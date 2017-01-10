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Выпуск: 19.01.17 | Финансы
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Деньги за "Роснефть" покинули Россию

Деньги за "Роснефть" покинули Россию
Выпуск: за 19 2017 года
Рубрика: Финансы

Крупнейшая в российской истории приватизационная сделка - продажа госпакета "Роснефти" - не принесла в Россию иностранного капитала: вся поступившая в страну валюта тут же ушла обратно за рубеж, следует из данных ЦБ РФ по платежному балансу за четвертый квартал.


В декабре, после объявления о приватизации, чистый приток в Россию капитала из-за рубежа составил лишь 0,7 млрд долларов, что в 15 раз меньше суммы, которую консорциум из швейцарского сырьевого трейдера Glencore и катарского суверенного фонда QIA согласился заплатить за 19,5% акций крупнейшей нефтяной компании РФ (10,5 млрд евро)^ сообщает портал Finance.ru.

При этом валюта в страну приходила: по статье "прямые иностранные инвестиции" (к которой и должны относиться вложения в "Роснефть") ЦБ зафиксировал рекордный за 10 лет приток - 15,2 млрд долларов.

Но одновременно и на ту же сумму - 15,3 млрд долларов - произошел отток в виде инвестиций российских компаний за рубежом, в том числе - на 11,7 млрд долларов (10,5 млрд евро) по статье "прочие активы".

Возможно, "последствия состоявшейся в декабре приватизации были нивелированы одновременным приобретением "Роснефтью" иностранных активов", предлагают версию аналитики Сбербанк СIB.

В декабре "Роснефть" должна была заплатить 3,8 млрд долларов за НПЗ в Индии, еще 2 млрд - за долю в газовом месторождении в Египте. Наконец, 3,8 млрд долларов нужно было для погашения внешнего долга.

Другое объяснение может заключаться в том, что деньги на покупку "Роснефти" консорциуму выдал банк ВТБ, отмечают в Сбербанк CIB. В качестве кредита они ушли из страны, из-за чего баланс инвестиций оказался нулевым.

Статистика по банковскому сектору рисует еще более странную картину, указывает главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. В четвертом квартале активы банков за рубежом (к которым относятся в том числе кредиты иностранным компаниям) неожиданно увеличились, хотя до этого падали весь год. Но зеркального роста обязательств иностранцев перед банками РФ не произошло.

Это может означать, что в российские банки деньги за «Роснефть», скорее всего, вообще не приходили, а вот из России могли уйти за рубеж в качестве ссуды, сказал Надоршин "Ведомостям".

Что касается российского бюджета, то в него были перечислены деньги ЦБ, отмечал Сбербанк CIB ранее. За неделю до сделки Банк России влил в банковскую систему 650 млрд рублей дополнительных кредитов репо, которые и ушли в казну, судя по динамике корсчетов.

"В качестве залога использовались рублевые облигации, возможно, - локальные облигации "Роснефти" (на сумму 600 млрд рублей, выпущенные в начале декабря - ред.)", - пишут аналитики Алексей Булгаков и Искандер Луцко.

"Роснефть" сама разрабатывала схему приватизации и успешно выполнила эту задачу, сообщил в декабре глава правительства Дмитрий Медведев. "Это была большая работа, они с этой работы справились и добились хорошего экономического результата", - сказал Медведев.

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