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Выпуск: 05.12.16 | Техно
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Система контроля объектов газопотребления: принципы и достоинства

Выпуск: за 05 2016 года
Рубрика: Техно

Сегодня сбор данных со счетчиков газопотребления и других приборов учета всевозможных параметров в системе газоснабжения, как правило, осуществляется визуально. Для получения этой информации требуется выполнять обходы всех контролируемых объектов или получать данные посредством персональной связи. Подобный метод является весьма затратным и необъективным, поэтому все чаще внедряются автоматические системы.


Используя современные блоки телеметрии можно в автоматическом режиме дистанционно вести сбор информации, которая имеет высокий показатель детализации и достоверности. Кроме того, такие данные поступают в реальном времени, а значит можно оперативно выполнять управление всей системой, что в конечном итоге повышает безопасность и эффективность работы газоснабжения объектов.

Автоматизированные системы сбора данных с помощью простого веб интерфейса позволяют операторам и пользователям использовать множество возможностей. Абоненты могут получать наглядную информацию о происходящих процессах, а технические службы имеют возможность устранять и предупреждать аварийные ситуации на подконтрольных объектах.

Актуальная информация, которую способен передавать бытовой блок телеметрии для счетчика газа и прочей аппаратуры, способствует ведению финансовых процессов между поставщиком и потребителем. Такая проблема как рост задолженности появляется именно из-за несвоевременной или ошибочной передачи показаний. Чтобы вовремя исправить эту ситуацию важно постоянно выполнять анализ актуальных данных. Современные системы телеметрии способны одновременно обрабатывать большое количество абонентов и надежно в течение длительного времени хранить всю сопутствующую информации о параметрах газоснабжения.

Сегодня существует несколько видов связи, которую используют системы телеметрии. Для объектов, которые расположены недалеко от пункта обработки данных (около 1 км), более целесообразно использовать проводное соединение. Если применяется проводной модем связи, то ограничения по дальности отсутствуют, однако появляется необходимость наличия линии телефона в помещении. Также распространено соединение по каналам GSM. Этот способ имеет ряд достоинств: нет привязки к телефонной линии и степени удаленности от контрольного пункта, а также незначительную стоимость обслуживания. Более современным видом связи является стандарт GPRS. Он характеризуется высокой пропускной скоростью (до 115 кбит/с) и необходимостью оплаты только за использованные мегабайты. Работа газовой телеметрии с использованием таких сетей отличается эффективностью и экономичностью.

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