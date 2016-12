Выпуск: 09.12.16 | Финансы Главная » Финансы » Что получит бюджет РФ от сделки «Роснефти»

Фото: investtalk.ru Рубрика: Финансы Фото: investtalk.ru Сенсационная сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Glencore – QIA ( Катарский суверенный фонд), уже объявленная некоторыми западными СМИ «личным триумфом Путина», прорывом вопреки санкциям США и их союзников, на самом деле мало что сулит российскому бюджету, если верить посыпавшимся в медиа подробностям и заключениям финансовых аналитиков.

Первое, что настораживает, - это то, что сама компания Glencore распространила в четверг сообщение о том, что сделка ещё не закрыта, - переговоры находятся на "финальной стадии", и продажа состоится только если все стороны договорятся обо всех условиях. Из того же сообщения следует, что собственные инвестиции Glencore составят лишь 300 млн евро, то есть меньше 3% от стоимости пакета. При этом служба финансовых новостей Dealbook газеты New York Times трактует это как взнос в виде акций Glencore, а не денежных средств. Эксперт по сырьевым рынкам Крейг Пирронг из Хьюстонского университета предполагает в своем блоге, что катарский фонд внесет тоже только €300 млн собственных средств, потому что их доли в консорциуме будут равны. Остальное будет профинансировано за счет банковского кредита, сообщила Glencore. Таким образом, делает вывод Reuters, ссылаясь на свои источники, в реальности продажу пакета акций "Роснефти", а с ней - и пополнение федерального бюджета России обеспечит итальянский банк Intesa Sanpaolo, являющийся консультантом правительства по приватизации «Роснефти». Но если Intesa не разделит риск по такому крупному займу с кем-либо еще, этот кредит составит более 20% собственного капитала и почти четверть его рыночной капитализации — это огромный риск для банка. В том случае, указал аналитик «Ренессанс капитал» Ильдар Давлетшин, если сделка не обеспечена акциями «Роснефти» в залоге или иными финансовыми гарантиями. В связи с этим обращают на себя внимание два факта. Первый: "Роснефть" в 2013-2015 годах набрала предоплат у Glencore в счет будущих поставок на сумму до $5 млрд. Второй: незадолго до объявления о сделке с Glencore и Катаром «Роснефть» разместила облигации на 600 млрд руб., что на тот момент рассматривалось как пролог к выкупу компанией собственных акций. Исходя из этих фактов, а также того обстоятельства, что на счетах «Роснефтегаза» (государственной управляющей компании, владеющей 75,16% акций "Роснефти") консолидировано около 550 млрд рублёвой ликвидности, аналитики выдвигают версии, сводящиеся к тому, что в бюджет РФ поступят средства, полученные от размещения облигаций «Роснефти», а €10,5 млрд от Glencore и Катара оставит у себя «Роснефтегаз» (что позволит избежать повышательного давления на курс рубля), но упомянутые валютные средства будут положены на депозит банка-кредитора, что гарантировало бы Intesa защиту от кредитных рисков. Долг же перед Glencore будет погашен акциями «Роснефти», а Glencore заложит эти акции банку Intesa, ещё уменьшив риски займодателя. (Хотя не снимет их полностью: цены на нефть могут упасть, акции, в результате, тоже, не исключены колебания по объемам дивидендов.) К слову о доходах госбюджета: 9 декабря Insider сообщил, что два источника в правительстве РФ обратили внимание на то, что госпакет в 19,5% акций «Роснефти» будет продан всего за 692 млрд руб­лей, что на 19 млрд меньше, чем постановило правительство. Озвученная стоимость акций рассчитана из биржевых котировок на 6 декабря с дисконтом 5%. При этом на встрече с президентом Путиным глава Роснефти озвучил цифру 721 млрд рублей. Вообще, участие в сделке Glencore и катарского фонда выглядит как "прикрытие", сказал finanz.ru источник на рынке. Схема может выглядеть следующим образом, предполагет он: компания ("Роснефть") размещает облигации и вкладывает деньги в некий фонд, который потом покупает ее же акции, получая за это комиссию, - подобные механизмы использовались при приватизации 1990х, когда за покупку компаний рассчитывались деньгами со счетов этих же компаний. Версия смелая, но тоже имеющая право на осмысление. Но совершенно потрясающие воображение расчёты привёл известный блогер Вадим Жартун. Он доказывает, что «Роснефть» является сегодня компанией с отрицательной стоимостью, и рискует, таким образом, нарваться на иск со стороны И.Сечина, поэтому, не солидаризируясь с блогером, воспроизведём только собранные им из открытых источников и, в общем, широко известные факты. • В 2013г. «Роснефть» купила ТНК-BP за $55 млрд. • В 2016г. «Роснефть» купила Башнефть за 330 млрд. рублей ($5,17 млрд.). • До этого «Роснефть» получила активы «Юкоса», стоимость которых Гаагский третейский суд оценил в $61,1 млрд. Итого, совокупная стоимость приобретённых «Роснефтью» активов - $121,27 млрд. 19,5% акций «Роснефти» проданы консорциуму Glencore - Qatar Investment Authority за 721,25 млрд руб. ($11,29 млрд.). Любой школьник тут же может посчитать, что если 19,5% стоят $11,29 млрд., то 100% «Роснефти» вместе с дочерними компаниями стоят $57,89 млрд. Если вычесть стоимость дочерних компаний ($121,27 млрд.) из суммы сделки ($57,89 млрд.), то внезапно оказывается, что «Роснефть» стоит.. минус $63,38 млрд! При этом компания имеет вполне осязаемые активы - оборудование, работающие месторождения, здания, оборудование, счета в банках и так далее. И всё это стоит, как оказалось, минус $63,38 млрд., хотя сразу после выхода на IPO «Роснефть» стоила полновесные $79,8 млрд. Это означает, что куда-то делись в общей сложности $143,18 млрд. Часть этой суммы - официальные долги «Роснефти» - на сегодняшний день равны $60 млрд., а оставшиеся в $83,18 млрд. просто растворились, исчезли бесследно. «Часть из потерянной суммы, безусловно, попала в карманы чиновников, но это единицы, а не десятки миллиардов, - пишет Жартун. - Ещё части потерь мы обязаны созданному в стране инвестиционному климату, превращающему любые российские активы для иностранных покупателей в токсичный мусор. Ещё более существенный ущерб компании нанёс «эффективный менеджмент». А оставшаяся разница в стоимости, вероятно, связана с тем, что из себя представляет покупатель пакета акций «Роснефти» - Glencore. У этой компании на рынке сложилась репутация посредника. Вполне вероятно, что долю в «Роснефти» на таких интересных условиях они купили не для себя, и через 2-3 года пакет тихо и незаметно сменит владельца». О покупателях акций «Роснефти» Glencore Plc. Швейцарская трейдинговая компания, основана в 1974 году американским бизнесменом Марком Ричем под названием Marc Rich & Co. Нынешнее название — с 1994 года. Является одним из крупнейших поставщиков металлов, нефти, угля и сельскохозяйственной продукции, владеет горнодобывающими активами в Перу, Чили, ЮАР (всего более 150 горнодобывающих и металлургических активов более чем в 50 странах мира). 9,25% принадлежат Катарскому суверенному фонду и менеджерам Glencore. В 2007 году в результате слияния глиноземных активов Glencore, СУАЛ и «Русского алюминия» был образован «Русал», сумма сделки оценивалась в $10,2 млрд. Доля Glencore в «Русале» составляет 8,75%. В 2011 году Glencore разместила акции на биржах Лондона и Гонконга и привлекла $10 млрд, в 2013 году — на Йоханнесбургской фондовой бирже. В 2013 году произошло слияние с британско-швейцарской горнорудной компанией Xstrata. В 2015 году Glencore получила 46% в капитале «Русснефти», в августе 2016 года после IPO нефтекомпании пакет снизился до 25%. Исполнительный директор — Айвен Глазенберг. В 2015 году выручка компании составила $170,5 млрд, чистый убыток — $4,96 млрд. Катарский суверенный фонд. Qatar Investment Authority (QIA) основан правительством Катара в 2005 году для перенаправления нефтегазовых доходов в другие отрасли. Фонд владеет долями в Empire Statе Building, Glencore, Сельскохозяйственном банке Китая, Royal Dutch Shell, Siemens, Volkswagen AG и других компаниях. В июне 2016 года Sovereign Wealth Fund Institute оценивал инвестиции QIA в $335 млрд. В августе стало известно о скором закрытии сделки по приобретению QIA 24,99% в консорциуме «Воздушные ворота Северной столицы», управляющем петербургским аэропортом Пулково. Штаб-квартира фонда находится в столице Катара Дохе, дополнительные офисы — в Нью-Йорке, Пекине, Бомбее (Мумбае) и Дели. Исполнительный директор — член королевской семьи Катара шейх Абдалла бен Сауд аль-Тани. По данным Financial Times, убытки QIA в третьем квартале 2015 года составили $12 млрд, более поздняя информация не разглашалась. (По материалам СМИ и СС.) Версия для печати Предыдущая | Следующая Комментарии:

