Соль вопроса

Какая всё-таки полезная штука – российские контрсанкции: столько интересного всплывает… Скажем, о том, что в постсоветской России на импортных материалах и комплектующих (вплоть до подкладочной ткани, пуговиц и клёпок) сидят швейная промышленность и обувная, я знал давно, - приходилось писать об этих проблемах, но чтобы без импорта мы не могли выпускать даже элементарные колбасы…

Шило вышло из мешка, когда правительство Дм.Медведева (впору уже писать Мд.Медведева) решило отказаться от импорта соли, - самой обычной, поваренной. Такой асимметричный ответ тем, кто пытается нам насолить. Ан и тут вышла промашка: оказывается, в тот таможенный код, который включён в эмбарго, входит кроме просто соли морская соль, йодированная и посолочно-нитритные смеси, сообщила Лайфу заместитель председателя экспертного совета по техническому регулированию Национального союза мясопереработчиков Екатерина Кантор. А посолочно-нитритные смеси, которые по ГОСТу обязательны при производстве колбас, в России не делают – вообще. Значит, под угрозой производство целой линейки колбас, включая, например, «Докторскую».

Г-жа Кантор, рассказавшая об этой закавыке Лайфу, предлагает исключить эти смеси из эмбарго хотя бы до тех пор, пока «РФ не будет производить соль, которая будет по качеству отвечать той, на которой мы работали. Потому что Белоруссия не потянет нас всех». Какое глубокомысленное примечание, к слову, - насчёт Белоруссии-то. И какое красноречивое насчёт того, что даже и соль качественно мы делать не можем.

Но мы можем, разумеется, (и странно, что Екатерина Кантор до этого не додумалась) просто изменить ГОСТ. В конце концов, и сегодня большинство отечественных колбас делаются чёрт знает из чего, переварим и это. Главное, что не позволим недругам нам насолить.

В качестве приправы к описанному блюду: Счетная палата РФ выпустила очередной доклад о том, как реализуется антикризисная программа упомянутого выше правительства. Констатировано, что план исполняется медленно: за январь – сентябрь 2016 г. правительство должно было выполнить 87 пунктов (из 122). От части правительство отказалось, часть – сняло. Осталось 60 пунктов, из них выполнен один, частично – пять, не выполнено 19, еще 35 в работе. А для части мер правительство снова не обозначило, что считает сроком выполнения. Сам план был прописан плохо, предложенные меры поддержки не гарантируют отдачи.

Вы только вдумайтесь: сначала эти орлы ополовинивают количество мероприятий плана, затем из ополовиненного выполняют 1 (ОДИН) пункт из 60 (ШЕСТИДЕСЯТИ), сроки выполнения не прописаны вообще, гарантий отдачи нет… И это антикризисный план правительства государства, которое пытается показать кузькину мать США и Евросоюзу, через губу указывает тамошним властям на их бестолковость и слабость?!

Упаси нас, господь, больше некому.