечень регионов-доноров, заметим, что в списке либо столицы с прилегающими областями, либо сырьевые регионы, в основном нефтедобывающие.

Очевидно, эта ситуация нездоровая, указывает на то, что имеются системные проблемы, корень которых – несовершенство налогового законодательства.

Налоговый кодекс был принят в тот период, когда нефтегазовые доходы бюджета были незначительные, норма прибыли нефтегазовых компаний невысока, сопоставима со средними значениями по экономике. В этой ситуации договор с регионами – НДС наш, прибыль ваша был разумным. Однако, взрывной рост цен на нефть в начале 0-ых привел к росту доходов нефтедобывающих регионов, а также столиц, где расположены штаб-квартиры нефтегазовых компаний (налог на прибыль и НДФЛ уплачиваются в бюджет региона, где зарегистрирована компания – т.е. Москва и С. Петербург). Вместе с ростом цен росли расходы бюджетов из-за повышения общего уровня зарплат бюджетников, что привело к увеличению дисбаланса между доходами и расходами регионов. Это привело к сокращению инвестиционной составляющей бюджетов дотационных регионов, что еще больше увеличило разрыв в экономическом развитии. Расходы покрывались дотациями из федерального бюджета и бюджетными и коммерческими кредитами, в результате, государственный внутренний долг регионов составляет выше 2,2 трлн руб. и имеет тенденцию к росту. При этом растут расходы на обслуживание долга регионов, что

ведет к. постепенному вытеснению других расходов, потому что нужно платить процентные платежи.

Очевидно, 117 млрд. руб. дополнительных вливаний в результате маневра 3/17 проблему не решит. Скорее, встанет вопрос о пересмотре всей налоговой конструкции, распределение между бюджетами 3/17 неокончательное, полагаю, в скором времени увидим и 10/10, или же 15/15. (Например, в 1997 году ставка налога на прибыль составляла 35 %, и распределялся налог таким образом: 13 % - федеральный бюджет, 17 % - бюджет субъекта, 5 % - бюджет районов, городов, сельских населенных пунктов).

В качестве первоочередной меры представляется перераспределение налога на прибыль организаций – «голубых фишек», зарегистрированных в Москве и С. Петербурге в пользу федерального бюджета хотя бы в пропорции 10/10. Справочно: бюджет г. Москвы составляет примерно 1660 млрд. руб, С. Петербурга – около 600 млрд. руб., г. Казани – 20 млрд. руб.

Что касается НДФЛ, тут не обойтись одними изменениями ставок – нужна реформа Т. Давлетшин «Реформирование НДФЛ: от налога на заработную плату к налогу на доходы граждан и домохозяйств» http://www.deloros.ru/reformirovanie-ndfl-ot-naloga-na-zarabotnuyu-platu-k-nalogu-na-dohody-grazhdan-i-domohozyajstv.html ). Распределение НДФЛ между бюджетами лишено всякой логики. Например, нефть-газ добывается в Сибири, на промыслах работают специалисты из всей России, НДФЛ поступает в бюджет Москвы, где расположен офис компании.

Для того, чтобы НДФЛ выполнял свои фискальные, социальные, политические функции, необходимы следующие шаги в его реформировании

- отказ от пропорционального обложения и переход на прогрессивную шкалу в зависимости от размера дохода гражданина, на первом этапе 2-х ступенчатую – 0 и 18%;

- перечисление НДФЛ в бюджет региона (муниципалитета) постоянного проживания гражданина и/или его семьи;

- постепенный переход на налог доходов граждан и домохозяйств, с учетом необла-гаемого минимума (с вариацией по регионам), семейных обстоятельств, иждивенцев и др.

Согласно экспертным оценкам, собираемость НДФЛ составляет около 65 % , пробле-ма в том, что при существующей налоговой системе серый рынок труда невозможно иско-ренить. Причем основная причина – несовершенство НК РФ, в первую очередь Главы 21 НК РФ НДС.

При этом, собираемость НДС у нас около 100 %, и реформирование НДС не приведет к увеличение поступлений в бюджет НДС, а приведет к упорядочению налоговых отношений. (Т. Давлетшин «Собираемость НДС: пора развеять мифы» http://www.deloros.ru/sobiraemost-nds-pora-razveyat-mify1.html)

Где же источники дополнительных поступлений в бюджеты как в федеральный, так и в региональный, в среднесрочной перспективе ?

1. Увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор

2. Борьба с оффшорами и трансфертным ценообразованием

3. Расширение налоговой базы в результате выхода из тени серого бизнеса, как следствие реформирования НДС и НДФЛ, и рост НДФЛ, социальных взносов

4. Рост инвестиций и оживление экономики как следствие реформирования налоговой системы.

Немаловажным является сокращение отдельных статей бюджета, а также повышение эффективности бюджетных расходов путем вовлечения граждан и общественных органи-заций в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, обеспечения обществен-ного контроля их эффективности и результативности, улучшение качества работы контрольных органов.

Реформа НДС и НДФЛ, наряду с увеличением собираемости налогов, способна вывести из тени 10 – 15 миллионов предпринимателей и их работников, которые будут платить немножко НДФЛ (заработная плата большинства новообращенных вряд ли будет высокой, 0 ставка НДФЛ ниже прожиточного минимума в данном случае даст минимум налога) и значительную сумму до 2 трлн. в социальные фонды.

Воспользуясь случаем, хочу заметить, что намерения Минфина увеличить ставку НДС до 20 % непродуктивны: это может повысить поступления НДС на 10 %, что составляет примерно 400 млрд. руб., но может привести к спаду потребления и деловой активности. А реформирование НДС при той же ставке вкупе с реформированием НДФЛ приведут к росту НДФЛ и социальных взносов на 1,5 - 2 триллиона рублей.

P

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S

. Дотация – бюджетные средства, предоставляемые бюджету региона на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов, например, капитальный ремонт дорог, строительство новых научных центров, школ, больниц. Кроме этого, у дотации нет целевого назначения - то есть, что горит и на что срочно не хватает денег, туда средства и отправляются. Дотации предоставляются в том случае, когда налогов собрали в регионе мало.



