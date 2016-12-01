Трудовые мигранты тревожно меняют этнический состав Татарстана

Проблемы, возникающие в связи с усилением миграционного притока в Татарстан и пути их решения были в центре внимания состоявшегося сегодня в Казанском кремле совместного заседания Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Антитеррористической комиссии в РТ и Совета муниципальных образований республики.

Открывая заседание, президент РТ Рустам Минниханов дипломатично заметил, что «Татарстан исторически является общими домом для многих народов, и за последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи. Это во много обусловлено привлекательностью республики для работы и проживания». (И, добавим, очевидной нехваткой рабочих рук в ряде отраслей экономики республики, в первую очередь в строительстве, на транспорте, а также на так называемых непрестижных работах.) Однако темпы притока мигрантов начинают беспокоить власти Татарстана: только за пятилетку с 2011 по 2015 годы численность лиц, поставленных на миграционный учет по месту пребывания, возросла в Татарстане более чем в 1,7 раза, сообщил глава республики, и «такие изменения требуют пристального внимания к вопросам этнокультурного развития, межкультурного взаимодействия», сказал Р.Минниханов и прямо указал на возрастание рисков межэтнических конфликтов, формирования этнических анклавов и высокую опасность «притока людей, имеющих причастность к пропаганде националистический идеологии, идей радикального ислама, а также состоящих в экстремистских религиозных группах».

По оценке президента РТ, тенденции в сфере трудовой миграции, накладываясь на доминирование масскульта, порождает также проблему утраты этнической идентичности представителей народов, исконно населяющих Татарстан, негативно сказываясь на народных промыслах и ремеслах, традиционных формах быта людей.

«Важной задачей государственных и муниципальных органов власти является обеспечение потребностей населения в сохранении и развитии языков, культур, обычаев и традиций. Во многом они соотносятся с религиозными вопросами. Все это требует системной работы как на республиканском, так и на местном уровне. От того, насколько своевременно и грамотно будут решаться вопросы этноконфессиональной сферы, зависит межнациональное и межконфессиональное согласие в республике», - считает Рустам Минниханов.

Сегодня в Татарстане действует три государственные программы и шесть подпрограмм в сфере реализации государственной национальной политики, напомнил Президент Татарстана. Кроме того, создана система мониторинга, определены ответственные на местах, важную роль играют муниципальные антитеррористические комиссии.

С основным докладом о реализации государственной национальной политики в РТ на муниципальном уровне выступил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Он привёл, в частности, следующие данные: за текущий период 2016 года на миграционный учет поставлено 181650 иностранных граждан, что на 8,5% больше аналогичного периода 2015 года; если в 2011 году число граждан, поставленных на миграционный учет по месту пребывания, было около 134 тыс. человек, то уже в 2015 году эта цифра составляет 225 тыс. Всего прибывает на территорию нашей республики 66553 иностранных гражданина и лиц без гражданства. Наибольшее количество иностранных граждан прибывает и проживает в городах Казань, Набережные Челны, Зеленодольский, Альметьевский, Нижнекамский, Лениногорский муниципальный районы.

В отчете пресс-службы президента РТ с мероприятия не сказано, из каких регионов преимущественно мигрируют в Татарстан, однако эти данные не раз обнародовались

республиканским УФМС: по состоянию на 2015 год наибольшее число иностранцев

прибыло из Узбекистана (свыше 52 тыс. человек), Таджикистана (более 16 тыс.), Азербайджана (почти 7 тыс.); из стран с визовым порядком въезда основная доля приходится на граждан Турции (более 12 тыс.), Китая (более 5 тыс.) и Германии (свыше 4 тыс.). Этноконфессиональная картина налицо, как говорится, и она меняется в известном направлении всё больше, причём, как заметил докладчик, это относится не столько к крупным городам республики, сколько к малочисленным муниципальным образованиям. Не случайно, комментируя данные, приведенные В.Шайхразиевым, Р.Минниханов упомянул, что в республике работает система ГЛОНАСС-112, система «Народный контроль» - «уже два года мы принимаем сообщения по темам конфликтов на национальной и религиозной почве», сказал он и призвал муниципалитеты шире использовать эти системы, реагировать на получаемые сообщения.

Президент РТ настоятельно посоветовал главам муниципальных образований и всем, причастным к реализации национальной политики, обращать внимание на сеть интернет, где сторонники радикальных взглядов делают основной фокус на молодежь. «Если мы не работаем с молодежью, значит она получит те искажения от виртуального пространства, которые могут привести к серьезным последствиям», - сказал Рустам Минниханов.

И в докладе вице-премьера РТ, и в выступлениях по ходу заседания было приведено немало примеров положительного влияния на обстановку реализуемых в РТ программ адаптации трудовых мигрантов, сохранение традиционных культурных ценностей и тому подобное, было также отмечено, что по ряду позиций квоты на трудоустройство мигрантов в Татарстане сжимаются, но факт остаётся фактом: собственных трудовых ресурсов, учитывая уровень зарплат, республике по прежнему остро не хватает (в Казани, например, спрос на иностранную рабочую силу на данный момент превышает предложение примерно в пять раз), и выбора, по сути, нет: или сжимать ряд производств и транспортную инфраструктуру, либо смириться с растущим притоком трудовых мигрантов и тратить всё большие силы и ресурсы на удержание социально-бытовой ситуации на приемлемом уровне.

Есть ещё вариант повышения зарплат, чтобы на тяжелую и грязную в буквальном смысле слова работу пошли собственно татарстанцы и жители близлежащих регионов, но бизнес к такому повороту не готов, судя по всему, - узбеки, таджики и прочие дешевле, а проблемы, если они в связи с этим возникают, пусть решает госбюджет.