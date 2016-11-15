Несколько вопросов в связи с улюлюканием

После целого дня взаимодополняющих и взаимоповторяющих сообщений о задержании и аресте министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева можно уже сформулировать несколько очевидных вопросов. А также пару неочевидных.

Итак, Улюкаева задержали сотрудники ФСБ примерно в 2 ночи 15 ноября и не где-нибудь, а в офисе «Роснефти» и задержали якобы с поличным, при получении взятки в $2 млн. Причём подчеркивается, что у следствия вопросов к менеджерам и кому бы то ни было ещё в «Роснефти» нет, так как именно из недр этой компании поступил в ФСБ сигнал о том, что Улюкаев вымогает взятку.

Если так, то, выходит, его в офис нефтекомпании заманили? Или он явился туда среди ночи с наганом и принялся угрожать самому (страшно подумать) Сечину? Но тогда надо было отправлять Алексея Валентиновича в Кащенко, а не в Лефортово.

Далее. Взятку Улюкаев вымогал якобы за то, что дал положительное заключение по поводу возможности «Роснефти» выкупить контрольный пакет акций приватизируемой «Башнефти». В самом деле, факт, что министр выступал решительно против участия «Роснефти» в этой сделке, указывая (как и ряд других членов правительства РФ, к слову), что перекладывание энной суммы государственных, по факту, денег из одного госкармана в другой (в бюджет) это не приватизация, а в октябре вдруг резко переменил свою позицию и стал выступать за. Ну, это с ним сплошь и рядом бывало, не случайно за серию сообщений, что наша экономика достигла дна Алексея Валентиновича прозвали в кулуарах Белого дома водолазом. Однако насколько он, лично министр экономразвития РФ Улюкаев, мог решить, положительное давать заключение по такому серьёзному поводу или отрицательное? Насколько мне известно, бюрократическая процедура предполагает, что такого рода документы готовятся в департаментах базового министерства, потом проходят согласование (сиречь, экспертизу) в причастных министерствах (Минэнерго, например, в данном случае, Минфина), потом вносятся на рассмотрение первого вице-премьера, курирующего отрасль (И.Шувалова в данном случае) и непременно проходят через администрацию президента РФ, - это же не решение о продаже свинарни. Он что, со всеми ими договорился/поделился? В таком случае сумма взятки выглядит просто смехотворно, за долю в двух миллионах каких-то долларов никто даже на уровне департамента мараться не будет. Значит, само по себе заключение не носит криминального характера, всё было сделано согласно законодательству и положенным процедурам. За что же Ваньку-то Морозова?

Разумеется, не могла не возникнуть версия, что дело не во взятке, а в том, что в скудеющей экономике России всё меньше средств для кормления, и Улюкаева просто подставили, чтобы отодвинуть от кормушки. Возможно, но зачем было бить горшки? Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Улюкаева разрабатывали чуть ли не год, а Владимир Владимирович Путин всё это время был в курсе дела. Если так, то в духе ВВП было бы просто уволить министра – тихо и мирно, как он это обычно делает, без театральщины. (Кстати, о театральщине: когда брали губернатора Кировской области Белых, публике тут же показали и пачки купюр, и самого Белых, растерянного и подавленного, в случае с Улюкаевым картинки пока нет; почему?) Нет, понадобился полуночный арест и сопутствующий шум. Не похоже на Путина.

Есть ещё версия – одним из первых её высказал видный экономист-конспиролог Хазин, что демонстративное уничтожение Улюкаева – это сигнал поворота в экономической политике, разрыва с гайдаровско-чубайсовским наследием, а отмашка последовала ни много, ни мало, а от избранного президента США Трампа, мол, поговорил с ним Путин и услышал что-то вроде «да мне пофиг эти ваши либералы, я у них крышей не буду». Тут, конечно, зашкаливает вера в чудодейственный Вашингтонский обком, но и эта версия не снимает вопроса, почему надо было устраивать вселенский скандал.

И вот после серии напрашивающихся вопросов и на фоне отсутствия внятных на них ответов, возникает один неочевидный: а это точно, что Владимир Владимирович Путин заранее обо всём знал и держал руку на пульсе, как говорится? Или резко активизировавшееся и усилившееся ФСБ (и кто-то ещё из той команды) решились на инициативу, чтобы реально показать, что неприкасаемых в России сегодня уже нет? Зачем, почему сейчас? Ну, затем, например, чтобы предостеречь от действий, кажушихся упомянутым силам не отвечающими интересам государства и потому, что не удалось донести озабоченности и предостережения другими способами, так сказать, глаза в глаза.

Да, чтобы избежать превратных толкований сказанного: Дм.Медведев, уверен, тут абсолютно не при чём, он точно ничего не знал.