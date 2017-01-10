Верхи уже не могут, дело за низами?

Первый день работы Гайдаровского экономического форума ознаменовался довольно резкими демаршами руководителей некоторых регионов - доноров федерального бюджета по поводу тупиковой политики финансово-экономического блока правительства России. Выход дискуссии о дестимулирующем характере распределения налогов и акцизов из кабинетного в публичное пространство показывает, что терпение местных элит способно истощиться куда раньше, чем у обывателей, и это может иметь далеко идущие последствия. Как для некоторых персон непосредственно из элитных групп, так и для населения субъектов федерации, главы которых решились на фронду.

Как известно, первыми подали голос главы Чечни и Татарстана: Рамзан Кадыров, в ходе обсуждения параметров федерального бюджета на 2017-й год возмутившийся намерением Минфина урезать дотации его вотчине (и добившийся в итоге сохранения статус-кво), и Рустам Минниханов, на декабрьской сессии Госсовета РТ заявивший, что перераспределение пропорций зачисления налога на прибыль в пользу центра есть раскулачивание в пользу бедных (и пока не добившийся ничего). Такое диалектическое единение субъекта-реципиента, находящегося на втором месте по объему госпомощи (лидер – Дагестан) и субъекта-донора, стабильно входящего в пятерку наиболее крупных плательщиков в федеральную казну.

В случае с Кадыровом финансово-экономические законы (во всяком случае писаные) ни при чём, понятно, а вот в случае с президентом Татарстана (единственным, кроме Путина, на российских просторах), по сию пору имеющего особый договор с федеральным центром о распределении полномочий и предметов, центр решил предпринять словесную интервенцию устами председателя правительства Дм.Медведева, который буквально через день после высказываний Р.Минниханова заявил под телекамеры, что у нас известная аксиома «деньги – к деньгам» не действует, а регионы-доноры должны решать свои проблемы за счёт внутренних резервов, как модно было говорить в эпоху распределительной социалистической системы. Наблюдатели единодушно сошлись в том, что таким образом центр предостерёг глав других донорских субъектов от соблазна поддержать Казань, но вчера стало ясно, что проблема не в соблазне самостийности, а в том, что относительно благополучные регионы подошли к рубежу превращения в иждивенцев – со всеми вытекающими последствиями для населения, а там и для тех, кто «рулит» на территории.

Минниханов, выступая на панели форума в экспертной дискуссии «Новая региональная политика», не сказал, по большому счёту, ничего нового, он лишь конкретизировал в цифрах суть недовольства бюджетной политикой центра: передача в федеральный бюджет дополнительно 1% налога на прибыль, увеличение НДПИ на нефть, а также перераспределение в пользу федерального бюджета акцизов на нефтепродукты лишит бюджет Татарстана в 2017 году 8 миллиардов рублей, а максимум, чем может компенсировать выпадение доходов республика – это чуть более 600 млн рублей в виде гранта (в случае занятия первого места в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов). Разумеется, глава Татарстана не мог не сделать оговорку, что выравнивание уровней социально-экономического развития регионов необходимо, но подчеркнул, что оно не должно сводиться к формальному перераспределению средств. Ну, и известное со времен шаймиевской суверенизации «сильные регионы – сильная Россия» тоже прозвучало, конечно.

Мысль коллеги продолжил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Не вдаваясь в цифирь, он констатировал, что текущая финансово-бюджетная политика федерального центра дестимулирует успешные регионы и не даёт стимулы для совершенствования регионам-реципиентам, так как в случае достижения первыми каких-то дополнительных положительных результатов тут же резко сокращает софинансироние реализуемых на территории проектов, перебрасывая средства отстающим. «Надо внимательно наблюдать за регионами, которые находят возможности для развития, помогать и поощрять их. И как только они переступают границу и становятся самообеспеченными не стоит им сразу, что называется, "бить молотком по голове", а дать возможность какое-то время пожить и сохранить дотации, не меняя коэффициенты софинансирования. Тогда и другие соседи начнут понимать какие есть плюсы в этой работе и будут стремиться к развитию», - заключил Артамонов. (Цитата по Татар-информу.)

С Миннихановым и Артамоновым солидаризовался губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, заметивший, что нынешняя политика нацелена на поддержание социальной стабильности, но никак не мотивирует на развитие, и плоды таких подходов налицо: количество регионов-доноров сократилось в России по сравнению с 2001 годом с 20 до 13. Вот такое «выравнивание». Кстати, Толоконский предложил одну конкретную вещь для стимулирования регионов: вернуться к практиковавшемуся некогда механизму зачисления в местные бюджеты части НДС (2 процентов будет достаточно, по мнению главы края), а в пользу центра перераспределить дополнительно часть налога на прибыль. Тут есть, конечно, доля лукавства: НДС куда проще администрировать, а прибыль надо ещё не только получить (предприятиям), но и доказать (налоговикам), но нельзя не согласиться с губернатором в том, что если речь идёт о необходимости экономического роста, становлении новых производств и технологий, то на первых порах отдача будет ощутима для бюджета как раз в НДС, а не налоге на прибыль.

Такие высказывания. Услышат ли их в правительстве и аппарате главы государства – большой вопрос. Судя по репликам модератора дискуссии Алексея Кудрина, председателя Совета Центра стратегических разработок, вроде уже подготовившего для В.Путина доклад о стратегии развития РФ до 2030 года, случившееся воспринимается в русле поговорки о милых, которые, бранясь, только тешатся; Алексей Леонидович мыслит, разумеется, более глобальными категориями институциональных реформ, уменьшения государства, расширения свобод и тому подобном. Впрочем, другого трудно было ожидать как непосредственно от А.Кудрина, так и от организаторов и ведущих Гайдаровского форуме, они существуют где угодно, только не на земле.

Другой вопрос, - насколько и с кем в федеральных верхах согласованы выступления названных фрондёров. Трудно представить, что матерые региональные руководители решили сообразить на троих, не имея сочувствия и поддержки за стенами Московского кремля, а коли так, то мы в ближайшее время увидим новые мизансцены разворачивающейся борьбы – то ли за корректировку курса партии, то ли за смену парадигмы развития. Наблюдать за такими явлениями – занятие захватывающее, но у страны очень мало времени, - как бы занавес ни упал раньше, чем режиссеры и актёры планируют сыграть заключительный акт.

Ну, и одно замечание «по мелочи»: иные властители бывают мнительны и мстительны; вдруг кому придёт в голову посмотреть, нет ли в Татарстане, Красноярском крае и Калужской области скрытых резервов поддержки социальной стабильности, все ли тут во власти и около неё живут по понятиям, не лишнего ли берут? На себя, имеется в виду. Так что особо удачливым предпринимателям лучше бы насторожиться и поберечься.