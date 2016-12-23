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Выпуск: 01.01.17 | Общество
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Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя

Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя
Выпуск: за 01 2017 года
Рубрика: Общество

Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ.

Об открытии «Известиям» рассказал руководитель отдела передовых клеточных технологий Алексей Люндуп.


— Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают, — пояснил ученый.

По словам Алексея Люндупа, для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм будет разработана таблетка, которую нужно будет принимать в ситуациях повышенной нагрузки на печень: токсические лекарственные средства, алкогольные продукты. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы.

— В части исследований на тяжелых моделях повреждения печени у животных препарат давался предварительно, профилактически. Мы выяснили, что предварительный прием этого препарата или его введение одновременно с токсином также сохраняет печень, при этом ее повреждения не происходит, а ранее поврежденные клетки печени восстанавливаются, — пояснил Алексей Люндуп.

Разработчик препарата, заведующая отделом регенеративной хирургии печени и поджелудочной железы Сеченовского университета Татьяна Дюжева рассказала «Известиям», что инициатором исследований был Эдуард Гальперин — один из ведущих хирургов-гепатологов России. Ученые университета все эти годы искали возможность усилить регенеративную функцию печени.

В первую очередь новый препарат позволит бороться с печеночной недостаточностью при больших операциях на печени. Это в основном опухоли, при которых в результате резекции удаляют большой объем органа. Второе направление, где будет применяться препарат, — это все диффузные токсические поражения. В первую очередь речь идет о гепатитах, а также об алкогольных интоксикациях, при которых печень сильно повреждается.

По словам разработчиков, уже подготовлен лабораторный технологический регламент получения препарата. А в 2017 году планируется начать клинические исследования препарата в инъекционной форме для оценки безопасности и эффективности его применения.

Таблетка же, которая позволит сохранять печень при ее различных токсических повреждениях, появится в течение 3–5 лет, ученым еще нужно провести доклинические испытания этой формы.

По словам Алексея Люндупа, разрабатываемая таблетка не будет дорогостоящей, она должна быть доступна населению страны.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/654792#ixzz4UJouDFJc

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