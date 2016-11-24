Гони зарплату, налоги подождут

В «правительстве троечников», как всё чаще называют кабинет Д.Медведева, родилась новая идея: предприятия и организации должны в первую очередь гасить долги по зарплате и лишь потом уплачивать налоги. Курс на проедание сегодня без мысли о завтрашнем дне выдерживается чётко.

Цепочка фактов, приведших министров-капиталистов к упомянутой идее, такова, судя по попавшим в прессу материалам пятничного селекторного совещания, которое ДАМ провел с участием глав регионов. Во-первых, в ряде субъектов федерации и отраслей экономики снова, как в 90-е, начала расти задолженность по зарплате, причем главным образом – обратите внимание – на предприятиях обрабатывающих отраслей. Но если в 90-е зарплата задерживалась зачастую потому, что хозяевам было выгоднее покрутить зарплатные деньги в банках и финсхемах с быстрой и впечатляющей маржой, то теперь, сообщила вице-премьер О.Голодец, им, предприятиям, банально не хватает собственных средств. Почему?

Я не случайно попросил обратить внимание, что проблема с зарплатой возникает чаще на предприятиях обрабатывающей промышленности и могу без особого риска ошибиться предположить, что нередко такая нехватка средств вызвана стремлением… обеспечить развитие производства, в том числе и по части пресловутого импортозамещения. Не секрет же, что около 60 процентов инвестиций в основной капитал вот уже около десятка лет осуществляются за счёт собственных средств предприятий (Татарстан – не исключение). Понятно, что проблема должна бы решаться благодаря банковскому кредитованию, но ставки запредельно высоки. А ставки высоки, потому что Центробанк таргетирует инфляцию, а привлечение инвестиций со стороны небанковских структур проблематично в связи с тем, что никто не знает, как изменятся правила поведения в реальном секторе экономики завтра (о санкциях Запада можно уже и не говорить). Есть еще, конечно, Минфин, но нет бюджета, точнее – он представляет собой хрестоматийный тришкин кафтан. А кафтан возник потому, что упали цены на энергоносители, потому что сжался внутренний спрос, потому что – в связи с такого рода обстоятельствами, снижаются поступления в виде налогов и сборов.

И теперь правительство предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы в первую очередь гасились долги по зарплате, а потом (если останутся деньги) делались налоговые и страховые отчисления. А чё, братаны и сеструхи, надо же обеспечивать бюджетную стабильность? Надо. А то, что в результате нового снижения поступлений в бюджет завтра эта стабильность будет стоить в разы дороже, чем сегодня, и денег точно ни на что не хватит (уж на здравоохранение, образование, науку – во всяком случае), об этом они подумают ешё. Может быть.

Конечно, выход есть всегда, и его наверняка держат в уме правительственные мыслители, - это очередная девальвация национальной валюты; рубль был дубовым, сейчас его можно назвать березовым, будет осиновым. Инфляция, новое сжатие спроса, деградация еще живых заводов и фабрик, новое обнищание населения? Ну, это же завтра, не сегодня. А сегодня мы решим.

На самом деле задолженность по зарплате составляет на сей день менее одного процента месячного ФОП предприятий-должников, примерно 4 млрд рублей, вопрос чисто технический, решаемый на уровне пятка квалифицированных бухгалтеров в Минфине и отраслевых министерствах, но правительство, стремясь показать публике, как оно радеет об интересах каждого трудящегося, готово вывести проблему в разряд стратегических и, как заведено, наломать больших дров. Осиновых.