Советник полпреда Татарстана по спорту убит в Германии

В минувшую пятницу в немецком городе Ной-Ульм около своего дома был застрелен чемпион мира по кикбоксингу, посол Универсиады в Казани 37-летний уроженец Татарстана и советник полпреда республики в Москве по спорту Муса Мусалаев. Об этом сообщила сегодня «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Augsburger Allgemeine.

Роковые для именитого спортсмена выстрелы прозвучали примерно в 18:00. Муса Мусалаев упал на землю. Стрелок в маске тут же поспешил прочь. Сел в машину, в которой его поджидал сообщник, и скрылся.

Связано ли это преступление с так называемой на Западе «русской мафией» полиция пока никак не комментирует. Известно, что Муса Мусалаев переехал жить в Германию еще в 2013 году, по окончании своей спортивной карьере. Жил в Ной-Ульм вместе со своей женой и тремя детьми.

Соседи по дому ничего плохого о татарстанском чемпионе мира по кикбоксингу ничего плохого сказать не могут. Они до сих пор пребывают в шоке от произошедшего. Немецкая полиция активно расследует дело об убийстве чемпиона из Татарстана.

СПРАВКА.

Муса Мусалаев знаменитый татарстанский боец по прозвищу «Prince», капитан татарской команды «Prince Team». Отличный нокаутер стремительно сделал свою спортивную карьеру - все свои титулы он приобрел всего за три года: Чемпион мира по кикбоксингу К-1; Интерконтинентальный чемпион DKKO К-1; чемпион мира MMA Verdict FC; чемпион мира MMA BUSHIDO FC; чемпион мира К-1 King Of Kings; чемпион Европы BUSHIDO FC; чемпион мира по кикбоксингу WBKF; чемпион мира по тайскому боксу.

Муса Мусалаев, имевший также черный пояс 5 Дан BUSHIDO, был назначен Официальным послом Универсиады Казань 2013, проработал советником Полномочного Представителя Республики Татарстан в РФ Равиля Ахметшина по вопросам физической культуры и спорта 2010-2013 г.