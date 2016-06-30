Уроженец Бугульмы вышел на космическую орбиту благословясь

Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, командующий экипажем очередной миссии, отправившейся в сентябре на Международную космическую станцию, является уроженцем города Бугульма (Татарстан) и помимо воинского звания имеет чин церковнослужителя, выяснил ресурс Newsru.com. В октябре-декабре 2014 года он служил псаломщиком в храме святого равноапостольного великого князя Владимира, который находится в американском городе Хьюстоне, сообщает официальный сайт храма. Нетривиальная биография.
Внимание к этому факту привлек блогер Рустем Адагамов. В своем микроблоге в Twitter он опубликовал одну из фотографий Рыжикова в церковном облачении и с иконой в руках, стоящего рядом со священником, и написал: "Справа - псаломщик Сергей Рыжиков, по совместительству космонавт, который отправился сейчас на МКС на "Союзе МС-02".
На сайте храма сообщается, что Рыжиков служил в нем, будучи в Хюстоне в командировке, связанной с его профессией. "Сергей - скромный, благочестивый христианин, внимательный к клиросному и алтарному послушаниям. В течение своей командировки в Хьюстон Сергей был в нашем храме на всех службах, молебнах, панихидах", - говорится в сообщении.
В тексте также отмечается, что Рыжиков "пришелся по душе всем нашим прихожанам, полюбившим его за искреннее доброе сердце и глубокую веру, за всегдашнюю готовность помочь во всем: и на богослужениях, и на работах по благоустройству церковных помещений и территории".
Космонавт также подарил храму рукописную икону своего небесного покровителя - святого преподобного Сергия Радонежского.
На сайте центра подготовки космонавтов имени Гагарина сказано, что Рыжиков родился 19 августа 1974 года в городе Бугульма Татарской АССР. В 1996 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, получил квалификацию "летчик-инженер". С февраля 2007 года приказом МО РФ зачислен в отряд космонавтов РГНИИЦПК на должность кандидата в космонавты-испытатели; с июня 2009 года - космонавт-испытатель.
По данным "Википедии", Рыжиков разведен. Воспитывает сына Ивана, который является кадетом гимназии, созданной в Свято-Алексеевской пустыни под Переславль-Залесском.
19 октября 2016 года Рыжиков отправился в космос на корабле "Союз МС-02", на котором находились члены экипажа экспедиции МКС-49/50. Помимо него, в состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. 21 октября корабль "Союз МС-02" успешно пристыковался к МКС. В 15:20 по московскому времени после успешной стыковки члены экипажа перешли с корабля на борт станции, сообщает сайт Роскосмоса.
Перед полетом Рыжиков рассказывал СМИ, что планирует взять с собой в космос иконы, Евангелие, письма от родных, а также камни с горы Фавор (Израиль). "Фавор" станет также позывным экипажа.
Также ТАСС передавал, что на борту "Союза" на МКС была доставлена частица мощей преподобного Серафима Саровского. По данным Ugoria.tv, во время полета она была помещена в мягкую коробочку и закреплена под скафандром на груди командира экипажа. После окончания полета этого экипажа частица будет передана в храм Преображения Господня в Звездном городке.