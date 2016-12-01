Система контроля объектов газопотребления: принципы и достоинства

Сегодня сбор данных со счетчиков газопотребления и других приборов учета всевозможных параметров в системе газоснабжения, как правило, осуществляется визуально. Для получения этой информации требуется выполнять обходы всех контролируемых объектов или получать данные посредством персональной связи. Подобный метод является весьма затратным и необъективным, поэтому все чаще внедряются автоматические системы.

Используя современные блоки телеметрии можно в автоматическом режиме дистанционно вести сбор информации, которая имеет высокий показатель детализации и достоверности. Кроме того, такие данные поступают в реальном времени, а значит можно оперативно выполнять управление всей системой, что в конечном итоге повышает безопасность и эффективность работы газоснабжения объектов.

Автоматизированные системы сбора данных с помощью простого веб интерфейса позволяют операторам и пользователям использовать множество возможностей. Абоненты могут получать наглядную информацию о происходящих процессах, а технические службы имеют возможность устранять и предупреждать аварийные ситуации на подконтрольных объектах.

Актуальная информация, которую способен передавать бытовой блок телеметрии для счетчика газа и прочей аппаратуры, способствует ведению финансовых процессов между поставщиком и потребителем. Такая проблема как рост задолженности появляется именно из-за несвоевременной или ошибочной передачи показаний. Чтобы вовремя исправить эту ситуацию важно постоянно выполнять анализ актуальных данных. Современные системы телеметрии способны одновременно обрабатывать большое количество абонентов и надежно в течение длительного времени хранить всю сопутствующую информации о параметрах газоснабжения.