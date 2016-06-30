Политика
Экономика
Бизнес
Финансы
Закон и право
Общество
Культура
ТВ и кино
Спорт
Техно
Авто
Недвижимость
English Digest
Расширенный поиск...
О сайте
Выпуск: 25.10.16 | Бизнес
Главная » Бизнес » Телега впереди лошади. О первом заседании нового Экспертного совета ОЭЗ «Алабуга»

Телега впереди лошади. О первом заседании нового Экспертного совета ОЭЗ «Алабуга»

Телега впереди лошади. О первом заседании нового Экспертного совета ОЭЗ «Алабуга»
Выпуск: за 25 2016 года
Рубрика: Бизнес
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"

Сформирован и провел 24 октября своё первое заседание новый состав Экспертного совета Особой экономической зоны «Алабуга». Члены совета утвердили регламент работы, избрали председателя, а также одобрили три проекта потенциальных резидентов. Последний пункт – из разряда «одобрямс».


Дело в том, что упомянутые проекты были рассмотрены задолго до заседания экспертов – на заседаниях Наблюдательного совета особой экономической зоны под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Рассмотрены и одобрены.  Логика подсказывает, конечно, что должно быть наоборот, - сначала проект рассматривают и оценивают эксперты,  которые и готовят заключение (положительное или отрицательное) для органа, принимающего инвестиционное решение. Конечно, Татарстану не привыкать выставлять телегу впереди лошади, вспомним, хотя бы, нашумевшую историю с объявлением тендеров на строительство парков и школ тогда, когда эти объекты уже вовсю строились высочайше одобренными организациями, но то было внутреннее дело, междусобойчик, так сказать, а в случае с «Алабугой» среди претендентов на одобрение иностранцы случаются, не вышло бы конфуза.  Да и вообще: зачем городить экспертный совет, если решения принимаются и без него?

 На самом деле ЭС «Алабуги» существовал и прежде, на федеральном уровне, а новый состав понадобилось утвердить в связи с передачей полномочий по управлению особой зоной на уровень субъекта федерации. То есть функции Экспертного совета по промышленно-производственным зонам при Минэкономразвития РФ, детально рассматривавшему бизнес-планы потенциальных резидентов «Алабуги», делегированы Республике Татарстан. Ну, и слегка атрофировались, как видим.  Хотя, как сообщила пресс-служба ОЭЗ, во вновь сформированном составе Экспертного совета «Алабуги» (из 13 человек) сохранились представители федеральных органов власти, а председателем совета избран глава Торгово-промышленной палаты  РТ Шамиль Агеев, человек авторитетный и себя уважающий.

Два слова об одобренных проектах. На статус резидента ОЭЗ «Алабуга» претендуют  компании «Август-Алабуга» (производство средств защиты растений), «КНТ-Пласт» (производство пластикатов ПВХ и каландрированной ПВХ-пленки) и завод по производству монтажной пены. Теперь, когда все три этих проекта были рассмотрены и рекомендованы к присвоению статуса резидента ранее на заседаниях НС, а 24-го октября получили «одобрямс» от экспертов, с компаниями будут заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Алабуга», что присвоит им статус резидента особой экономической зоны. Таким образом, число резидентов «Алабуги» увеличится до 51, констатирует пресс-служба ОЭЗ.

Комментарии:

Автор Комментарий
Автор Комментарий

Оставить комментарий:

Комментарий*:
   
Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Нравится

Авторизация
Введите логин/пароль!
 
Вы ввели неверную пару логин/пароль!
 
Вы не подтвердили регистрацию. Выслать подтверждение повторно
 
Повторное подтверждение выслано на E-mail
 
Логин:
Пароль:
   Запомнить   
  Регистрация | 
    Электронная подписка
Новости on-line
Фарит Газизуллин не попал в Совет директоров «Газпрома»
от 30.06.2016 18:28
Бренд КФУ – в десятке лучших в России
от 05.06.2016 12:16
Составлен рейтинг лучших вузов России для айтишников
от 11.05.2016 19:09
ВСМ "Москва - Казань" получит в 2018 году китайский поезд
от 11.05.2016 19:08
все новости
Архив выпусков
«    Октябрь, 2016  →  »
     12
345789
11121516
1819212223
2627282930
31      
Пн ВтСрЧт ПтСбВс
Peклaмa
Главная | Политика | Экономика | Бизнес | Финансы | Закон и право | Общество | Культура | ТВ и кино | Спорт | Техно | Авто | Форум | Статьи | Полезно
E-mail: vid@e-vid.ru
Телефон: +7 917 287-29-96
Главная страницаНапишите нам письмоКарта сайтаRSS