Юбилей морозильщиков и замороженных

В эти дни отмечают 50-летний юбилей со дня первого в истории крионирования человека сообщество криоников и, разумеется, близкие тех людей, которые в разные годы прошли через такую процедуру. Есть повод вспомнить, с чего всё начиналось и каково сегодняшнее положение дел в мировой крионике.

Крионирование («криоконсервация», «криосохранение») - это технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости — вылечить. Иногда криоконсервации подвергают только голову или головной мозг сохраняемого организма. Наука утверждает, что существующие технологии криоконсервации не дают шансов на оживление человека или животного после заморозки (поэтому людей подвергают процедуре только после юридически зафиксированной смерти мозга, в противном случае это было бы убийством), но надеющихся на чудо «воскресения» немало, а в прошлом году около 70 учёных из разных стран мира даже написали письмо в в поддержку крионики, - отмечая, что нельзя исключать положительных перспектив этого направления с развитием науки и технологий.

А первый в мире человек был крионирован 12 января 1967 года. Им стал профессор психологии Калифорнийского университета Джеймс Бедфорд (на снимке). Страдая от неизлечимого рака почек с метастазами в лёгких, Бедфорд в 1965 году откликнулся на предложение специалистов по крионированию бесплатно подвергнуть крионированию тело первого добровольца, и его кандидатура была утверждена. Крионирование произошло в городе Глендейл, Калифорния 12 января 1967 года. По завещанию Бедфорда 100 тысяч долларов США отошло на дальнейшие исследования в области крионики. Правда, к 1973 году хранение и перевозка первого пациента обошлись уже в 2,5 раза больше этой суммы, и главным фактором, сделавшим возможным дальнейшее сохранение Бедфорда, стали его родственники — жена Руби и сын, Норман Бедфорд.

Тело Дж.Бедфорда было заморожено спустя несколько часов после его смерти. Его тело сохранили Роберт Прехода (автор книги Suspended Animation, 1969), д-р Данте Брунол (врач и биофизик), Роберт Нельсон (президент Крионического общества Калифорнии) и доктор Рено Эйбл, лечащий врач Бедфорда.

По сравнению с современными препаратами, используемыми крионическими организациями, криопротекторы 50-летней давности были крайне примитивными. Тело Бедфорда было пропитано защитным раствором диметилсульфоксида, а затем постепенно охлаждено сухим льдом до температуры -79 °C. Через несколько дней он был помещён на постоянное хранение в жидкий азот. Через 6 дней после крионирования он был помещен в Криоучреждение социальной защиты Эдварда Хоупа в Финиксе, Аризона. Примерно через два года Бедфорда снова пришлось перевезти — на этот раз в хранилище компании Galiso, Inc., производителя криогенного оборудования в Южной Калифорнии. Он был перемещён в новый дьюар. В 1973 году тело было вывезено из этого учреждения в крионическую компанию Trans Time, возле Беркли (Калифорния) и оставалось там до 1977 года, после чего было отдано сыну Бедфорда.

До 1981 года семья хранила тело Бедфорда в жидком азоте в Южной Калифорнии. Впоследствии его тело было перевезено в крионическую организацию Alcor Life Extension Foundation, где и остается до сегодняшнего времени. 25 мая 1991 года Джеймс Бедфорд был перемещён из запаянной криокапсулы Galiso в стандартный четырёхместный криостат Alcor. Во время переноса тело Джеймса Бедфорда было помещено в открытую ванну, заполненную жидким азотом, для поверхностного осмотра. Более 21 года оно было скрыто от глаз человека. За это время Бедфорд перенёс множество перевозок, контейнер много раз переходил из рук в руки. Однако осмотр показал, что тело сохранилось без изменений, и за время хранения температура ни разу не поднималась выше минус 70 °.

Согласно данным ресурса «Криорус», распространившим специальный пресс-релиз в связи с юбилеем крионирования, в мире сейчас крионировано примерно 370 человек и не менее 200 животных. Две крупные крионические компании действуют в США - Институт Крионики (Cryonics Institute) и Алькор (Alcor Life Extension Foundation). Третья по величине организация - это как раз российская компания КриоРус, существующая с 2006 года и недавно крионировавшая своего 52-го пациента.

В мире сейчас живет лишь три человека, рожденных в 19 веке. Итальянка Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года, а жительница Ямайки Виолетта Браун и японка Наби Таджима родились в 1900 году. Джеймс Бедфорд, родившийся 20 апреля 1893 года, в случае, если его смогут оживить, станет раньше всех родившимся человеком на Земле! Насколько это вероятно? Представьте, эксперты из числа сторонников крионирования утверждают, что оживление организма может произойти даже раньше, чем еще через полвека, что означает, что большую часть пути к своей второй жизни профессор Бедфорд уже преодолел.

В РФ первым в 2003 году был крионирован известный биофизик, имя которого родственники решили сохранить в тайне. А первым российским криопациентом, чье имя стало известно публике, является учительница математики из Санкт-Петербурга Лидия Федоренко, которая завещала себя крионировать своем дочери и внуку. Мозг ее и сегодня хранится в КриоРусе.

За 50 лет крионика прошла большой путь. В частности, она серьезно повлияла на медицину и другие жизнесберегающие технологии. Например, гипотермия для скорой помощи была разработана в Алькоре в 80-е годы под руководством бывшего директора Алькора реаниматолога Майка Дарвина (Федеровича), ныне- одного из соучредителе российского «КриоРуса». Криопротекторы для витрификации эмбрионов, используемые по всему миру при ЭКО, были разработаны известнейшим криобиологом, руководителем исследовательской компании «Медицина XXI века» (США) крионистом Грегори Феем.

В России исследования ведутся крионистами в нескольких лабораториях. КриоРус сейчас планирует продолжение исследований в направлении обратимого сохранения органов, изучения морфологии нейронов при крионировании и ускорения сосудистого доступа для более быстрого подключения систем жизнеобеспечения и более быстрого криосохранения.

Надо отметить, что в последние годы интерес к крионике растёт в разных странах мира. Совсем недавно пришло сообщение, что в Канаде стартует своя криофирма. В Китае сейчас одновременно запускаются несколько проектов. Создателей одного из них консультировал КриоРус. В Европе существует большой интерес и запрос на развитие крионики. Но выстроить систему оказания крионической помощи для 26 стран очень непросто. Попытки это сделать самостоятельно в Германии и Англии в прошлом не увенчались успехом. Сейчас КриоРус помогает заинтересованным странам сформировать Европейскую ассоциацию крионических групп и создать единую крионическую службу, которая координировала бы оказание крионической помощи.

В целом крионика зарекомендовала себя как основа для трансгуманизма - движения за улучшение человека, в т. ч. продление человеческой жизни. Рост популярности этого мировоззрения отмечают как ученые (предложенная год назад РАН стратегия развития конвергентных технологий опирается на прогнозы трансгуманизма), так и религиозные деятели (патриах Кирилл отметил растущую популярность трансгуманизма на 20-м Русском национальном соборе). Джеймс Бедфорд же стал символом надежды и веры в возможности научно-технического прогресса.

Статистика криосохраненных людей и животных в крионических организациях на 12 января 2017 года:

Алькор - 149 человек; Институт крионики - 145 человек и 129 животных; КриоРус - 52 человека и 20 животных; Trans Time - 3 человека.