Выбираем мебель в кафе, ресторан, клуб

Развитие ресторанного бизнеса – процесс далеко не простой, зависящий от массы всяких факторов. Немалую роль в этом играет грамотное оформление заведения.

Как создать уют в кафе или ресторане?

Потенциальный клиент, конечно, примет во внимание креативную рекламу и при первом удобном случае посетит новое кафе, бар или ресторан. Но вернуться сюда он захочет лишь в том случае, когда получит реальный комфорт, хороший сервис. Создать удобную обстановку помогает продуманное оформление зала и, конечно, меблировка.

Нужно четко понимать, если выбираем мебель в кафе, то опираемся не на собственные предпочтения, а на потребительский спрос. Важна не только эстетичность, эксклюзивность столов, стульев, барных стоек, но и их практичность, эргономичность. Первое формирует респектабельный образ заведения, а вот второе – обеспечивает комфорт пребывания человека в нем.

Единство стиля

Безусловно, глупо использовать классическую деревянную мебель в заведении, оформленном в стиле хай-тек. Здесь целесообразней устанавливать мебель с обилием хромированных металлических компонентов, стекла, качественной пластмассы. Это создаст особую, ультрасовременную атмосферу в помещениях.

А вот столы и стулья из натурального дерева либо с использованием шпона ценных пород древесины хорошо подойдут для залов, в которых имитируется интерьер 19 века. Много интересных стилевых решений для кафе, клубов, ресторанов предлагает наша мебельная фабрика.

Практичность превыше всего

При выборе мебели для кафе, ресторанов, клубов нужно учитывать еще одно важное обстоятельство. При успешном продвижении заведения поток посетителей будет возрастать. Значит, нагрузка на мебель усилится. Хлипкие, дешевые стулья и столы быстро придут в негодность. Затраты на их ремонт и обновление возрастут. Так стоит ли покупать подобную мебельную продукцию? Лучше уж один раз потратиться на качественную мебель и исключить потом на долгие годы такую статью расходов из бухгалтерского баланса.

Предпочтение нужно отдать столам, стульям, барным стойкам из высокопрочных материалов, не боящихся влаги, выдерживающих внушительные нагрузки и механические воздействия. Да, такая мебель не может стоить дешево. Поэтому предложения «сказочных» скидок должны вызывать очевидные опасения. Зачастую «экономия» сегодня оборачивается завтра большими непреднамеренными расходами.