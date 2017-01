Выпуск: 10.01.17 | Политика Главная » Политика » Простая Мария

Простая Мария Выпуск: за 10 2017 года

Рубрика:

Автор:

Фото: zhirinovskiy2012.ru Рубрика: Политика Автор: Юрий АЛАЕВ , "ВиД"Фото: zhirinovskiy2012.ru Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу инвективы оскароносной Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа. У тех, кто верит, что Трамп – креатура, а то и агент Кремля, появилось новое основание думать, что так оно и есть.

Если кто пропустил, напомню фабулу. Выступая вчера на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анжелесе, Мэрил Стрип (она получила премию за заслуги в кинематографе) разразилась тирадой в адрес Трампа, во время одного из своих предвыборных выступлений спародировавшего речь журналиста-инвалида из NYT Сержа Ковалевски. «Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — сказала актриса. "И это инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого, - продолжала Стрип, - когда оно насаждается кем-то могущественным, кем-то, кто представляет общественную платформу. Другие начинают думать, что им тоже можно это делать. Неуважение порождает неуважение. Насилие порождает насилие. Когда могущественный человек использует свое положение для унижения других, страдаем мы все". При этом Мэрил Стрип заметила, что эскапада Трампа, «разбившая ей сердце», произвела желаемый эффект – заставила аудиторию «смеяться и показывать зубы». Фрагмент того выступления Трампа (в Южной Каролине, 22 ноября 2015 года) выложен в YouTube, его показывали российские телеканалы (в том числе вчера), и те, кто видел, согласятся, думаю, что выглядело это не очень, - грубо, зло, некрасиво. Так что реакцию Стрип (пусть и запоздавшую на полтора года, - не каждый день случается площадка вроде трансляции на весь мир «золотых глобусов») можно понять и эмоционально разделить. Правда, тут желательно помнить контекст, в котором прозвучала пародия Трампа: в своей речи он заявил, что тысячи людей из кварталов с арабским населением Нью-Йорка радовались крушению башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, о чем, а также о том, что полиция задерживала сотни таких людей, написал репортер The New York Times Серж Ковалевски, а потом отрекся от своих слов. "Ну, я не знаю, что я сказал. Я не помню", - сказал Трамп, пародируя движения человека, больного артрогрипозом. Такая предыстория. Что же теперь? В ответ на выпад Стрип Трамп заявил изданию The New York Times, что она всегда была "поклонницей Хиллари", а критика "либеральных киношников" его не удивляет. "Люди неустанно твердят, что я хотел высмеять инвалидность этого репортера, как будто Мэрил Стрип и все остальные могут залезть мне в голову и прочитать мои мысли", - сказал Трамп. Не очень убедительно насчёт «залезть в голову», но резонно в части приверженности актрисы либеральному лагерю и Хиллари Клинтон персонально. Казалось бы, нашему-то, российскому, МИДу что с того? Ан нет, оказывается, есть что-то. Процитировав «блистательную» Мэрил Стрип на своей странице в Facebook, официальный представитель МИД России Мария Захарова задала якобы риторический вопрос: "А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно… относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат - это девиз уходящей команды. Только "инстинктивное желание унижать кого-то" раньше не касалось Мэрил Стрип. Она не входила в категорию тех, в отношении кого "могущественный человек использовал свое положение для унижения другого". Вот она расплата за политику двойных стандартов. Унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделяет "правильные" политические взгляды", - припечатывает Захарова Стрип, Обаму и всех, кто с ними. В этом коротком тексте прекрасно всё, как говорится. Начиная с непроизвольного переноса оценки личности к оценке администрации (названной «предыдущей», хотя она пока что действующая), продолжая бездоказательностью (Стрип привела конкретный пример, Захарова – нет), смешным замечанием, что желание унижать «раньше не касалось Мэрил Стрип» (почему «раньше»? – и сейчас не касается) и заканчивая торжествующим «вот она, расплата» (речь о проигрыше Хиллари Клинтон, по-видимому, не о невозможности же Обаме баллотироваться на 3-й срок). Но бог с ними, с неловкостями в тексте, - на эмоциях человек писал, торопился отреагировать, вопрос, на самом деле, в другом: зачем? Зачем вообще понадобилось официальному представителю МИД РФ публично реагировать на тамошний междусобойный, в принципе, скандальчик? Ну мало ли их, мы же великая держава, мыслим и действует глобально, чего до уровня девичьей заварушки опускаться? Или посты в социальных сетях – это не официальная позиция, а частная, тут не споуксвумэн выступает, а просто Мария? Тоже вопрос, нуждающийся, по-моему, в прояснении, а то выходит опять нечто гибридное: автор рекомендуется как официальный представитель, а высказывается на своей частной площадке. Но как ни крути, а палим мы нашего «майора Пронина» на пустом месте, давая козыри, пусть мелкие, его политическим противникам. Вряд ли Трампу нужны и понравятся такие услуги. Юрий Алаев. Версия для печати Предыдущая | Следующая Комментарии:

Оставить комментарий: Введите текст комментария Цитата: Комментарий*: Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь