Трамп победил. Но значит ли это, что победил Путин?

Госдума РФ аплодисментами встретила известие о том, что на выборах президента США победил Дональд Трамп. Биржевые индексы показали на том же известии резкое падение. И та, и другая реакция носят иррациональный характер; когда эмоциональный всплеск уляжется, обнаружится, что в выигрыше отнюдь не те, кто аплодировал и продавал.

Фокус в том, что теперь, после получения статуса избранного президента США, Д.Трампу предстоит основательно подумать, что из предвыборной риторики войдёт в программу действий его администрации, а что лучше забыть или, по меньшей мере, увести в тень. И тот факт, что выборы 8 ноября позволили Республиканской партии сохранить контроль над сенатом и палатой представителей отнюдь не означает, что новый президент США будет иметь полную свободу рук; компромиссы, учет интересов не только угольной, например, или сталелитейной промышленности США, но и Уолл-стрит, финансовых корпораций неизбежны. Кроме того (поразительно, что эта тема вообще никак не была отрефлексирована в СМИ в период предвыборной кампании), с большой долей вероятности обнаружатся взаимные симпатии Трампа и военно-промышленного комплекса США – с вытекающими из этого последствиями для соответствующих отраслей экономики и потенциальных противников Штатов, в первую очередь для России и Китая. Посмотрим на персональный состав кабинета, который будет оглашён после 20 января, тогда будет яснее, стоило ли так радоваться победе «внесистемного» Трампа.

Что до реакции на борьбу между Х.Клинтон и Д.Трампом в России, точнее, в политическом классе России и в среде социально активных обывателей, то это, конечно, феномен, нуждающийся в осмыслении, - настолько эмоционально вовлечена оказалась наша общественность в заокеанскую кампанию. Первое, что тут приходит на ум, - это то, что подспудно общество угнетено враждебным окружением и давлением на страну гораздо больше, чем показывают социологические опросы, и симпатии к Трампу – это разновидность упования на чудо; мол, вот придёт ТАМ другой человек, и отношения наладятся, у нас опять будут не только враги, но и настоящие, без желчных кавычек, партнёры. И второй мотив, который можно назвать спортивным: наблюдая за той кампанией – грязной во многом и недостойной такой великой страны, как США, - мы всё же видели драму настоящей публичной борьбы личностей и программ, мы видели и понимали, что там всё всерьёз.

И в связи с этим я не могу сегодня не снять шляпу перед американскими избирателями и перед тем, насколько защищена от массовых фальсификаций тамошняя система. При всей до неприличия преувеличенной поддержке, которую оказывали Хиллари Клинтон контролируемые демпартией СМИ (таковых в США большинство), при всех административных ресурсах, брошенных на поддержку кандидата от Демпартии, голосование показало, что вот эти простодушные толстяки и толстухи, раскормленные дешёвым фастфудом, вот эти обыватели имеют собственное мнение и достаточно ответственны, чтобы не уклоняться от его выражения. И если они почувствовали, что стране нужны перемены, они дали ей шанс на них. Браво!