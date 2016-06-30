Кто доволен и кто недоволен своей зарплатой

За 6 лет удовлетворенность зарплатой выросла у программистов, медицинского персонала, региональных представителей и рабочих, снизилась — у бухгалтеров, юристов, логистов и госслужащих, выяснил Исследовательский центр портала Superjob.

Сегодня уровнем своего дохода довольны 15% работающих, не удовлетворены размером заработной платы 85%. Чаще всего величина ежемесячного заработка устраивает молодежь (19% среди тех, кому еще нет 25) и женщин (17%). Степень удовлетворенности зарплатой зависит от множества факторов, в числе которых регион проживания, привычная модель потребления, наличие кредитов, состав семьи и т.п. Так, жители Северной столицы зарплатой удовлетворены чаще, чем жители Первопрестольной (19 и 14% соответственно), а респонденты с заработком менее 25 000 руб. довольны своим доходом практически наравне с теми, кто получает в месяц более 45 000 руб. (14 и 15% соответственно).

Менее всего россияне были удовлетворены своим доходом 10 лет назад (12% в 2006 году). 6 лет назад тех, кого устраивал размер зарплаты, было 16%.

Среди представителей 25 профессиональных групп больше всего довольных своим заработком среди программистов (25%). Это неудивительно, ведь IT-сфера — лидер по темпам роста зарплатных предложений: +64,5% за 6 лет (см. Зарплатные индексы Superjob). На втором месте — директора: 23% удовлетворенных уровнем дохода. Среди медицинских работников и региональных представителей своей зарплатой удовлетворены по 22%.

Наименьшее число сотрудников, довольных своей зарплатой, — среди менеджеров по рекламе (9%), госслужащих и логистов (по 10%).

«Денег много не бывает», — комментируют респонденты, и тем не менее за 6 лет степень удовлетворенности зарплатой больше всего выросла у медиков (13% в 2010 и 22% сегодня соответственно), программистов (18 и 25%), региональных представителей (17 и 22%) и рабочих (9 и 13%).

«Можно больше. Начальство жмет», — убавилось оптимизма в отношении размера зарплаты у логистов (15% 6 лет назад и 10% сегодня), юристов (20 и 13%), бухгалтеров (19 и 13%), госслужащих (14 и 10%) и менеджеров по продажам (14 и 11%).



