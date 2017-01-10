Руководители крупнейших компаний мира демонстрируют сдержанный оптимизм относительно перспектив бизнеса

Компания PwC обнародовала результаты проведенного ей очередного, 20-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира. Они представлены на открывающемся 17 января Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно распространенному пресс-релизу 38% опрошенных (2016 г. – 35%) вполне уверены в перспективах роста собственных компаний в течение ближайших 12 месяцев. При этом, по мнению 29% респондентов (2016 г. – 27%), в 2017 году восстановится рост мировой экономики.

Соответственно, более половины опрошенных руководителей планируют увеличить число рабочих мест, но выражают обеспокоенность в связи с чрезмерным регулированием и нехваткой квалифицированных специалистов, которая, по оценкам респондентов, достигла рекордно высокого уровня. Также руководители крупнейших компаний считают, что глобализация почти не помогла решить вопрос о неравенстве доходов.

Несмотря на то что бизнес-лидеры высказывают более оптимистичные прогнозы, уровень их обеспокоенности в связи с экономической неопределенностью (82%), чрезмерным регулированием (80%) и нехваткой квалифицированных специалистов (77%) остается по-прежнему высоким. Помимо этого, усиливается озабоченность участников опроса (59%), связанная с протекционистскими мерами (в США и Мексике данный показатель выше и составляет 64%).

Несмотря на положительные оценки роли, которую играет глобализация в обеспечении свободного движения капитала, товаров и людей, руководители крупнейших компаний сомневаются в том, что глобализация способствовала устранению разрыва между богатыми и бедными или минимизации последствий изменения климата. Эти выводы отличаются от результатов первого опроса руководителей крупнейших компаний, проведенного PwC в 1998 г., когда участники опроса не сомневались в преимуществах глобализации.

Боб Мориц, президент международной сети фирм PwC, так прокомментировал ситуацию:

• «Несмотря на события, произошедшие в мире в 2016 году, руководители крупнейших компаний вновь начинают чувствовать уверенность: она возвращается, хотя и медленными темпами, и по-прежнему еще не достигла уровня 2007 года. При этом оптимизм вновь распространяется по всему миру, в том числе в Великобритании и США, где, несмотря на прогнозы падения цен на акции в результате победы Трампа на выборах и несмотря на пессимизм в связи с решением Великобритании о выходе из Евросоюза, уверенность руководителей крупнейших компаний в росте их бизнеса укрепилась по сравнению с 2016 годом. При этом такие настроения наблюдаются и в других странах: все большее число руководителей во всем мире выбирают США и Великобританию для инвестирования по сравнению с прошлым годом.

• Несмотря на то что сейчас отмечается более высокий уровень уверенности руководителей крупнейших компаний мира относительно возможностей роста, в этом году бизнес-лидеры поделились с нами тремя вопросами, которые вызывают их наибольшую озабоченность: разработка стратегии в области управления персоналом и технологий, которая позволит подготовить специалистов, соответствующих требованиям цифровой эпохи; сохранение доверия к деятельности их компании в мире, где расширяется виртуальное взаимодействие; привлечение всех участников к выполнению работы в сфере глобализации благодаря расширению взаимодействия с обществом и сотрудничеству в целях разработки верных решений. Таковы наиболее актуальные темы повестки дня Всемирного экономического форума в Давосе».

Крепнет уверенность в росте выручки

По сравнению с 2016 годом уверенность руководителей в росте их выручки за год значительно укрепилась почти во всех крупных странах мира: в Индии (71%), в Бразилии, где уровень уверенности повысился более чем в два раза (57%), в Австралии (43%) и в Великобритании (41%). Эти страны занимают первые места в таблице. Уровень уверенности также возрос на 11 пунктов в Китае и составил 35%, на 6 пунктов в США до 39% и на 3 пункта в Германии - до 31%. В Швейцарии уровень уверенности вырос более чем в два раза (до 34%).

В противовес указанной тенденции в Испании, Мексике и Японии уровень уверенности снизился. Особенно сильно это проявилось в Японии, где уровень уверенности снизился с 28% в 2016 году до 14% на данный момент.

В списке факторов роста в следующем году 79 % первыми указывают органический рост, 41% бизнес-лидеров планируют осуществлять деятельность в области новых слияний и поглощений в 2017 г., почти четверть (23%) всех руководителей намерены укреплять инновационные способности для извлечения максимальной пользы из новых возможностей.

В каких областях, по мнению руководителей крупнейших компаний, ожидается рост?

Первый международный опрос руководителей крупнейших компаний в 1998 году показал, что развивающиеся страны, в том числе Китай и Индия, предоставляют лучшие возможности для успешного ведения бизнеса. При этом изменчивость рынков, усугубляющаяся нестабильностью обменного курса, требует от руководителей рассматривать больший диапазон стран. Из опроса этого года следует, что важность таких стран, как США, Германия и Великобритания, повысилась на фоне снижения энтузиазма по поводу инвестирования в Бразилию, Индию, Россию и Аргентину по сравнению с ситуацией трехлетней давности.

Среди пяти ведущих стран, признанных приоритетными с точки зрения перспектив роста, были названы США (1), Китай (2), Германия (3), Великобритания (4) и Япония (5). При этом Великобритания стала более популярной: в качестве перспективной страны для роста ее называли больше руководителей крупнейших компаний из США (+4%), Китая (+11%), Германии (+8%) и Швейцарии (+25%), чем это было раньше.

Шанхай, Нью-Йорк, Лондон и Пекин также были названы в числе четырех ведущих городов, являющихся самыми важными с точки зрения общего роста организации на протяжении 12 месяцев.

Глобализация

По мнению 58% руководителей крупнейших компаний мира, стало труднее находить баланс между глобализацией и растущими тенденциями протекционизма. Перечисленные вопросы, вызывающие беспокойство бизнес-лидеров, отличаются от настроений, отраженных в первом опросе руководителей крупнейших компаний, проведенном PwC в 1998 году, где они заявляли о том, что «как правило, международное сотрудничество предоставляет столько свободы для торговли, сколько необходимо».

В течение последних 20 лет руководители крупнейших компаний были в достаточной мере уверены в роли глобализации в обеспечении свободного движения капитала, товаров и людей. При этом участники опроса этого года скептически относятся к утверждениям о том, что благодаря глобализации можно минимизировать последствия изменения климата или устранить разрыв между бедными и богатыми. Данная позиция совпадает с мнением общественности, которое было отражено в отдельном опросе потребителей, организованном PwC среди более чем 5 000 человек из 22 стран.

Лишь 38% представителей общественности считают, что глобализация оказывает существенное положительное влияние на процесс облегчения движения капитала, людей, товаров и информации, в то время как такого мнения придерживаются 60% руководителей крупнейших компаний мира. По мнению 64% представителей общественности, глобализация способствовала созданию полноценных и значимых рабочих мест, эту же мысль поддержали 76% опрошенных руководителей. Помимо этого, представители общественности меньше, чем бизнес-лидеры, верят в то, что глобализация позволила создать в значительной степени квалифицированную и образованную рабочую силу (29% представителей общественности по сравнению с 37% опрошенных руководителей).

Боб Мориц считает:

• «Недовольство общественности может привести к подрыву доверия, необходимого для достижения устойчивых результатов в долгосрочной перспективе. При этом главная сложность заключается не только в том, как именно руководители должны управлять своими компаниями, а в том, как выстроить более глубокие двусторонние отношения с заинтересованными лицами, клиентами, сотрудниками и обществом. Понимание главных причин потенциального недовольства или негативного восприятия является важным первым шагом на пути к информационному взаимодействию с людьми по вопросам пользы бизнеса для общества. Если мы не сможем добиться инклюзивного роста по всему миру, рискуем потерять слишком многое».

Технологии и доверие

Бизнес-лидеры заявляют о том, что сейчас технологии неотделимы от бизнес-репутации, процесса подбора квалифицированного персонала, конкуренции и роста. Почти четверть из них считает, что технологии полностью изменят характер конкуренции в своей отрасли в течение следующих пяти лет (23%).

В современном мире, где цифровые технологии начинают играть все более важную роль, наметилась новая динамика отношений между бизнесом и клиентами, которая создала огромные преимущества для обеих сторон. При этом 69% руководителей крупнейших компаний считают, что в сложившихся условиях труднее добиваться и сохранять доверие общества. По мнению 87% респондентов, риски, связанные с использованием социальных сетей, могут отрицательно повлиять на уровень доверия к их отрасли. 91% опрошенных руководителей также убеждены в том, что вопросы этики могут влиять на доверие людей к своим организациям в течение ближайших пяти лет.

Двадцать лет назад руководители крупнейших компаний почти не обращали внимания на такой аспект, как доверие. Пятнадцать лет назад только 12% руководителей считали, что доверие общества к компаниям существенно снизилось. В этом году 58% респондентов обеспокоены тем, что отсутствие доверия к бизнесу может помешать росту компании. Этот показатель увеличился по сравнению с 2013 г., когда такую озабоченность высказывали только 37%.

После того как несколько крупных компаний столкнулись с серьезными проблемами, связанными с использованием высоких технологий и безопасностью, неудивительно, что руководители крупнейших компаний назвали в числе трех наиболее значимых угроз для сохранения доверия заинтересованных лиц такие риски, как кибербезопасность, нарушение требований по защите персональных данных и неполадки в работе ИТ-систем.

Боб Мориц добавил:

• «По мнению руководителей компаний, в эпоху цифровых технологий будет все сложнее сохранять имеющийся уровень доверия. Тем не менее конкурентные преимущества перейдут к тем, кто обладает самыми широкими возможностями для того, чтобы заставить технологии служить собственным интересам, и способностями выстраивать отношения с заинтересованными лицами, основываясь на доверии».

Наличие квалифицированных специалистов и рабочих мест

Показатель обеспокоенности относительно наличия квалифицированных специалистов вырос более чем в два раза за последние 20 лет (с 31% респондентов, высказывавших такую обеспокоенность в 1998 г., до 77% в 2017 г.), при этом человеческий капитал входит в список трех приоритетных направлений для бизнеса, где социокультурное многообразие, предоставление равных возможностей и обеспечение мобильности персонала были включены респондентами в список стратегий, направленных на удовлетворение будущих потребностей в квалифицированных сотрудниках. Вопрос, связанный с наличием специалистов необходимой квалификации, вызывает обеспокоенность более чем у трех четвертей (77%) бизнес-лидеров. Наибольшая озабоченность была отмечена в странах Африки (80%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (82%).

Более половины руководителей крупнейших компаний (52% по сравнению с 48% в 2016 г.) ожидают повышения общей численности сотрудников в следующие 12 месяцев. О наиболее амбициозных планах найма персонала сообщили респонденты в Великобритании (63%), Китае (60%), Индии (67%) и Канаде (64%). С отраслевой точки зрения руководители компаний в сфере управления активами (64%), здравоохранения (64%) и технологий (59%) заявили о наиболее впечатляющих планах найма персонала. С осторожностью к таким планам относятся руководители компаний, работающих в правительственном и государственном секторе (32%).

В то время как только 16% респондентов планируют сократить общую численность персонала, руководители компаний отмечают, что 80% рабочих мест будут сокращены в результате внедрения технологий или автоматизации процессов. Бизнес-лидеры в Канаде (100%), США (95%), Германии (93%), Австралии (92%) и Бразилии (91%) отмечают, что самое большое влияние на них оказывают именно технологии.

Более половины бизнес-лидеров (52%), которые приняли участие в опросе, уже анализируют преимущества, связанные с одновременным использованием труда человека и машины, а 39% респондентов изучают влияние искусственного интеллекта на будущие потребности в квалифицированном персонале.

Принимая во внимание то, что 70% респондентов выразили обеспокоенность относительно темпов технического прогресса, не вызывает удивления тот факт, что среди наиболее ценных навыков, которые, по мнению руководителей компаний, труднее всего найти при подборе персонала, были названы творческие и инновационные навыки, лидерские качества и наличие эмоционального интеллекта. С трудностями при поиске кандидатов с навыками использования цифровых технологий и навыками STEM (наука, технология, инженерия и математика) сталкиваются больше половины бизнес-лидеров.

Вывод Боба Морица, президента международной сети фирм PwC, таков:

• «Руководители крупнейших компаний обеспокоены тем, что нехватка квалифицированных специалистов может негативно сказаться на потенциале роста их компаний, готовности к активной бизнес-деятельности и устойчивом развитии. Наиболее ценными для бизнес-лидеров являются навыки межличностного общения. Машины нельзя обучить навыкам инновационной деятельности и человеческого общения. Таким образом, для того чтобы продвигать необходимые изменения, руководителям компаний необходимо тщательно продумывать свои действия. Решающим фактором в этом процессе стоит признать достижение баланса между внедрением технологий и привлечением специалистов, обладающих квалификацией, которой никогда не будет у машин. Управление ожиданиями заинтересованных сторон позволит достичь необходимого уровня доверия, что будет способствовать не только выживанию, но и процветанию компаний. Наиболее важный аспект этого процесса – подход к человеку как приоритетному элементу системы в мире, становящемся все более виртуальным. Именно такая позиция и станет залогом будущего успеха».

Более подробная информация размещена на сайте: http://press.pwc.com, ceosurvey.pwc

Для справки

1. Опрос проводился в сентябре–декабре 2016 г. В нем приняли участие 1 379 руководителей крупнейших компаний из 79 стран, которые проходили исследование онлайн, по почте, а также посредством личных и телефонных интервью. 57 % из них работали в частных, а 43 % – в публичных компаниях. 36 % из них представляли компании, доходы которых превышают 1 млрд долл. США в год, 38 % – компании с доходом в 101–999 млрд долл. США в год и 21 % – компании с доходом менее 100 млн долл. США в год.

2. Опрос общественного мнения проводился в декабре в 22 странах: США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Китае и Гонконге, Италии, Испании, России, Австралии, Японии, Индии, Бразилии, Южной Корее, Мексике, Швеции, Швейцарии, Южной Африке, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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