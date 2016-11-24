Ученые подозревают кишечные бактерии в создании религии. Не оскорбит ли это чувства верующих?

Ученые из МГУ считают, что особая популяция бактерий в микрофлоре человеческого организма "перепрограммируют" мозг на веру в сверхъестественные сущности. Именно это может служить причиной появления религий. Об этом говорится в статье в журнале Biology Direct.

По мнению биологов МГУ Александра и Юрия Панчиных и Александра Тузикова, все существующие в мире религии или часть из них могут быть "продуктом" жизнедеятельности микробов, обитающих, например, в кишечнике. В подтверждение своей гипотезы ученые приводят тот факт, что религии и другие формы верований распространяются примерно так же, как и эпидемии различных микробов и вирусов, хоть и в культурном пространстве. Об этом говорят данные историков и эволюционистов, передают РИА Новости.

Ранее биологи открыли ряд паразитов, которые используют чужой организм для роста, а также управляют его поведением. Так, бактерия вольбахия заставляет насекомых размножаться. В результате распространяются и бактерии. А паразит домашних кошек – токсоплазма – меняет поведение зараженных млекопитающих. Мыши перестают бояться кошек, а люди становятся склонными к суициду и нерациональным поступкам.