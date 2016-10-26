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Выпуск: 10.11.16 | Общество
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Люди с особенностями развития

Выпуск: за 10 2016 года
Рубрика: Общество
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"

Наши пропагандоны (не путать с пропагандистами) ведут себя как люди, точнее даже – как дети с особенностями развития.


Сегодня медиа полнятся сообщениями о том, что политики и звезды шоу-бизнеса, которые отзывались о Дональде Трампе уничижительно и даже оскорбительно, теперь, после того, как он стал избранным президентом США, начинают высказываться о нём весьма уважительно и выражают надежды на взаимопонимание и сотрудничество (последнее -  политики, конечно). Такие перемены очень веселят пропагандонов, а смысл перечислений таких метаморфоз можно выразить одной фразой: смотрите, мол, стоило ему победить и все бросились лизать НАШЕМУ Дональду ж.

Некоторый повод для зубоскальства  господа, диаметрально сменившие тон высказываний, дают, конечно, в основном те, кто принялся старательно подчищать старые записи в соцсетях, но что касается политиков, то надо бы понимать, что сейчас Трамп олицетворяет собой выраженную волю многих десятков миллионов граждан США, собственно государство, можно сказать, и было бы дико, если бы Меркель, Оланд, Расмуссен и иже с ними слали ему телеграммы с выражением неприязни и отказом от диалога, а то и с площадной бранью.  Они выражают сейчас отношение уже не к какому-то выскочке с плохими манерами, 70-летнему мужику с лицом цвета вареного рака, а к president-elected. Собственно, и не политики, а просто публичные персоны, думаю, руководствуются, прежде всего, теми же соображениями.

Беда в том, что пропагандоны уверены, похоже, в другом: всё дело в том, что Трамп стал большим начальником и его критики страшно напугались. Вдруг на конюшне велит выпороть или от какой-нить кормушки отлучит.  Ментальность – она такая. Разная.

Юрий Алаев. 

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