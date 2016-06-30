«Татнефть» - в пятерке самых привлекательных для инвесторов нефтекомпаний мира

Три российские компании – «Татнефть», «Лукойл» и «Новатэк» – вошли в топ-10 мировой нефтегазовой отрасли по версии The Boston Consulting Group (BCG), заняв пятое, восьмое и десятое места соответственно, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет «Создание стоимости путем активного управления портфелем» BCG.

В отчете представлен годовой рейтинг ведущих мировых компаний по показателям создания стоимости в 28 отраслях, составленный на основе данных анализа совокупной акционерной доходности (Total Shareholder Return, TSR) за пять лет – с 2011 по 2015 г. Других российских компаний в рейтинге нет.

TSR отражает сочетание прироста цены акций и дивидендной доходности акций за определенный период и является самым полным показателем результатов создания акционерной стоимости, поясняет BCG в пресс-релизе. Среднегодовой показатель TSR – это совокупный доход акционеров, который компания в среднем создает за каждый год из пяти лет в рамках анализа. У «Татнефти» он составил 20,8%, у «Лукойла» – 12,1%, у «Новатэка» – 11,8%. Российский нефтегазовый сектор во многом выиграл от девальвации рубля, комментирует партнер и управляющий директор московского офиса, руководитель практики энергетики BCG Ирина Гайда. В зависимости от специфики компаний среди критериев успеха Гайда называет также повышение операционной эффективности, снижение задолженности и – в отдельных случаях – менее заметное влияние налоговой нагрузки на нефтепереработку. Также имеет значение наращивание добычи и запасов, политика выплаты достаточно высоких дивидендов, говорит эксперт.

Доклад включает многолетний анализ деятельности 89 предприятий, входивших в десятки лидеров с 1999 г., когда BCG начала публиковать ежегодные рейтинги компаний по созданию стоимости. «Чтобы стать лидером по созданию стоимости и выйти на уровень, дающий место в нашем рейтинге топ-10, компания должна значительно превысить ожидания инвесторов», – говорит старший партнер BCG и руководитель международной экспертной практики в области акционерной стоимости Джеффри Котцен.

По доходности для акционеров «Татнефть», «Лукойл» и «Новатэк» – одни из самых прибыльных в России, согласен директор Small Letters Виталий Крюков. «С точки зрения эффективности они и дальше могут быть в топе, – полагает Крюков. – Другое дело – динамика акций: это фактор, который в меньшей степени регулируется эффективностью бизнеса». Прирост стоимости для акционеров «Новатэка» и «Лукойла» в будущем могут дать новые проекты, говорит Крюков. «Татнефть» же всегда отличалась эффективным управлением действующими проектами. «Татнефть» в числе лидеров во многом за счет неплохой коммуникации с инвесторами и низкой долговой нагрузки относительно других компаний, считает аналитик БКС Кирилл Таченников.