Десять самых необычных экономических показателей

Длина юбок, привлекательность официантов и популярность шампанского могут подсказать, ждать ли беды.

Каждый квартал инвесторы ждут новых экономических показателей, начиная с отчета о занятости и потребительских расходах и заканчивая ростом ВВП, чтобы по ним понять, как будут развиваться события в ближайшее время. В то же время, не все знают, что существует ряд, скажем так, необычных экономических показателей, за которыми из года в год следят некоторые суеверные инвесторы. Вот 10 таких показателей от автора Forbes и финансового консультанта Барри Глассмана.

Привлекательные официанты в ресторанах

Эту теорию в 2009 году озвучил Хьюго Линдгрен из New York Times, назвав ее индексом сексуальных официанток. Теория гласит, что чем более привлекательные официанты или официантки обслуживают вас в ресторане, тем слабее экономика.

Предположение Линдгрена состояло в том, что в хорошие времена людям, которые привлекательно выглядят, обычно достается более высокооплачиваемая работа.

Ширина и цвет галстуков

Другим физическим сигналом о состоянии экономики может быть размер и цвет мужских галстуков. Считается, что в хорошие времена мужчины предпочитают яркие галстуки розовых оттенков или цвета фуксии, а в периоды спада носят темные, спокойные цвета. Кроме того, в благоприятное время они выбирают более узкие галстуки, а в тяжелое — более широкие, которые, как предполагается, ассоциируются с надежностью и добросовестностью.

Частота краж домашних животных

Если вы заметили, что в вашем районе расплодились объявления о пропаже домашних животных, будьте бдительны. Некоторые считают, что всплеск таких происшествий, особенно пропаж собак, явно указывает на наступление тяжелых времен, поскольку воры рассчитывают на вознаграждение или, что еще хуже, на возможность подзаработать, продав вашего питомца на черном рынке.

Продажи губной помады

Среди сегментов личных расходов населения, с помощью которых можно прогнозировать состояние экономики, обычно обращают внимание на личные предметы элитного потребления, такие как губная помада и лак для ногтей. Исследования показывают, что во время обвала экономики продажи губной помады резко растут, поскольку потребители ищут более-менее доступные способы показать себя.

Длина дамских юбок

Более старый «альтернативный» экономический показатель, получивший название «индекс длины юбки», в 20-е годы ввел экономист из Уортонской школы бизнеса, предположивший, что во время экономического бума женщины носят гораздо более короткие юбки, чтобы пощеголять дорогими чулками. Напротив, в плохие времена, когда люди не могут позволить себе новые чулки, платья становятся длиннее.

Продажи мужского белья

Вплоть до последней рецессии председатель Совета управляющих ФРС Алан Гринспен пользовался репутацией человека, способного предсказывать будущее в рыночной сфере. Говорят, что одним из главных показателей, на которые он ориентировался в своих прогнозах, были продажи мужского белья, никак не относящегося к предметам роскоши. Если продажи нижнего белья падают, это говорит о снижении доходов и о том, что нависла угроза.

Поставки картонных коробок

Все мы с удовольствием пользуемся возможностью совершать покупки он­лайн. В интернете можно найти практически все, а вид коричневых картонных коробок на пороге стал чем-то привычным. Таким образом, отслеживая заказы на картонные коробки, можно понять, что продавцы думают о будущем: если они заказывают больше коробок, вероятно, вскоре ситуация улучшится.

Потребление шампанского

Также, чтобы понять, испытывают ли люди эйфорию или страх, можно проанализировать продажи шампанского. Исследование NPR показало, что они растут, когда дела идут хорошо, а если им на смену приходят плохие времена, стремительно падают.

Цены на Биг-Мак

Недавно McDonald's взволновал общество тем, что стал подавать завтраки в течение всего дня, но на самом деле предсказать стоимость валют мира по отношению к доллару США можно с помощью цены на флагман ресторана, бургер Биг-Мак. Иными словами, если, скажем, в Китае Биг-Мак стоит меньше, чем в США, это может означать, что китайский юань по отношению к доллару недооценен.

Национальность модели на обложке журнала Sports Illustrated

Не нужно объяснять, почему один из самых популярных выпусков журнала Sports Illustrated — это ежегодный спецвыпуск, посвященный купальникам. Интересная особенность связана с фото на его обложке: если модель из США, то индекс S&P 500 стал прибыльнее исторических показателей, тогда как фото модели не из Америки говорит о слабых показателях индекса в соответствующем году.

Аналогичная тенденция связана с победителем Суперкубка по американскому футболу: состояние американского рынка лучше в те годы, когда побеждают команды из Национальной футбольной конференции.

Помните, что предсказательные свойства всех этих индексов сомнительны. По ним можно лишь сказать, что сила или слабость экономики влекут за собой далеко идущие, а иногда и забавные последствия.