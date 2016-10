Выпуск: 14.10.16 | Бизнес Главная » Бизнес » «Алабуга» вновь признана лучшей ОЭЗ в Европе

«Алабуга» вновь признана лучшей ОЭЗ в Европе Выпуск: за 14 2016 года

Рубрика: Рубрика: Бизнес Особая экономическая зона «Алабуга» названа лучшей ОЭЗ в Европе для крупных резидентов в опубликованном 13 октября новом ежегодном рейтинге авторитетного журнала fDi Intelligence.

ОЭЗ «Алабуга» попадает в рейтинг лучших особых экономических зон мира журнала fDi на протяжении вот уже 5 лет, начиная с 2012 года, напоминает пресс-служба компании, однако в этом году татарстанская ОЭЗ оценена составителями наиболее высоко и отмечена в целом ряде номинаций. Издание группы Financial Times второй год подряд присваивает «Алабуге» титул лучшей ОЭЗ в Европе для крупных резидентов. Составители рейтинга отмечают, что на долю крупных производств приходится более 83% от общего числа резидентов ОЭЗ, среди них такие известные компании как Ford, 3М, Air Liquide. К победе в номинации «Large Tenants – Europe» в этом году «Алабуга» добавила еще и почетное упоминание в аналогичной «всемирной» номинации, победителем в которой стала огромная ОЭЗ в Шанхае. Составители рейтинга отметили «Алабугу» за расширение уже действующих производств резидентов, в частности, за строительство второй линии деревообрабатывающего завода KASTAMONU. Также самая успешная российская ОЭЗ отмечена за расширение инфраструктуры – в «Алабуге» планируются к строительству новая железнодорожная ветка, пожарная станция, расширяется сеть газопроводов. Особого упоминания «за поддержку образования и профессиональной подготовки» удостоен новый проект ОЭЗ «Алабуга» - корпоративный университет. Напомним, что в этом году в рамках первого набора 25 талантливых студентов со всей России, отобранные из 1600 претендентов, прошли 3-месячное обучение промышленному менеджменту на базе заводов компаний-резидентов «Алабуги». В настоящее время уже производится второй набор в корпоративный университет, обучение начнется в феврале 2017 года. Высокое место особой экономической зоны «Алабуга» в столь авторитетном рейтинге является важным международным признанием достижений самой успешной российской ОЭЗ и способствует привлечению новых инвесторов как из России, так и из-за рубежа. С новым рейтингом Global Free Zones of the Year 2016 можно ознакомиться на сайте fDi Intelligence. Для справки: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» создана в 2006 году и предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и таможенных льгот. В развитие инфраструктуры особой экономической зоны «Алабуга» федеральными и региональными властями вложено более 24,7 млрд. рублей. Наблюдательный совет ОЭЗ возглавляет президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В настоящее время в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрированы 48 компаний-резидентов, 22 завода уже действуют. Создано 5520 рабочих мест. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 153,7 млрд рублей, освоенных – 100,2 млрд. При этом объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» составил 25,7 млрд рублей. ОЭЗ «Алабуга» является крупнейшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится 66% выручки всех экономических зон страны. В числе резидентов такие ведущие международные компании, как Ford, 3М, Rockwool, Air Liquide, Armstrong. Конкурентные, организационные и экономические преимущества: ∙ На промышленной площадке созданы все необходимые инженерные сети и коммуникации: автомобильные дороги, железнодорожная ветка, электроподстанции, внутриплощадочные газопроводы, водопровод, канализация, контейнерная площадка ∙ Подключение к инженерным сетям и коммуникациям для резидентов ОЭЗ «Алабуга» бесплатно. ∙ Расположение на федеральной автомобильной трассе М7 в 200 км от Казани и в 1000 км от Москвы, в радиусе 1000 км от ОЭЗ располагаются 9 из 15 российских городов с населением свыше миллиона человек. ∙ ОЭЗ «Алабуга» располагает собственным железнодорожным терминалом с выходом путей на станцию Тихоново Куйбышевской железной дороги ∙ Резидентам ОЭЗ «Алабуга» предоставляются налоговые и таможенные льготы. Ставка налога на прибыль снижена до 2% в течение первых 5 лет, до 7% - в течение следующих 5 лет, и до 15,5% до 2055 года. Налоги на землю, транспорт, имущество отменены для резидентов на срок 10 лет. ∙ На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Все ввозимое оборудование освобождается от таможенных пошлин и НДС. Для резидентов ОЭЗ «Алабуга» действует собственный таможенный пост. Версия для печати Предыдущая | Следующая Комментарии:

