Экономика-2017: «Стабильность изо всех сил»

В канун 2017 года аналитики по традиции делали прогнозы того, каким он будет для экономики России. Из множества обзоров я выбрал подготовленный Анной Королёвой из Executive.ru и предлагаю его вашему вниманию в сокращенном варианте. Полный текст здесь.

Кризис затянулся и стал «новой реальностью» Cостояние дел в российской экономике оставляет желать лучшего. ВВП за 10 месяцев 2016 года упал на 0,7% в годовом выражении, дефицит бюджета за январь-октябрь составил 2,3% ВВП, а по итогам года, по прогнозу Минфина, он достигнет 3,9%. Реальные доходы населения с начала года упали на 5,3%, по расчетам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, по итогам года они упадут на 5,6%. Минэкономразвития полагает, что в 2017 году рецессия завершится, хотя темпы роста ВВП будут колебаться в диапазоне 1,7-2,6% в год. Самые тревожные показатели, считает экономист Игорь Николаев, это падение реальных располагаемых денежных доходов населения (-5,9%), оборота розничной торговли (-4,4%). Сокращается промышленное производство (-0,2%), грузооборот транспорта (-0,6%), объем платных услуг населению (-2,1%), инвестиции в основной капитал (-2,3%). Данные приводятся за январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года. Положительную динамику традиционно показало сельское хозяйство (+2,4%). Импорт вырос (+7,9%), но однозначно положительным такой прирост можно назвать едва ли. «Общий вывод: уж конец года, а очередного обещанного разворота экономики к росту как не было, так и нет. Однако нам вновь говорят, что со следующего года экономический рост точно будет (основываясь именно на этом, был принят в первом чтении закон о федеральном бюджете на 2017 год и на 2018-2019 годы). Причем, главный довод в пользу неизбежности роста состоит в том, что активизируется потребительский и инвестиционный спрос. Попросту говоря, население станет больше тратить, больше покупать, а бизнес начнет наращивать инвестиции. Уверены? При сильно снижающихся реальных доходах то же население начнет больше тратить? Ради чего и с чего?», – задается вопросами экономист. Нефть: вернутся ли сланцевые производители? На рынке энергоносителей, столь важном для российской экономики, в конце 2016 года разгорелись нешуточные страсти. Производители решили переломить тренд. Число открытых позиций на 7 декабря составило рекордные 728 млн баррелей, приводит статистику вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, причем большая часть – на рост котировок. Так реагировали биржевые игроки на переговоры производителей по поводу возможного сокращения добычи. В конце ноября и начале декабря страны-экспортеры договорились о снижении добычи: члены ОПЕК – на 1,2 млн баррелей в сутки, не входящие в ОПЕК Россия, Мексика, Оман и Казахстан – на 612 тыс. баррелей. С 1 января 2017 года мировой рынок перестанет получать до 1,8 «лишних» млн баррелей в сутки. В связи с этим в IFC Financial Center прогнозируют цены в обозримом будущем на уровне $50-62 за баррель. Дальнейшая диспозиция, полагает Вернер, будет во многом зависеть от реакции сланцевых производителей, которые могут воспользоваться улучшением конъюнктуры и нарастить нефтедобычу. Прогноз Минэнерго США на 2017 год предполагает незначительное сокращение нефтедобычи, но ряд аналитиков полагают, что «лишние» баррели могут достаточно быстро вернуться на рынок благодаря компаниям, которые занимаются разработкой сланцевых месторождений. Например, по мнению главы бюро энергетических ресурсов Ричарда Уэстердейла, на которое ссылается агентство Bloomberg, расконсервирование сланцевых скважин может увеличить предложение на глобальном рынке энергоресурсов до 500 тыс. баррелей в сутки. У рубля «появилась уверенность» Рубль начал год на отметке 77,93 рубля за доллар США, а заканчивает его на уровне 61. Такому укреплению способствовал ряд факторов, прежде всего рост цен на нефть, победа Трампа на выборах президента США и некоторые другие. Продолжится ли эта тенденция в 2017 году – большой вопрос. Политическая элита России связывает с Дональдом Трампом надежды на отмену экономических ограничений. Насколько обоснованы эти надежды – увидим в 2017 году. Не факт, что санкции будут отменены в ближайшем будущем. Кроме того, даже если отношения между РФ и США улучшатся, нет никаких предпосылок надеяться на «оттепель» в отношениях России и стран ЕС – Германия и Франция по-прежнему выступают за продление антироссийских санкций. Впрочем, любые, пусть даже небольшие, подвижки на этом фронте будут позитивными для рубля. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть, прежде всего, от ситуации на рынке нефти. Согласно прогнозу Global FX (менее оптимистичному, чем, скажем, у IFC Financial Center, но лучше ориентироваться на худшее, извините за каламбур – Ю.А.) в течение 2017 года мы увидим котировки в диапазоне $45-55 за баррель. В этом случае доллар будет стоить 60-70 руб. Большая ставка и маленький рост 2016 год характеризовался сверхжесткой монетарной политикой Центробанка. В ее основе лежит сохранение ключевой ставки на уровне 10%. При этом инфляция за 12 месяцев сейчас почти в два раза ниже и составляет 5,76%. По сути, объясняет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов, коммерческие банки имеют возможность размещать на депозитах в ЦБ РФ свои свободные средства по ставке 10%. Такие вложения считаются безрисковыми. Естественно, что это делает невыгодным кредитование бизнеса под более низкий процент. Напомним, что ВВП снижается семь кварталов подряд, слова «маленький рост», вынесенные в подзаголовок, отражают скорее желаемое, чем действительное: на самом деле и маленького роста нет. Однако, по мнению ЦБ, высокая ставка пока необходима для снижения инфляционных рисков. Предполагается, что в 2017 году ставка может быть снижена – «по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен», как говорится в пресс-релизе ЦБ. По мнению Лукашова, основным экономическим событием 2016 года является снижение инфляции до исторического минимума. В январе – ноябре она составила всего 4,96%. Есть шанс, что по итогам года она не превысит 6%. Такого в постсоветской России еще не было. В 2015 году инфляция была равна 12,91%. В условиях, когда ЦБ зациклен на борьбе с инфляцией, экономический рост происходит только в тех секторах, где предпринимаются специальные усилия. Руководитель отдела розничных продаж УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский называет отрасли, где дела идут относительно неплохо: сельское хозяйство (производство пшеницы, картофеля, производство мяса птицы) ВПК, атомная промышленность. Сергей Звенигородский полагает, что экономическая модель остается неизменной на протяжении длительного времени, она исчерпала ресурсы своего роста, однако для смены модели государству требуется не только желание, но и время. В 2017 году возможны только некоторые изменения. Бюджет: «краткосрочная стабильность изо всех сил» В середине декабря 2016 года Госдума одобрила бюджет РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Цена на нефть в бюджете закладывается на уровне $40 за баррель. Новостью является перераспределение средств на увеличение кредитной поддержки субъектов России из федерального бюджета со 100 до 200 млрд рублей. В бюджете предусмотрено выделение дополнительных средствах банкам и агропромышленному комплексу: банки могут рассчитывать на субсидии с целью возмещения недополученных ими доходов от кредитов, выданных сельхозпроизводителям, в размере 56,1 млрд рублей за 2017-2019 годы. На прямую поддержку аграриев дополнительно будет направлено 10,6 млрд рублей. Затраты на оборону остаются на уровне 2016 года, расходы на образование немного сокращаются номинально и стабилизируются на три года, но это будет означать их падение примерно на 20%, оценивает директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Расходы на здравоохранение сокращаются значительно (примерно до уровня 2007 года в реальном выражении). «Через проект бюджета отчетливо проглядывает образ мыслей его составителей, – пишет Андрей Мовчан. – Ими движет страх перед обществом, уверенность в отсутствии у них мандата на какие бы то ни было действия, не носящие популистского характера. Главная забота разработчиков – это краткосрочная стабильность, которую изо всех сил поддерживает патерналистская модель государства, залезающего все дальше в капкан социального обеспечения на фоне сокращения трудовых ресурсов, падения ВВП и роста количества пенсионеров». Как полагает Андрей Мовчан, все эти сокращения расходов бюджета (масштабные – в области ВПК и армии, медицины и образования; застенчивые – в областях, контролируемых ФСБ и МВД) нужны только для одного: чтобы на фоне падающих доходов удержать на приемлемом уровне социальные расходы. Последние в 2017 году растут даже в реальном выражении (впрочем, как и во все предыдущие годы) и стабилизируются в трехлетнем бюджете. Скорее всего, в последующие годы они также будут скорректированы вверх. Ключевой трудностью 2016 года для России стало снижение благосостояния населения на 15%. Наиболее существенно качество жизни снизилось в отдаленных регионах России, где многие домохозяйства теперь выживают с помощью личных хозяйств, отмечает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Если учесть сложности с исполнением бюджета, вероятно дальнейшее сокращение в 2017 году социальных расходов, что в очередной раз негативно повлияет на благосостояние населения. Количество граждан, имеющих уровень доходов ниже прожиточного минимума, составляет, по оценке «Синергии», более 20 млн человек, при этом, по факту существовать на прожиточный минимум, установленный государством, невозможно. Если этот минимум установить хотя бы на уровне 20 тыс. рублей, то за данной чертой бедности в таком случае окажется уже почти половина российского населения. Не прояснилась за 2016 год и ситуация с пенсионной реформой, которая претерпевает очередное изменение, при этом граждан, верящих в достойно обеспеченную государством старость, становится все меньше, говорит Андрей Коптелов. Средняя пенсия, которая составляет в России порядка 13 тыс. рублей, не позволяет прожить пенсионеру без помощи близких или подсобного хозяйства, а минимальная фактически равна прожиточному минимуму, который еще ниже. В 2017 году тенденция к снижению благосостояния населения России сохранится, при этом больше всего пострадает российский средний класс, который станет еще малочисленнее. И если в США к среднему классу можно отнести почти половину жителей, то, используя аналогичную методику расчета в России, получается, что численность среднего класса не превышает 5%, подсчитал Коптелов. Государству будет все сложнее поддерживать инфраструктуру и социальные обязательства в малонаселенных регионах, что приведет к серьезному снижению там качества жизни и усилению трудовой миграции в крупные города центральной части России. В 2015 году число регионов, в которых у домохозяйств с двумя детьми после жизненно-необходимых расходов остается менее 10 тыс. рублей, увеличилось до 26%, а в 2014 году таких регионов было только 6%. С учетом ограниченности средств резервных фондов, которые закончатся в 2018 году, можно прогнозировать дальнейшее обнищание населения, если, конечно, правительству РФ не удастся добиться роста экономики, основанного на экспорте высокотехнологичных отраслей. Некоторые аналитики прогнозируют, что в 2025 году средний уровень доходов граждан России приблизится к 70 тыс. рублей, однако, с учетом инфляции и вероятного снижения курса рубля за эти годы, прожить на эту сумму будет непросто. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния позволят «продержаться» существующей экономической модели до середины 2018 года, однако, после исчерпания резервов, придется серьезно сокращать военные и социальные расходы, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета. За два года Россия уже потратила 4,7 трлн рублей, и на конец 2016 года в Резервном фонде останется 1,1 трлн рублей, при этом размер Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 ноября составлял всего 4,5 трлн рублей.

