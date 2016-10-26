Шесть полезных вечерних привычек успешных людей

Выполняйте любое действие из списка в течение 21 дня, и вы станете намного эффективнее и здоровее. Доказано на практике самыми эффективными предпринимателями и менеджерами мира, утверждает автор обзора редактор E-xecutive.ru Ольга Бедарева.

Успешные люди многое делают не так, как вы. Возможно, именно поэтому они и добились большего. Например, они рано встают, не жалуются и не жалеют себя, фокусируются на позитивных моментах, стараются работать и дружить с лучшими и успешными, занимаются спортом, строят детальные планы. Даже вечерние привычки у спешных людей особенные – позитивные, конструктивные и полезные. Баффеты и гейтсы вряд ли проводят унылые вечера, уткнувшись в смартфон и просматривая тонны медиа-мусора. Не набивают на ночь живот полуфабрикатами из ближайшего супермаркета и не откладывают вечерние пробежки и походы в спортзал до лучших времен, которые никогда не наступят. В общем, не ведут себя как 98% окружающих людей. Именно поэтому они лучшие, в разы эффективнее, счастливее и здоровее. Портал Lifehack составил список полезных вечерних привычек успешных людей, которые вы также можете делать своими, если конечно, предварительно изгоните лень из ежедневных ритуалов.

1. Чтение на ночь

Самый богатый и эффективный человек в мире компьютерной техники да и вообще во всем мире Билл Гейтс является страстным читателем. Каждый день перед сном он обязательно читает в течение часа. Гейтса интересуют самые разные темы и издания, он проглатывает все, начиная от политики и заканчивая сводками последних новостей.

Очевидно, что ежедневное чтение обеспечивает человека новыми знаниями и расширяет кругозор. Кроме того, оно также тренирует память и снимает стресс. В 2009 году в Университете Эссекса ученые провели специальное исследование, в ходе которого выяснили, что ежедневное чтение в течение всего шести минут снижает уровень стресса на 68%. Нетрудно представить, каким успокоительным действием является более продолжительное общение с книгой перед сном.

Чтение также является своего рода фитнесом для мозга, обеспечивающим его исправную работу в течение многих лет. Каждодневное погружение в книгу – идеальная тренировка для ума, которую вы можете проводить сами и совершенно бесплатно. Соответствующее исследование, проведенное в Великобритании, выявило, что у людей, не пренебрегающих чтением, уровень когнитивных нарушений с возрастом в среднем меньше на 32% по сравнению с теми, чьи книги пылятся на полке.

2. Полноценный сон без телефона под боком

Сооснователь и экс-главред «The Huffington Post» Арианна Хаффингтон не понаслышке знает, что такое переутомление, выгорание и пренебрежение собственным здоровьем – однажды это привело ее к обмороку, в результате которого она упала и получила травму головы. После этого случая Хаффингтон пересмотрела режим работы и отдыха – она увеличила продолжительность ночного сна и больше не отвечает на телефонные звонки и сообщения электронной почты из постели. Телефон бизнесвумен ночует в другой комнате, что избавляет ее от соблазна ночью покопаться в его содержимом. По мнению Арианны, именно качественный сон является базовой составляющей успеха в любых делах.

Ученые подтверждают абсолютную пользу такого решения. Дело в том, что яркое свечение, производимое ночью мобильным телефоном, убеждает организм в том, что за окном день, а не ночь. Подсветка посылает в мозг сигналы, останавливающие выработку определенных химических соединений, без присутствия которых человеку намного труднее заснуть. В результате ритм естественного сна нарушается – человек спит урывками, а утром отправляется на работу разбитый и раздраженный. Нетрудно представить, какой деструктивный эффект имеет многолетний хронический недосып.

Хаффингтон настолько прониклась пользой полноценного восстановления, что решила посвятить тому отдельный проект. В конце 2016 года она планирует запустить стартап Thrive Global, который будет помогать компаниям эффективнее заботиться о здоровье, самочувствии и восстановлении сотрудников.

3. Вечерние прогулки пешком

Сооснователь SMM-сервиса Buffer Джоэл Гаскойн тоже фанат чтения. Литература для него – главный источник всех видом знаний, необходимых как в работе, так и в повседневной жизни. Но есть у него и еще одна полезная вечерняя привычка. По вечерам Гаскойн также совершает активные пешие прогулки. По словам бизнесмена, они помогают ему отвлечься от мыслей о работе и плавно вводят в состояние усталости.

Вы, вероятно, возразите, что занятой человек и без вечерних променадов весь проводит на ногах. Какие уж тут прогулки, когда и без того вечером с ног валишься? Это, безусловно, так, однако прогулки перед сном дают совсем другой эффект и очень полезны. Они позволяют снять напряженного прожитого дня, нормализуют давление, укрепляют сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Кроме того, физическая активность перед сном способствует активизации творческого мышления, утверждают ученые. Дело в том, что во время ходьбы мозг не трудится столь же активно, как в течение рабочего дня, что позволяет ему беспрепятственно открыть поток разнообразных оригинальных идей, многие из которых могут оказаться весьма кстати. Так что для тех, кто не может найти нужно решение наболевшей проблемы, получасовое вечернее путешествие вокруг собственного дома может стать лучшим подспорьем.

4. Медитация

Практика медитации до сих пор окружена массой стереотипов. Наверняка и вы скептически закатите глаза, если мы заявим, что этот род психических упражнений, выполняемых регулярно, помогает решить многие проблемы, улучшить психоэмоциональное и физическое состояние, а, значит, повысить продуктивность и эффективность деятельности.

Королева американского ток-шоу Опра Унфри имеет более чем плотный график работы. Однако даже в своем утрамбованном расписании известная телеведущая и актриса находит время для сессии медитации. Она всегда проводит ее в конце рабочего дня и считает, что медитации позволяет любому человеку стать лучше и выйти на качественно новый уровень. Сотрудники компаний Опры Уинфри – у телезвезды в наличии собственные медиа-компания, телеканал, журнал и ресторан, – также активно вовлекаются в этот процесс. Дважды в день – перед началом рабочего дня и после обеда – они ставят работу на паузу и проводят кратковременные медитации. По словам журналистки, в результате люди стали меньше страдать головными болями и реже болеть, улучшилось их самочувствие и качество общения, чувство тревоги отступило, улучшился сон. «Медитация – это способ обрести гармонию с собой, сосредоточиться и понять, что есть что-то, что важнее, чем ваши тревоги или работа, которую вы делаете. Осознав это, вы наполняетесь такой энергией и силой, которой у вас не было до этого», – утверждает Опра Уинфри. Исследования ученых, между тем, подтверждают ее слова об абсолютной пользе этой практики.

Медитация не имеет ничего общего с религиозными обрядами и не требует специальной подготовки. Техники медитации подробно и доступно описаны в интернете. Почему мы не попробовать помедитировать перед сном уже сегодня, чтобы завтра проснуться немного другим человеком?

5. Решение творческих задач

В одном из своих интервью всемирно известная создательница свадебных платьев Вера Вонг однажды заявила, что работает по ночам – в это время она тоже занимается проектированием моделей подвенечных нарядов – если не буквальным, то концептуальным. На первый взгляд утверждение о том, что вечер и ночь – идеальное время для творческой работы, кажется абсурдным. Однако исследования ученых подтверждают пользу полуночных размышлений и творческих поисков. При этом усталость от насыщенного дня вовсе не помешает придумать что-нибудь оригинальное и долгожданное. Физиология данного факта достаточно проста – в течение дня мозг оказывается «зажатым» потоком задач, требующих немедленного решения, настроен на логическую работу и выстраивание очевидных причинно-следственных связей, а не на поиск необычных решений. В результате такого состояния он не всегда может выдать идеи, требующие креативной начинки. Перед сном мозг расслабляется и открыт для озарений, которые многим так необходимы. Успешные люди виртуозно этим пользуются и утром полны свежих предложений.

6. Создание планов на следующий день

СЕО American Express Кеннет Шено подходит к управлению своим временем весьма тщательно. Будучи более чем занятым человеком, Шено отводит для краткосрочного планирования именно вечер. Перед тем, как забраться под одеяло, топ-менеджер определяет три наиболее важные задачи, которые ему предстоит решить завтра. Эта привычка позволяет ему правильно расставить приоритеты и спокойно начать день с решения ключевых вопросов.

Различные исследования в области тайм-менеджмента подтверждают эффективность вечернего планирования Кеннета Шено. По статистике, список дел, составленный накануне в бумажном виде, увеличивает производительность в течение следующего дня на 25% уже с самой первой попытки систематизировать задачи. Интересно и показательно также исследование, проведенное еще в 1990-е годах в среде американских старшеклассников. За группой учащихся вели тщательное наблюдение в течение четырех лет – до момента окончания колледжа. В фокусе внимания исследователей было множество факторов, ключевым из которых был навык самоорганизации учеников. Результаты были неожиданными и впечатляющими. Выяснилось, что студенты, более тщательно относившиеся к планированию своей учебной и внеурочной деятельности, имели более высокий средний бал диплома, нежели их сверстники, которые набрали более высокий бал по экзамену SAT (данный стандартизированный тест проверяет навыки критического мышления). Иными словами, грамотное и кропотливое планирование времени имеет в контексте обучения более существенную роль, нежели схоластические способности индивида. Очевидно, что данные выводы в равной степени относятся и к любой сфере профессиональной деятельности.