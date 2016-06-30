Уроженец Бугульмы вышел на космическую орбиту благословясь

Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, командующий экипажем очередной миссии, отправившейся в сентябре на Международную космическую станцию, является уроженцем города Бугульма (Татарстан) и помимо воинского звания имеет чин церковнослужителя, выяснил ресурс Newsru.com. В октябре-декабре 2014 года он служил псаломщиком в храме святого равноапостольного великого князя Владимира, который находится в американском городе Хьюстоне, сообщает официальный сайт храма. Нетривиальная биография.

Внимание к этому факту привлек блогер Рустем Адагамов. В своем микроблоге в Twitter он опубликовал одну из фотографий Рыжикова в церковном облачении и с иконой в руках, стоящего рядом со священником, и написал: "Справа - псаломщик Сергей Рыжиков, по совместительству космонавт, который отправился сейчас на МКС на "Союзе МС-02".

На сайте храма сообщается, что Рыжиков служил в нем, будучи в Хюстоне в командировке, связанной с его профессией. "Сергей - скромный, благочестивый христианин, внимательный к клиросному и алтарному послушаниям. В течение своей командировки в Хьюстон Сергей был в нашем храме на всех службах, молебнах, панихидах", - говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что Рыжиков "пришелся по душе всем нашим прихожанам, полюбившим его за искреннее доброе сердце и глубокую веру, за всегдашнюю готовность помочь во всем: и на богослужениях, и на работах по благоустройству церковных помещений и территории".

Космонавт также подарил храму рукописную икону своего небесного покровителя - святого преподобного Сергия Радонежского.

На сайте центра подготовки космонавтов имени Гагарина сказано, что Рыжиков родился 19 августа 1974 года в городе Бугульма Татарской АССР. В 1996 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, получил квалификацию "летчик-инженер". С февраля 2007 года приказом МО РФ зачислен в отряд космонавтов РГНИИЦПК на должность кандидата в космонавты-испытатели; с июня 2009 года - космонавт-испытатель.

По данным "Википедии", Рыжиков разведен. Воспитывает сына Ивана, который является кадетом гимназии, созданной в Свято-Алексеевской пустыни под Переславль-Залесском.

19 октября 2016 года Рыжиков отправился в космос на корабле "Союз МС-02", на котором находились члены экипажа экспедиции МКС-49/50. Помимо него, в состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. 21 октября корабль "Союз МС-02" успешно пристыковался к МКС. В 15:20 по московскому времени после успешной стыковки члены экипажа перешли с корабля на борт станции, сообщает сайт Роскосмоса.

Перед полетом Рыжиков рассказывал СМИ, что планирует взять с собой в космос иконы, Евангелие, письма от родных, а также камни с горы Фавор (Израиль). "Фавор" станет также позывным экипажа.