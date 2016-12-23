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Выпуск: 03.01.17 | Техно
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Хороший гаджет – плохой сон

Хороший гаджет – плохой сон
Выпуск: за 03 2017 года
Рубрика: Техно
Фото: heaclub.ru

Россияне все чаще жалуются на плохой сон, причиной которого неврологи считают активное использование гаджетов в вечернее и ночное время. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проанализировав статистику, собранную для Аналитического центра «АльфаСтрахование» врачами неврологами столичных и региональных медицинских центров.


По результатам исследования, 50,6% людей, приходивших на прием к неврологу с различными профильными проблемами, отвечали положительно на вопрос, используют ли они телефон уже после того, как легли в постель.

Пациенты жаловались на различные недуги: головную боль, боли в спине, раздражительность, вялость, апатию, панические атаки. Причины заболеваний носили различный характер и требовали дальнейшего изучения, однако при лечении врачи среди прочего рекомендовали прекратить использовать гаджеты, в первую очередь телефоны и планшеты, хотя бы за час до сна. При повторных приемах большинство последовавших совету врача пациентов отмечали, что утром стали себя чувствовать более отдохнувшими и менее раздражительными, улучшилось качество сна.

Объединение руководителей 243 независимых школ в Великобритании (HMC) совместно с сайтом Digital Awareness UK провели исследование среди 2,8 тыс. молодых людей, согласно которому каждый десятый проверял свой гаджет до 10 раз уже после того, как лег в кровать. Из 45% любителей проверить телефон ночью почти все (94%) заходили в соцсети. Люди признались, что чувствуют себя неуютно, если не проверят свои профили. В этой же группе 75% слушали музыку, 57% смотрели фильмы. В итоге 68% молодых людей были не так продуктивны днем на учебе, как требовалось, а четверть чувствовали себя уставшими, несмотря на ночной сон.

«Влияние современных гаджетов на нервную систему и мозг человека еще изучены не в полной мере, однако силу этого влияния не стоит недооценивать. При засыпании у человека начинается выработка гормона мелатонина, и природным сигналом старта этого процесса является отсутствие яркого света. Яркий же бело-голубой свет экрана от телефона, планшета или компьютера воспринимается головным мозгом как продолжение естественного дневного света. В результате организм тормозит выделение мелатонина. Если проблема становится ежедневной, происходит нарушение биоритмов и ощутимо снижается качество сна, - говорит врач, кандидат медицинских наук и руководитель управления по работе с партнерами и медэкспертизе «АльфаСтрахование» Дмитрий Пискунов. - За 60 минут до сна нужно исключить использование гаджетов, выключить все оповещения, поставить телефон в беззвучный режим, а лучше выключить его вовсе. Чтобы избавиться от привычки тянуться к телефону, кладите его подальше от кровати вне поля зрения, используйте приложения, которые подсчитывают время использования телефона. Перед сном примите ванну, приглушите в помещении свет, почитайте хорошую книгу – это поможет отвлечься и успокоиться».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.

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