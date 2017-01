Выпуск: 19.01.17 | Техно Главная » Техно » Где учатся и как строят карьеру звезды информационных технологий в России

Автор: Андрей Велесюк

Прошло время, когда образ человека из IT-сферы ассоциировался с чудаком в растянутом свитере с оленями. Сегодня лучшие специалисты по информационным технологиям зарабатывают в России от 200 тыс. до 1,5 млн рублей в месяц и могут позволить себе любой стиль жизни, который нравится. С помощью экспертов из рекрутинговой компании Hays Executive.ru выяснил, кто в России можно отнести к IT-элите и как попасть в этот престижный круг.

Кто входит в IT-элиту Условно это руководители профильных подразделений и специалисты, обладающие навыками, спрос на которые на пике. С топ-менеджерами все просто: это IT-директора, директора по инфраструктуре, бизнес-приложениям, главные архитекторы, руководители проектных офисов или центров разработки. Этот список, скорее всего, не будет сильно меняться из года в год. А вот с носителями популярных навыков сложнее: здесь многое зависит от развития технологий и моды на конкретные решения здесь и сейчас. Например, сегодня на слуху система управления информационными ресурсами предприятия «Саперион», но мало специалистов, способных ее внедрять. Соответственно, если вы обладаете должной экспертизой, вы можете рассчитывать на повышенный интерес к своей персоне. То же касается таких языков программирования, как Scala, Golang, Clarion и Swift. Очень популярны технологии Big Data, Data Science и Machine Learning, и соответствующие специалисты — настоящие поп-звезды в мире IT. Ажиотаж усиливают громкие публикации о возможностях этих технологий. Так швейцарский журнал Das Magazin обнародовал довольно спорное расследование, согласно которому Дональд Трамп своей победой на выборах президента США чуть ли не полностью обязан умелому использованию Big Data. И, конечно, в чести специалисты по информационной безопасности. Бизнес все активнее работает через интернет, плюс прибавьте сюда так называемый «пакет Яровой». Поэтому сотрудников с соответствующей экспертизой компаниям нужно все больше. Где и чему надо учиться Ключевая компетенция IT-специалистов — соответствующая техническая подготовка. «У директора по разработке должен быть опыт разработчика. Разработчик Scala должен иметь опыт программирования на этом языке, — конкретизирует консультант Hays Анна Иванова. — Несмотря на то, что это модные технологии, и специалистов по ним не хватает, человека с улицы вряд ли возьмут. Всем нужны сотрудники с релевантным опытом работы». Естественно, также необходимы хороший английский язык и качественное профильное образование. Лучшую техническую подготовку в России дают МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, МИФИ, МФТИ, СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнический университет, НГУ. Чтобы попасть в категорию топ-менеджеров, скорее всего, понадобится сертификат PMBoK (Project Management Body of Knowledge) и степень MBA. Особенно ценится диплом западной бизнес-школы. Что касается российских вузов, подходящих для получения статуса Master of Business Administration, то эксперты Hays выделили школы РАНХиГС и «Сколково». «Чтобы получить экспертизу в так называемых модных технологиях, можно пройти обучение в школе «Яндекса», школе бизнеса «Синергия», в учебном центре «Специалист» при МГТУ им. Баумана — перечисляет консультант Hays Светлана Жукова. — Многое можно узнать на онлайн-курсах Coursera. Очень ценятся специалисты по работе с Big Data, закончившие Высшую школу экономики: компании берут их на работу уже с четвертого курса и сразу — на ставку с хорошей зарплатой». И если речь идет о топ-менеджерах, то здесь важны навыки презентаций и работы с людьми. Сегодня большинство компаний придерживаются правила «IT с человеческим лицом», и вряд ли вы сможете стать руководителем в этой сфере, если вам незнакомы понятия people management и leadership. «От управленцев ждут убедительной презентации продукта, самого себя, своего подразделения, грамотной работы с командой, — говорит Анна Иванова. — Некоторые из наших клиентов даже ищут не директоров по разработке или IT-директоров с релевантным техническим бэкграундом, а смотрят на то, как человек себя презентует, каким образом он будет представлять интересы своего подразделения и компании в целом». Как надо строить карьеру Чтобы сделать первый шаг в круг высокооплачиваемых специалистов, необходимо тщательно выбирать соответствующие IT-вакансии. Эксперты рекомендуют регулярно мониторить порталы hh.ru, Мой Круг, itMozg, сайты IT-компаний, где могут появиться перспективные вакансии, и сайты рекрутинговых компаний, специализирующихся на информационных технологиях. Не стоит забывать о LinkedIn: несмотря на то, что соцсеть в России заблокирована, там продолжается активная жизнедеятельность. Кроме того, LinkedIn и Facebook наверняка помогут вам в развитии личного бренда. На сайте kaggle.com крупные компании регулярно устраивают соревнования среди IT-специалистов, победителей которых берут на работу без собеседований. Аналогичные хакатоны, турниры по решению технических задач, в России регулярно организуют «Яндекс», Microsoft, «Сбертех», а также Центр прототипирования Высшей школы экономики HSE Lab. Чтобы попасть на перспективную позицию в ведущую IT-компанию, необязательно работать в Москве. Лидеры рынка набирают кадры по всей России. А, приобретя необходимый опыт, можно выходить и на международный рынок IT-талантов. Эксперты в области рекрутинга отмечают, что начиная с 2015 года спрос на российских специалистов, работающих в сфере офшорного программирования, стал расти. После последней девальвации рубля их услуги сильно подешевели в долларовом эквиваленте. И нет худа без добра: появилась возможность обойти на карьерных поворотах конкурентов из Индии и Польши. Сколько можно зарабатывать Экономический кризис в России сферу информационных технологий затронул по минимуму. Отрасль продолжает расти и по уровню зарплат работники сферы IT занимают одни из первых мест во всех регионах страны. В среднем по рынку с 2014 по 2016 годы рублевые зарплаты IT-специалистов выросли на 30%. Если говорить о представителях высшего управленческого IT-эшелона, то их средний доход составляет в среднем от 200 тыс. до 1,5 млн рублей в месяц, если речь идет о должности IT-директора в крупной компании с мировым именем. Конкретная сумма зависит от размера и бренда компании, от объема задач, поставленных перед топом. «Зарплата управленцев, естественно, завязана на экономические показатели, — детализирует консультант Hays Ольга Рябинская. — Существенно увеличивает доход бонус, который выплачивается за достижение плана развития. В компаниях, где IT-подразделение является одним из центров дохода, он может составлять до 50% от годового заработка. А там, где IT-отдел осуществляет поддержку основных бизнес-процессов, доля бонуса ниже». У рядовых специалистов и руководителей среднего уровня в IT бонусов нет. Они получают фиксированную зарплату, но тоже очень достойную. По Москве она варьируется от 150 тыс. до 350 тыс. рублей. Среднеотраслевая зарплата по России, по данным аналитической службы «Работа.ру» за сентябрь 2016 года, составляла около 41 тыс. рублей. В разных регионах ситуация разная, с учетом экономической ситуации и региональных надбавок. Например, во Владивостоке начальник отдела АСУ ежемесячно получает 60 тыс. рублей. Но повсеместно спрос на IT-специалистов остается стабильно высоким, и нет предпосылок к тому, что их зарплаты будут снижаться. Важно только не отставать от времени и постоянно расширять свою экспертизу. Самые модные технологии постепенно выходят из моды. Навыки, считавшиеся редкими в 2010 году, сейчас воспринимаются как обычные. Задержался в освоении новых технологий — и прежней высокой зарплаты уже не видать. Зарплаты лучших IT-специалистов в Москве (тыс .руб./ мес.) Специализация Малые и средние компании Крупные компании IT-директор 180-200 >200 Директор по инфраструктуре 150-180 180-250 Главный архитектор 150-180 >180 Руководитель проектного офиса 150-180 >180 Программист Clarion, Golang, Scala, Swift 120-180 >180 Аналитик Big Data 140-150 180-200 Data Scientist / Machine Learning Expert 120-130 140 Специалист по информационной безопасности 60-90 100-150 Зарплаты лучших IT-специалистов в регионах России (тыс. руб./ мес.) Специализация Малые и средние компании Крупные компании IT-директор 70-80 90-110 тыс. Директор по инфраструктуре 60-70 70-80 Главный архитектор 60-70 Версия для печати Предыдущая | Следующая Комментарии:

