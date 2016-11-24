Букмекерские конторы объявили о розыгрыше автомобилей

Популярная отечественная онлайн букмекерская контора Леон продолжает разыгрывать ценные призы для своих клиентов. Ценный приз данного букмекера - это не только телефон, планшет или любой другой девайс. В данном случае это самый настоящий суперкар Nissan GT-R!!! Конечно, желающих выиграть эту великолепную машину очень много, но ведь среди них именно Вы достойны её!

Условия игры простые. Не надо делать ничего необычного, достаточно лишь делать то, что делали раньше – играть в этой букмекерской конторе в Сети Интернет, выигрывать деньги и иметь возможность стать обладателем этой раскошной машины.

Чтобы принять участие, необходимо делать экспресс-ставки до 31 декабря текущего 2016 года включительно. Принимаются для участия экспрессы на футбол, ставки 1Х2. Каждая букмекерская лайв ставка должна быть не менее 25 рублей, а в экспрессе должно быть от четырех событий и более.

Принимаются также еще и спортивные лайв ставки на самые популярные чемпионаты Европы, а также Лигу Чемпионов УЕФА и Лигу Европы UEFA, кроме отборочного цикла. Победителем станет тот, кто соберет первым двадцать победных экспрессов на заданных условиях. Стоит помнить, что экспрессы не должны быть смешанными – поражение сразу обнуляет весь прогресс и необходимо начинать сначала. Кроме того, футбольные матчи должны быть уникальными для каждого экспресса. Так, сделав ставку на один матч в одном экспрессе, Вы уже не можете сделать ставку на тот же матч в другом.

Кроме того, несмотря на продолжительный период действия акции, для отдельного игрока она длится всего тридцать дней с момента размещения первого экспресса, участвующего в акции. И наконец, счет игрока должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в рублевом счете.

Для заявки на выигрыш суперкара Nissan GT-R необходимо отправить письмо на почту букмекера - promotion@leongaming.com указав тему «GT-R». В письме должен быть указан номер лицевого счета в конторе, а также номера победных экспрессов. Только первый счастливчик окажется обладателем этой машины. Потому, затягивать не стоит, ведь машина всего одна, а желающих много.

Также необходимо отметить, что есть возможность отказаться от машины, если у игрока уже есть Ferrari или что-то получше, либо нет водительского удостоверения. В этом случае онлайн букмекер LeonBets может предложить на игровой счет три миллиона рублей в качестве замены.

Итак, экспрессы выиграны, письмо с заявкой на получение автомобиля Nissan отправлены, теперь можно либо делать и спортивные ставки лайв в этой же букмекерской конторе, с полной уверенностью в собственной удаче, либо отправиться в Москву за своей машиной. При этом необходимо помнить, что победитель должен иметь при себе все необходимые документы для подтверждения прав владения игровым счетом, который победил в акции, а также для оформления необходимых документов на машину. Этот процесс будет проходить в Москве, официальном представительстве корпорации Nissan.

После подачи заявки и победы в акции, игрок автоматически соглашается с тем, что его имя, фотография со счастливым лицом победителя, а также другие материалы могут быть использованы для публикации на сайте акции, в маркетинговых и пиар-кампаниях интернет букмекера Леон.

Стоит также помнить, что не всегда происходит все идеально. Таким образом, оформление суперкара может затянуться по причинам, не зависящим от букмекера, либо в принципе не состояться. В таком случае, букмекер может предложить вышеозначенную сумму в качестве денежного вознаграждения. А все остальные вопросы, касающиеся сервиса или состояния приза после его получения, следует адресовать в официальное представительство Nissan в Москве.

Даже если выиграть суперкар не получится, всегда есть возможность подсластить эту горькую пилюлю другими бонусами от Леона. Даже, начав играть в конторе недавно, есть возможность получить первое вознаграждение уже после первого депозита – 150% до 150$ на игровой счет при пополнении счета платежной системой Skrill. Эта сумма предназначена для игры на ставках, однако можно и вывести эти деньги после того, как будет набрано необходимое количество бонусных баллов. Чтобы посчитать необходимое количество бонусных баллов для вывода этой суммы, необходимо всю сумму умножить на 25. При достижении этого порога, на почтовый ящик придет письмо с уведомлением о том, что бонусную сумму можно будет вывести.

Что необходимо сделать, чтобы набрать бонусные баллы (леоны)? Просто играть на спортивных лайв ставках. Каждая букмекерская онлайн ставка на любую денежную сумму дает определенное количество этих бонусных очков. Так, играя и выигрывая в БК Леон, вы имеете возможность не только заработать деньги за выигрыши на ставках, но также и заработать другие бонусы. Кроме возможности вывода бонусных средств, игрок имеет возможность обменивать эти леоны на другие ценные призы. Стоит отметить, что леоны начисляются не только за выигрышные ставки, но за любые – победа или поражение, вы никогда не останетесь в минусе.

А обменивать эти очки можно и на полезные девайсы. Так, набрав 10к баллом можно получить профессиональный фотоаппарат, за сумму в два раза большую игрок сможет заказать планшет, за 50 тысяч леонов можно взять смартфон или консоль, 100 000 стоит отличный ноутбук или за 150к можно стать обладателем последнего iPhone. Для этого необходимо просто собрать сумму бонусных баллов, заказать интересующее устройство и обговорить с организатором возможность почтовой доставки. Играйте и побеждайте, с букмекерской конторой Леон никто не останется в стороне.