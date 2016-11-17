О невидимой стороне цензуры

В пятницу, 18 ноября, в публичное пространство вброшена (и подхвачена, разумеется) новая тема для обсуждения: социологический Левада-Центр обнародовал результаты опроса, согласно которым почти две трети россиян (60%) считают необходимой цензуру в интернете. Что за россияне такие, и как к этому относиться?

Мотивы исследования понятны: буквально на днях суд поддержал решение Роскомнадзора о блокировке на территории РФ сети Linkedin, на слуху ещё пресловутый «пакет Яровой», то есть существует тренд на ограничение доступа к той или иной информации, ужесточение контроля за её распространением, и уважающие себя социологи, а также их заказчики, просто обязаны замерять общественные настроения по этому поводу. Ну вот, замерили, доложили: народ и партия едины, большинство поддерживают ограничение права на поиск и распространение информации, то есть на ограничение личного пространства. Вправе. Но кто те люди, которые с детства знают, что «много будешь знать, скоро состаришься»? Понять это из информации, данной Левада-центром для СМИ, решительно невозможно.

В пресс-выпуске службы по поводу комментируемого исследования нет никаких данных о возрастных категориях опрошенных (сколько среди них молодежи, а сколько пенсионеров, например), о разности ответов в зависимости от места проживания, образования, рода занятий, скромно не упомянуто, а сколько россиян используют интернет в повседневной жизни (согласно сентябрьскому исследованию того же Левада-центра 73% граждан в возрасте от 18 лет и старше, из них лишь 47% делают это ежедневно). Я не сомневаюсь, что всё это есть в полном тексте исследования, но попытки обнаружить его на официальном сайте Левада-центра оказались безуспешными, а в ответ на мой запрос в пресс-службу центра о допуске к материалам исследования пришла ссылка всё на тот же релиз. Кстати сказать: чем не пример корпоративного цензурирования, пусть даже продиктованного заботой о собственных доходах?

В общем, остается только гадать, предполагает ли репрезентативность выборки исследования по СМИ и цензуре включение корректной доли тех, кто вообще не использует интернет или делает это крайне редко, приветствует ли цензуру в Сети российское студенчество и так далее. Согласитесь, что восприятие обзора с такими уточнениями и выводы могут измениться диаметрально.

Если же, отталкиваясь от информационного повода, который дали социологи, сказать несколько слов о цензуре в интернете в общем, то есть смысл подумать о неявной стороне ограничения безбрежного доступа к информации. Она, эта сторона, заключается в том, что, ограничивая нас в чем-то, хозяева информационных ресурсов запитывают нас квазикомпенсирующей информацией, создавая иллюзию полноты доступного потока.

Иногда это происходит в прямой и даже грубой форме, и мы плюемся и злимся от засилья в СМИ (в первую очередь на ТВ) низкопробной развлекухи, иногда мы догадываемся, что нами манипулируют, дивясь на то, как причудливо тасуются на мониторе подборки постов в Facebook или как шустро – не успел ты отправить другу мэйл с вопросом о кофеварке – в браузере Яндекса выкладывается (для тебя, специально и особо!) соответствующая реклама, а часто просто не замечаем, что кто-то пытается влиять на образ наших мыслей, настроения и предпочтения. Тем не менее, это так, и количество успешных попыток растёт с каждым днём, а значит, растёт число людей, цензурированных наоборот, так сказать.

Что с этим делать, я не знаю. Как известно, так называемые шестидесятники уходили в себя, в творчество, запои и диспуты на кухнях, защищаясь от давления коммунистической идеологии – это называлось внутренней эмиграцией; можно попытаться устроить вторую, - спрятаться от «большого брата», отказавшись от социальных сетей, электронной переписки, от интернета вообще, прибегая к Сети только в крайних случаях – расписание авиарейсов посмотреть, время работы какого-нибудь учреждения (есть же ещё бумага, простая почта, есть книги и диски в наших библиотеках, есть театры, наконец), но пару месяцев назад попалась мне на глаза статья о том, что «на выходе», на пороге массового применения, программа, позволяющая идентифицировать любого в толпе вплоть до седьмого колена, до определения психотипа… и что-то мне поплохело. Слишком многие уже выложили о себе всё, что можно и что не нужно бы, слишком много всего на неведомых нами серверах накоплено о почти каждом, исключая бомжей, пожалуй.

Как выразился на днях один товарищ, в цивилизованном мире все коровы уже с чипами, на очереди люди.

Юрий Алаев.