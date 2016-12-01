Интернет-магазины строительных товаров. Немного статистики

Интерес к интернет-торговле неуклонно растет. Покупателей привлекают низкие цены онлайн-магазинов и услуги по доставке товаров на дом. Примечательно, что сегодня через Интернет приобретаются не только одежда, обувь, посуда или косметика, но и четверть всех представленных на рынке строительных, отделочных материалов.

Онлайн-рынок движется вперед

Посещаемость торговых площадок, реализующих стройматериалы, за последние пять лет выросла примерно на треть. Да и их количество возросло в разы. В Сети появилась масса мелких интернет-магазинов и крупных торговых порталов. В результате конкуренция в этом сегменте увеличилась почти вдвое, а в некоторых регионах – втрое, о чем свидетельствуют данные по бюджетам в Google AdWords и Яндекс Директ.

Расширился и ассортимент строительных онлайн-магазинов. Например, магазин товаров для ремонта "Колорит" предлагает абсолютно все, что может пригодиться при благоустройстве жилья. Собираясь поменять интерьер или восстановить старый дом, пользователь здесь купит и необходимые материалы, и требуемый инструмент. Все это доставят ему по указанному адресу в удобное время.

Любопытные наблюдения

Как показали исследования, прежде чем сделать покупку в интернет-магазине товаров для ремонта, клиенты отправляются в ближайший строительный супермаркет. Там они изучают ассортимент продукции, консультируются с продавцами. А потом уже спустя две-три недели заказывают все, что им нужно, в интернет-магазине. Подобным образом поступают 67% покупателей.

Это имеет свое логическое объяснение. На сайте представлены фото, описания и цены товаров. Пощупать, увидеть их в реальности нельзя. Порасспросить особо в интернет-магазине некого. Ведь дежурный менеджер – чаще всего студенка или молодая мама, подрабатывающая в Интернете. Добиться от нее чего-то вразумительного удается не всегда.

21% посетителей онлайн-магазинов строительных товаров совершает покупку минимум через 12 дней после своего первого визита сюда, а 3% - и вовсе через месяц. Видимо, им нужно больше времени, чтобы решиться на такой шаг.

Четверть всех заказов осуществляется через корзину на сайте магазина, две трети по телефону либо электронной почте. Вероятно, этой категории покупателей важно пообщаться с менеджером, узнать детали сделки. Так они убеждают себя в том, что обман не грозит.