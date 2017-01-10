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Выпуск: 14.01.17 | Политика
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Путин троллит Обаму

Путин троллит Обаму
Выпуск: за 14 2017 года
Рубрика: Политика
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"
Фото: МИД РФ.

Двенадцатого января Путин фактически подтвердил, что его хакеры могут делать в США всё, что заблагорассудится; сигнал получился насмешливым, в духе сетевого троллинга.


В этот день в эфире двух телекомпаний США случились труднообъяснимые сбои, причём оба – с указаниями на Россию.  Первый – в программе телеканала MSNBC в тот момент, когда колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс (David Ignatius) в шоу Hardball рассуждал о вмешательстве Кремля в американские выборы; в какой-то момент картинка превратился в своего рода гифку, и вышло, что журналист как заведённый, десятки раз повторил слово «Russia». Второй сбой случился в тот же день на телеканале американского Конгресса C-SPAN  во время трансляции обсуждения в Палате представителей законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам: во время выступления представителя Демократической партии Максин Уотерс на экране появился сюжет российского международного телеканала RT, который  транслировался около десяти минут (!), прежде чем вернулось вещание канала C-SPAN.

В обоих случаях представители упомянутых телекомпаний заявили, не вдаваясь в подробности, что имели место «технические сбои», но кто же им поверит после того, как несколько месяцев СМИ США убеждали весь мир, что это Путин приказал российским хакерам организовать победу Трампа и унизить Демпартию и лично Х.Клинтон, а бравые кибервоины блестяще справились с задачей? Вот еще одно, более чем наглядное подтверждение – это русские идут.

Тут уместно было бы поставить смайлик, но 14 января раздосадованный Обама, буквально через неделю покидающий пост президента США, еще на год продлил введенные в отношении России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине. "В соответствии с разделом 202(D) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660", - говорится в уведомлении Обамы (цитата по «Интерфаксу») и это совсем не смешно.  Не оценил «партнёр» тонкого российского юмора.

Юрий Алаев.

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