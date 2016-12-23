Качество хлеба упало до тридцатилетнего минимума

Несмотря на провозглашаемые успехи в сфере сельского хозяйства, в стране не всё так гладко с производством самого важного продукта — хлеба. Как выяснил Кайф , качество муки с каждым годом падает. Это непосредственно отражается на потребителях.

— Россия в текущем сельскохозяйственном году сохранит лидерские позиции по экспорту зерна и увеличит его до 35 миллионов тонн, обойдя по продажам пшеницы таких крупных игроков, как США и Европа, — рапортовал ранее об успехах Минсельхоза РФ глава ведомства Александр Ткачев.

По его словам, "за прошедшие 15 лет доля России на мировом рынке пшеницы выросла в 4 раза — с 4 до 16%". Действительно, урожай зерновых в сезоне 2016/2017 перевалил за рекордные 117 млн тонн. Подобное богатство должно принести более чем достойный доход, тем более что отечественный экспорт в перспективе должен только расти.

Однако все эти успехи вряд ли положительно скажутся на отечественных любителях хлеба. И дело здесь отнюдь не в набившей оскомину фразе: "Нам с этого денег всё равно не перепадёт". Речь о качестве собираемого урожая. Точнее, о той его части, что будет пущена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

По структуре собранного урожая видно, что Россия производит много зерна низкого качества. А это не может не отражаться на хлебобулочной промышленности. Ведь для увеличения своей доли на мировых рынках страна должна поставлять туда продукцию высшего сорта. А не самые качественные остатки реализовывать внутри России...

Урожай, но хороший ли хлеб?

Как Лайфу рассказали в Российском союзе пекарей (РСП), за прошедший сельскохозяйственный год в России было собрано 70–72 млн тонн пшеницы и около 2,5 млн тонн ржи. Доля пшеницы пригодного для производства хлебобулочных изделий третьего класса уменьшается и составляет на данный момент 18 млн тонн. Из них 7 млн тонн оставлены на семена, а 3 млн — уже отправлены на экспорт. Таким образом, на нужды отечественного хлебопечения остаётся чуть более 7 млн тонн пшеницы высокого качества. А этого, по словам экспертов РСП, для обеспечения огромной страны недостаточно.

Сравнительные данные качества пшеницы урожая-2015 в сравнении с урожаем-2016 показывают, что в текущем году пшеницы второго класса в России не выращено. Про первый класс речи также не идёт. А ведь именно сырьё такого уровня с высокими показателями идёт на улучшение качества продукции. То есть на семена.

По оценкам президента Российского союза пекарей Валерия Чешинского, в 2016–2017 сельскохозяйственном году экспорт зерна составит около 40 млн тонн, в том числе пшеницы — около 30 млн т. Но рост экспорта не радует мукомолов.

— Ситуация может вызвать серьёзный дисбаланс в обеспечении зерновым сырьём пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводства и птицеводства. По нашим оценкам, для внутреннего потребления России требуется 75–76 млн тонн зерна. Речь тут идёт не только о пшенице и ржи, но и об овсе, ячмене, пшене и других культурах. Увеличение экспорта зерна, недостаток его госзакупок, снижение его качества, и в том числе из-за дефицита элеваторной ёмкости, свидетельствуют, что в ближайшие 3–4 месяца хлебопекарные предприятия могут заявить о дефиците качественной муки, — сказал Чешинский Лайфу. — Кроме того, нужно увеличить производство ржи в регионах до 5 млн т в год. Её недостаточный объём в 2,5 млн т повторит сценарий 2016 года, когда к маю во многих регионах полностью отсутствовали запасы обдирной и сеяной ржаной муки и их страховые резервы. Поставки ржаной муки велись только из Беларуси. Это привело к росту цен на рожь, ржаную муку и хлебопекарную продукцию. Для бесперебойной работы предприятий выработка ржаной муки должна составлять 3 млн т в год.

Какой хлеб едят россияне

В СССР существовал стандарт на хлебопекарную муку. Тогда для производства хлебобулочных изделий использовали муку не ниже третьего класса качества (с содержанием клейковины не ниже 23%). С 1930-х годов работали отраслевые стандарты: зерно для производства хлебопекарной муки, макаронных и кондитерских изделий. А позже был выработан Госстандарт СССР на хлебопекарную муку (ГОСТ 9353-85), который был введён в июне 1986 года.

Стандарт просуществовал четыре года, затем, на излёте советской эпохи, его сменил ГОСТ 9353 -90, где у пшеницы появилось пять классов и разрешение использовать для производства хлеба сырьё четвёртого класса (18% клейковины). В результате добиваться высокого качества пшеницы производителю стало бессмысленно: её и так покупают. То есть во времена СССР зерно четвёртого и пятого классов шло на корм свиньям.

Факты использования фуражной пшеницы при выпечке хлеба уже были зафиксированы в феврале 2016 года Российским зерновым союзом. Аналогичная ситуация повторяется и сейчас. В итоге сегодня хлеб остаётся на прилавках (по данным Росстата, производство хлебобулочных изделий недлительного хранения за 10 месяцев 2016 года составило 5,1 млн тонн, что на 6% ниже уровня 2015 года), затем отправляется обратно поставщику, а тот переработанный хлеб вновь добавляет в тесто.

— В стандарте на хлебопекарную муку 1985 года было указано использовать для хлебопекарной муки только пшеницу 1–3-го классов. Причём в 1980-е годы около 80% пшеницы для хлебопечения было 3-го класса. Сейчас, в 2016 году, под песни о рекордном урожае зерна и изобилии, зерна 3-го класса собрали всего 13%. А всё остальное — это бывшее фуражное зерно, — сказал Лайфу сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Николай Чубенко. — Раньше для хлебопечения, даже до 2016 года, пшеницу 5-го класса использовали только для производства кормов для скота, а сейчас это отменили. Принято решение, что любое зерно можно направлять хлебопекам. А поскольку расцветает экспорт, им остаётся только низкокачественное зерно. Поэтому настоящей французской булки с хрустящей корочкой мы не получим. И предприятия перестали её печь. В итоге мы потеряли качество и, самое главное, лицо.

Техрегламент Таможенного союза взял новый стандарт, где зерно уже не делится на продовольственное и непродовольственное. Хотя для производства кормов нужна кормовая пшеница, этот стандарт принят в 2010 году. А сейчас уже и из 5-го класса пшеницы можно делать хлеб. Чубенко отмечает, что регламент ТС создан в интересах спекулянтов. А подобная нынешней ситуация с качеством зерна была в 1930-е и в 1940-е годы, когда сырья в принципе не хватало. Поэтому принимались закрытые решения: допустить переработку зерна с некоторыми отклонениями.

Американцы скупили всё зерно

Чубенко работал в 1980-х годах в должности заместителя министра хлебопродуктов СССР и имел непосредственное отношение к разработке стандарта в 1985 году. Он говорит, что сегодня рынок зерна контролируют крупные международные организации, они же устанавливают и цены на хлеб. Среди них есть и компании из США, которые действуют через свои дочерние предприятия в России (Сargill, Bunge Limited, Archer Daniels Midland, CHS, китайская Noble Group и другие). Компании, как правило, имеют собственные терминалы в морских портах Юга России.

— Всем ведь нужен дешёвый хлеб. Но сегодня мельницы покупают зерно по мировым ценам. В основном это происходит из-за посредников. Они получают 50% всей прибыли. Они скупают всё зерно на корню ещё весной. Производитель весной только сеет, ему нужны деньги. А спекулянт привозит ему мешок денег и забирает всё зерно. После чего монополисты решают вопросы рентабельности повышением цены товара. То есть за счёт потребителей оплачивают расходы на топливо, транспорт, включают и свою наценку. Поэтому хлеб всё время дорожает.

Невыгодно и производить пшеницу хорошего качества.

— Для того чтобы получить хорошую пшеницу, требуются солидные азотные удобрения. Если сеять на одном и том же месте, качество зерна будет снижаться. Что на практике и происходит. Мы же требуем "Дайте нам пшеницу третьего класса для хлебопекарной муки, если хотите есть российский каравай таким, каким он был!" Мы выступаем за стандарт 1985 года. А нам в министерстве отвечают: кто её будет отбирать? Элеваторы ведь сделали частными. В итоге плохое зерно остаётся внутри страны, хорошее вывозят. Мы знаем, сколько каждой области нужно зерна. Допустим, Москве нужно 1,2 млн тонн в год пшеницы 3-го класса. Она есть в стране, дайте её москвичам! — говорит Чубенко.