Forbes Russia выложил 7 декабря рейтинг регионов России по долговой нагрузке их бюджетов. Выясняется, что у каждого шестого субъекта федерации задолженность выше годового дохода. Тенденция роста госдолга регионов длится минимум 6 лет и отчетливо усилилась со времени выхода «майских» указов президента РФ.

Россия по-прежнему остается империей в том смысле, что разница между отдельными регионами достигает нереальных величин, - пишет в своём обзоре заместитель шеф-редактора Forbes.ru Игорь Терентьев. - Не стали исключением и государственные финансы. Коэффициент долга к налоговым и неналоговым доходам у российских регионов находится в диапазоне от 0% почти до 200%.

В числе самых благополучных субъектов РФ (с долговой нагрузкой менее 10% годового дохода) Москва и Санкт-Петербург, где «прописано» большинство крупнейших компаний России, нефтегазовые регионы Сахалинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ плюс недавно присоединенные Севастополь и Республика Крым. Причем у Сахалинской области и Севастополя на 1 января 2016 года долгов не было.

На противоположном краю 14 регионов, у которых долг превышает годовой доход. В их числе исконно русские, сейчас депрессивные регионы Нечерноземья Смоленская, Псковская и Костромская области, приволжские республики Марий Эл и Мордовия (последняя с долговой нагрузкой почти вдвое больше годового дохода является антилидером среди всех субъектов РФ), республики Северного Кавказа Ингушетия и Северная Осетия. А также несколько регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока Чукотский автономный округ, Забайкальский край и Еврейская автономная область.

Суммарный долг регионов на 1 января 2016 года превышал 2,3 трлн рублей (совокупные доходы около 6,3 трлн рублей). При этом около трети долга 809 млрд рублей составили бюджетные кредиты от федерального центра. Если из задолженности регионов вычесть бюджетные кредиты, то есть учитывать только «коммерческий» долг, то ни у одного региона России долговая нагрузка не превышает годового дохода.

Уточним, что Татарстан удивительным образом вошёл одновременно в топ-10 как по уровню долга, так и по величине доходов регионального бюджета, что наглядно показывает инфографика.

То есть либо республика продолжает с удовольствием жить в долг у федерального бюджета в расчёте на прощение долга и будущие прибыли от реализации масштабных инвестиционных проектов, либо хозяйствует далеко не так рачительно, как это представляется в официальных реляциях. А скорее всего имеет место и то, и другое.

Регионы с наибольшим госдолгом

Регионы с наибольшими доходами бюджета