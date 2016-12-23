Российские стартапы на взлёте

В разгар кризиса многие жаловались на утечку инвестиций за рубеж. Эксперты боялись, что отечественные стартапы останутся вовсе без венчурного финансирования. Однако выясняется, что технологические предприниматели из России вполне уверенно чувствуют себя на Западе. Они проходят отбор в лучшие американские акселераторы, поднимают деньги в Долине и даже продаются Google. Число желающих инвестировать в отечественные стартапы прибывает, что наглядно показывает уходящий год. Ниже – выдержки из обзора стартапов, предпринятого ресурсом Rusbase, – с дополнениями об успешных стартапах с татарстанскими корнями.

Api.ai

В сентябре Google купил стартап с российскими корнями Api.ai. Это платформа для разработчиков интеллектуальных голосовых интерфейсов, которой пользуются 60 тысяч человек.

В 2010 году россияне Илья Гельфенбейн, Павел Сиротин и Артем Гончарук запустили Speaktoit — проект Siri-подобного виртуального помощника. Компания была резидентом ИТ-кластера «Сколково» и получила грант фонда.

В 2014 году стартап сделал пивот и переехал в США. Он перезапустился как платформа для разработчиков голосовых помощников. По данным Crunchbase, суммарно Api.ai привлек $8,6 млн — от Intel Capital, Motorola Solutions Venture Capital, SAIC Capital и других инвесторов.

Itseez

В мае корпорация Intel купила компанию из Нижнего Новгорода Itseez — разработчика систем компьютерного зрения. Сумма сделки не раскрывалась.

В 2005 году нижегородские программисты Александр Бовырин, Виктор Ерухимов и Сергей Молинов основали компанию «Центр компьютерного зрения «Аргус». По данным ЕГРЮЛ, три основателя и гендиректор компании Алексей Мяков владели равными долями по 25% акций. В 2013 году они зарегистрировали в Сан-Франциско юрлицо Itseez Inc. Там же расположился головной офис компании.

«Аргус» разрабатывал системы многопроекторной визуализации данных (например, для планетариев), видеосистемы подсчета посетителей и распознавания автомобильных номеров. В дальнейшем Itseez создала систему умного вождения Vision ADAS, которая помогает водителям распознавать дорожные знаки, определять дистанцию между машинами и отклонения авто от полосы движения. УАЗ решил оборудовать этой системой свои внедорожники Patriot. Также в линейке продуктов Itseez — сервис распознавания лиц Facense и мобильное приложение для трехмерного сканирования itSeez3D. Еще компания является основным разработчиком OpenCV — библиотеки алгоритмов компьютерного зрения.

Приобретение стало «ключевым компонентом» дорожной карты Intel в области интернета вещей. Корпорация намерена использовать технологии Itseez в продуктах для беспилотных автомобилей.

Россияне в акселераторах

В последние пару лет выходцы из России стали массово проходить со своими проектами в топовые американские акселераторы — Y Combinator и 500 Startups. Это говорит о росте уровня российских стартапов, ведь отбор проходит пара процентов из тысяч заявок. Попадание россиян в эти акселераторы всегда становится громким новостным поводом. Радует, что в этом году их было много. Акселерация в Долине — отличный способ выхода на американский рынок. Y Combinator и 500 Startups дают опыт, связи и репутацию, которые многократно увеличивают шансы привлечь новый раунд.

Coub

В мае российский сервис для создания зацикленных видеороликов Coub прошел в крупнейший американский акселератор Y Combinator и получил $120 тысяч инвестиций (взамен YC обычно берет 7% стартапа).

Сервис был запущен в 2012 году братьями Игорем и Антоном Гладкобородовыми. С тех пор он успел привлечь суммарно $3,8 млн от российских фондов Phenomen Ventures и Brother Ventures, Vaizra Capital Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили, а также неназванную сумму от фонда Павла Черкашина Vestor.In.

Wallarm

В августе российский стартап в сфере кибербезопасности Wallarm тоже прошел в «Хогвартс для стартапов» — Y Combinator. Он привлек от фонда $120 тысяч в обмен на 7% акций.

Wallarm защищает веб-сервисы от хакерских атак: алгоритм на основе машинного обучения выявляет в трафике аномалии, а в сервисах — уязвимости, которые пытаются использовать злоумышленники.

Основатель консалтинговой компании OnSec Иван Новиков и экс-главред журнала «Хакер» Степан Ильин запустили стартап в 2013 году. Тогда же венчурный фонд Runa Capital вложил в него $500 тысяч. Клиентами Wallarm стали «Яндекс», QIWI, Parallels, «Юлмарт», Эльдорадо, Acronis и другие компании.

В декабре стартап привлек $2,3 млн от фондов Partech Ventures, Gagarin Capital, а также неназванных специалистов по кибербезопасности и партнеров акселератора Y Combinator.

Easy Ten, ManyChat и ArrowPass

В январе стало известно о том, что в 16-й набор знаменитого американского акселератора 500 Startups прошли сразу три проекта с российскими корнями: приложение для изучения иностранных языков Easy Ten, конструктор чат-ботов ManyChat и сервис бесконтактной оплаты посещения мероприятий ArrowPass.

Все они получили от фонда стандартные инвестиции в размере $125 тысяч, $25 тысяч из которых идут на оплату четырехмесячной акселерации в Долине. Взамен 500 Startups, как правило, получает в стартапах долю в 5%, оценка проектов обычно не превышает $2,5 млн.

Easy Ten стал первым выпускником акселератора ФРИИ, попавшим в 500 Startups. В 2014 году он получил от фонда сначала $45 тысяч, а потом $450 тысяч инвестиций. Тогда же проект получил грант от Facebook на $40 тысяч. По словам разработчиков, аудитория приложения превышает 2 млн пользователей. Оно позволяет учить английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский и португальский языки. Оценка компании при сделке с 500 Startups составила $5 млн.

Cын основателя Abbyy Микаэл Ян увлекся ботами летом 2015-го, когда Павел Дуров открыл доступ к Telegram Bot API. Сначала он запустил бесплатный конструктор Telegram-ботов, затем — платформу для клиентской поддержки через мессенджеры ManyChat. Она позволяет компаниям отвечать на сообщения из «ВКонтакте», Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp в одном окне. Сейчас с помощью ManyChat создано больше 170 тысяч ботов.

Проект ArrowPass основан в 2015 году серийным предпринимателем Мирославом Сарбаевым и экс-гендиректором американского подразделения LiveJournal Анжеликой Петроченко. В России Сарбаев известен своей краудфандинговой платформой для монетизации фото, видео и музыки Kroogi.

TraceAir

В мае российский стартап TraceAir прошел отбор в 500 Startups. Это сервис контроля качества и стоимости строительных работ с помощью дронов. Сделка прошла на стандартных для акселератора условиях — стартап получил $125 тысяч в обмен на 5% акций.

Россияне Дмитрий Королев и Никита Ушаков основали TraceAir в 2015 году. Инвесторы из Кремниевой долины посоветовали им сначала найти клиентов. Тогда они вернулись в Россию, где заключили контракты со строительными компаниями «Мортон», ПИК и другими. В августе российский Forbes писал, что TraceAir мониторит строительство на 50 российских площадках, готовится покорять американский рынок и хочет поднять следующий раунд.

Statsbot

В июле аналитический чат-бот Statsbot прошел сразу в два топовых акселератора — 500 Startups и Betaworks Botcamp. Проект получил от венчурного фонда 500 Startups $125 тысяч инвестиций за 5% компании, от Betaworks Botcamp — $200 тысяч в обмен на 8%.

Сервис запущен в конце 2015 года Артемом Кейдуновым и Михаилом Меланьиным. Их умный бот присылает аналитические метрики в рабочий чат (в Slack или Telegram). Это помогает пользователям быстро принимать решения, основанные на данных.

Statsbot стремительно взлетел на весенней волне хайпа вокруг чат-ботов и разговорных интерфейсов. Через полгода после старта основатели Statsbot переехали в Кремниевую долину и стали партнерами известного корпоративного мессенджера Slack. Стартап стал первым примером успешной монетизации бота. Сейчас сервисом пользуются более 16 тысяч команд, в том числе NASA ADS, Y Combinator, Vimeo, Product Hunt, Khan Academy и SalesForce.

Крупные инвестиции

Ну и напоследок о сделках с западными инвесторами, которые привлекли наше внимание в этом году. Поднимать деньги в Долине сложно, но некоторым россиянам это отлично удается.

Luka

В апреле стартап с российскими корнями Luka поднял раунд А в размере $4,42 млн от американских венчурных фондов Sherpa Capital, Y Combinator, Ludlow Ventures и частного инвестора Джастина Уолдрона.

Проект был запущен в 2014 году экс-журналистами Евгенией Куйдой и Филиппом Дудчуком. Изначально стартап развивался как рекомендательный сервис по выбору ресторанов. Luka первым из российских проектов прошел в Y Combinator.

Весной, когда все помешались на ботах, Luka начал создавать умных ботов для поиска изображений, гифок, получения новостей и погодных сводок. В мае они выпустили чат-бота в память о погибшем основателе Stampsy Романе Мазуренко. Этот история облетела американские и российские СМИ, а пользователи соцсетей сравнивали проект с известным эпизодом сериала «Черное зеркало».

В сентябре компания запустила Replika — бесплатный сервис для создания чат-ботов, копирующих манеру общения реальных людей. Нейросеть Replika использует информацию из соцсетей и обучается на ответах пользователя. Судя по переадресации на новый домен, это второй пивот Luka.

Findo

За этот год стартап основателя ABBYY Давида Яна и американского предпринимателя Гэри Фаулера поднял $7 млн. Правда, первые три из них он получил от самой ABBYY. Остальное вложили российский венчурный фонд Flint Capital, американская компания Foxit (поставляет софт для работы с pdf) и неназванные инвесторы из Кремниевой долины.

Findo — умный поисковик документов в интернете, в облачных хранилищах и локальных файлах. Его разработка началась два года назад. Findo базируется на технологии ABBYY Compreno и способен обрабатывать запросы на естественном языке (например, «телефон того парня, которого я встретил в Лондоне»). Сейчас Findo представлен в виде веб-сервиса, iOS-приложения, чат-бота, расширения для Chrome и приложения для iMessage.

Wakie

В феврале российский стартап Wakie привлек $1 млн от Y Combinator и американских инвесторов Джека Вэлина, Ларри Брайтмана и Брюса Чу.

Его запустили братья Грачик и Татул Аджамяны. Изначально проект позиционировался как социальный будильник — сервис позволял пользователям будить незнакомых людей звонком по их просьбе. Приложение появилось в России в 2011 году под названием «Будист». Тогда же стартап выиграл грант $25 тысяч в StartFellows Павла Дурова и Юрия Мильнера. Через год он привлек $2 млн от LETA Capital.

В 2014 году стартап получил $1 млн от LETA Capital и Titanium Investments, авторы проекта переехали в США и запустили международную версию — Wakie. В конце 2015-го Wakie прошел акселерацию в Y Combinator. В итоге он перезапустился как сервис для общения с незнакомцами на выбранную тему.

В феврале сообщалось, что пользователи приложения совершали 1 млн голосовых вызовов в неделю. В сентябре Wakie запустил совместный проект с «Мегафоном» — платный сервис для общения с носителями английского.

И совсем под конец – о трёх скромных стартапах с татарстанскими корнями

Сразу три инновационных разработки из Казани прошли в корпоративные акселераторы главного стартап-конкурса страны GenerationS, выдержав конкуренцию более 300 технологических предпринимателей из России и Восточной Европы.

Проект Айдара Сабитова представляет собой линейку оборудования - «Устройство для контроля остаточного срока службы бумажной изоляции трансформаторов». Свою разработку Айдар будет совершенствовать в акселераторе Power&Energy. Участники данного трека получат возможность доработки своих проектов вместе со специалистами и руководителями крупнейших энергетических компаний страны, а также профильными инвесторами.

Стартап Марата Кадырова «Фиксатор риска» будет реализовываться в рамках трека Finance&Banking Technologies. Акселерационная программа даст участникам трека возможность работать с персональными менторами и с экспертами, а также встретиться с представителями венчурных фондов России и бизнес-ангелами. Кроме того, авторы лучших проектов смогут попасть на международную стажировку.

Принимать участие в треке LifeScience будет Артур Загитов. Свой проект «Персональный автоматический инъектор для внутримышечных инъекций» предприниматель будет совершенствовать параллельно с командами, которые занимаются разработкой новых лекарственных препаратов, диагностических систем, изделий медицинского назначения, доказательной медицины, а также M-Health- технологий, связанных с мониторингом здоровья человека.

На данном этапе все участники получат персональных менторов, экспертную поддержку, зарубежные стажировки, помощь в привлечении инвестиций и подготовке проектов к выходу на рынок. А главное — доступ к ресурсам ведущих российских корпораций.

Отбор и экспертиза проектов осуществлялись в интересах корпораций-партнеров GenerationS, в число которых в 2016 году вошли более 20 крупнейших российских компаний: Московская Биржа, QIWI, Visa, ГК «Мортон» и «Русское техническое общество», Биофармацевтический кластер «Северный», ОАО «Красцветмет», ГК «ЭФКО», компания «Шер Остон», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ПАО «НПО «Сатурн» и др. Теперь команды, прошедшие отбор станут участниками корпоративных акселераторов, которые пройдут с ноября 2016 года по февраль 2017 год на базе корпораций-партеров. Финалисты смогут доработать свой продукт в постоянном взаимодействии с потенциальным заказчиком, протестировать бизнес-модель и подготовить проект к успешному выходу на рынок. Заключительным этапом корпоративных акселераторов станет Demo Day, на котором проекты будут представлены инвестиционному комитету и научно-техническому совету корпорации-партнера.

Имена команд-победителей станут известны на супер-финале GenerationS в марте 2017 года. Призовой фонд GenerationS-2016 составит 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысит 100 млн руб., сообщила Анна Рудник из пресс-службы GenerationS.

И не только сообщила, а помогла связаться с двумя татарстанскими стартаперами-лауреатами (третий уклонился от контакта по неизвестным причинам).

Вот что рассказал о своей разработке Артур Загитов.

Идею автоинъектора «Комарик» нам подкинули знакомые, которые сталкивались с проблемой регулярного выполнения инъекций в домашних условиях – процедура физиологически неудобная, чтобы выполнять её самостоятельно, а посещение процедурного кабинета отнимает много времени, нужно успевать в приёмные часы и стоять в очередях. Если есть проблема у одного, то, возможно есть проблема у многих?

Для начала посетили терапевтов и медсестер: все в один голос говорили, что для персонального использования в домашних условиях это очень полезная штука, т.к. многие пациенты по тем или иным причинам выполняют инъекции в домашних условиях и порядка 30% делают это с типичными для процедуры ошибками. Дальше предстояло определить потенциальный рынок и понять за какую цену люди будут готовы покупать этот прибор. Для этого была проведены маркетинговые исследования в аптеках Москвы и М.О., создан и размещен на YouTube и RuTube видео-ролик на тему «как сделать себе укол» (сейчас ролик находится в топах по тематическому запросу), свёрстан сайт с описанием прибора и возможностью предзаказа (ежедневно приходят по несколько заказов). Параллельно с этим командой инженеров на площадках НИТУ «МИСиС» разрабатывался и тестировался сам прибор. На текущий момент мы имеем уже второй по счету прототип, который был успешно протестирован на наших собственных ягодицах.

Также мы проработали вопрос производства устройства от производства пластиковых деталей до поставки комплектующих и сборки.

Постоянный контакт с профессиональным медицинским сообществом, участие в различных тематических выставках, демонстрация прибора перед бизнес-ангелами и инвесторами позволили понять какие проблемы и пробелы у нас есть и что требуется ещё прорабатывать. На данный момент у нас есть отличная команда, площадка для разработок в НИТУ «МИСиС» и чёткое видение как и куда двигаться дальше. В какой-то мере это, возможно, позволит нам обойтись и без капитальных вложений, но при этом выйти на рынок с готовым отечественным устройством, которое, как мы уверены, поможет многим и многим.

Рассказывает Марат Кадыров, проект «Фиксатор рисков».

Идея создания специализированного финтех-сервиса для защиты от валютных рисков появилась в конце прошлого года после выполнения очередного консультационного заказа от клиента, моего давнего знакомого. Зная, что я, как профессиональный финансист с 20-ти летним стажем, консультирую по вопросам управления финансами, он обратился ко мне с вопросом, как можно зафиксировать валютный курс на время проведения расчетов по выигранному им тендеру. Курс евро тогда сильно колебался и был серьезный риск, что всю маржу по поставляемому оборудованию съест рост валютного курса. Соответственно мной был предложен вариант решения этой проблемы с использованием биржевых инструментов.

После успешного завершения расчетов по сделке мой знакомый, имеющий опыт в венчурной индустрии, предложил мне сделать из оказанной услуги стартап. Мы подали заявку в ИТ-парк, но, несмотря на хорошие оценки нашей презентации, не смогли пройти отбор на мой взгляд по причине сложности сервиса. Тем не менее, было решено продолжить разработку продукта для малого и среднего бизнеса, как наиболее уязвимой группы, подверженной влиянию колебаний валютного курса. Дело в том, что схожие по характеру услуги банки и иные финансовые посредники оказывают только крупным компаниям, а компаниям МСБ не достает финансовой грамотности для самостоятельной защиты от валютных и иных финансовых рисков.

В июле 2016 года наш проект занял первое место в финтех-акселераторе, организованном РВК и АкБарс Банком в рамках регионального конкурсного отбора GenerationS. Для продвижения сервиса нашими партнерами из компании Textocat был разработан чат-бот для мессенжера Telegram @fiksator_riskov_bot, который выполняет ориентировочный расчет варианта защиты и информирует клиента о сути работы сервиса.

В октябре на полях Финнополиса сервис получил хорошие отзывы, а также стал участником конкурса Московской биржи. В ноябре после прохождения заочного и очного этапа отбора проект был включен в корпоративный акселератор GenerationS и получил доступ к ресурсам партнеров РВК. Наибольший интерес проект вызвал у Московской биржи, представители которой рассчитывают, что сервис может увеличить спрос на услуги срочного рынка за счет привлечение заинтересованных в защите от валютных рисков компаний МСБ.

В общем, дерзайте и у вас получится. С Новым годом!