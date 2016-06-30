Телега впереди лошади. О первом заседании нового Экспертного совета ОЭЗ «Алабуга»

Сформирован и провел 24 октября своё первое заседание новый состав Экспертного совета Особой экономической зоны «Алабуга». Члены совета утвердили регламент работы, избрали председателя, а также одобрили три проекта потенциальных резидентов. Последний пункт – из разряда «одобрямс».

Дело в том, что упомянутые проекты были рассмотрены задолго до заседания экспертов – на заседаниях Наблюдательного совета особой экономической зоны под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Рассмотрены и одобрены. Логика подсказывает, конечно, что должно быть наоборот, - сначала проект рассматривают и оценивают эксперты, которые и готовят заключение (положительное или отрицательное) для органа, принимающего инвестиционное решение. Конечно, Татарстану не привыкать выставлять телегу впереди лошади, вспомним, хотя бы, нашумевшую историю с объявлением тендеров на строительство парков и школ тогда, когда эти объекты уже вовсю строились высочайше одобренными организациями, но то было внутреннее дело, междусобойчик, так сказать, а в случае с «Алабугой» среди претендентов на одобрение иностранцы случаются, не вышло бы конфуза. Да и вообще: зачем городить экспертный совет, если решения принимаются и без него?

На самом деле ЭС «Алабуги» существовал и прежде, на федеральном уровне, а новый состав понадобилось утвердить в связи с передачей полномочий по управлению особой зоной на уровень субъекта федерации. То есть функции Экспертного совета по промышленно-производственным зонам при Минэкономразвития РФ, детально рассматривавшему бизнес-планы потенциальных резидентов «Алабуги», делегированы Республике Татарстан. Ну, и слегка атрофировались, как видим. Хотя, как сообщила пресс-служба ОЭЗ, во вновь сформированном составе Экспертного совета «Алабуги» (из 13 человек) сохранились представители федеральных органов власти, а председателем совета избран глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, человек авторитетный и себя уважающий.