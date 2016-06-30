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Выпуск: 17.10.16 | Закон и право
Главная » Закон и право » Свобода слова означает, что конкретика не нужна?

Свобода слова означает, что конкретика не нужна?

Свобода слова означает, что конкретика не нужна?
Выпуск: за 17 2016 года
Рубрика: Закон и право
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"

Российские и английские СМИ полны сегодня сообщениями об инциденте со счетами телекомпании Russia Today (RT) в Лондоне, в парламенте РФ уже заговорили о том, что это покушение на свободу слова,  и нам надо в ответ «арестовать счета BBC в России» (сенатор Игорь Морозов, цитата по РИА «Новости»).  Но что на самом деле произошло, понять сложно.


Первой об инциденте сообщила в Твиттере вскоре после полудня главред RT Маргарита Симоньян: «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. 'Решение пересмотру не подлежит'. Да здравствует свобода слова!», - написала она. Вечером, из интервью Симоньян Первому каналу российского ТВ, стало известно, что офис RT получил от NatWest and the Royal Bank of Scotland Group, обслуживавшей финансы RT в Британии, письмо о том, что они прекращают сотрудничество с RT. Шаг, конечно, недружественный по отношению к российской госкомпании ТВ, но, как говорится, не смертельный: речь не об аресте счетов и тем более не о конфискации, - а банков в Британии хватает, можно перевести средства в какой-то другой и продолжать работать.  Но нет, обстановка такова, что вопрос вывели на межгосударственный уровень. Помимо упомянутого (и погорячившегося, на мой взгляд, сенатора), высказался член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщивший, что «российские парламентарии потребуют объяснений от Лондона и запросят позицию Совета Европы и ООН по этому вопросу», в МИД РФ также сообщили, что «Москва потребует объяснений от властей Британии в связи с информацией о закрытии банковских счетов представительства телеканала RT».

Но, может, сначала надо разобраться, что означает в письме банка фраза “недавно мы провели обзор ваших банковских соглашений с США и пришли к выводу, что мы больше не будет предоставлять эти услуги” (we have recently undertaken a review of your banking arrangements with us and reached the conclusion that we will no longer provide these facilities), что в такой ситуации означает “froze accounts”, чем это отличается и отличается ли от “closed accounts” и в тому подобных деталях, в которых известно какой искуситель  прячется. К сожалению, свобода слова журналистов сегодня такова, что информацию заменяет интерпретация, и понять, в чем дело, становится всё труднее.

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