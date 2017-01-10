Полная речь Дональда Трампа во время инаугурации

Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его инаугурационная речь была короткой, но впечатляющей. В определенной части её можно назвать воспоминаниями о будущем. Америки, конечно, но и России тоже.

Главный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, дорогие американцы и люди во всем мире: спасибо.

Мы, граждане Америки, сейчас объединились в общенациональном усилии для восстановления нашей страны и выполнения обещаний всему нашему народу

Вместе мы будем прокладывать курс Америки и всего мира на многие годы.

Мы будем сталкиваться с испытаниями. Мы будем противостоять трудностям. Но мы сделаем эту работу.

Каждые четыре года мы собираемся на этих ступенях, чтобы законно и мирно передать власть, и мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их гостеприимство и великодушие, и любезную помощь на протяжении всего переходного периода. Они были великолепны.

Сегодняшняя церемония, однако, имеет особое значение. Потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации к другой — мы забираем власть у Вашингтона, округ Колумбия, и возвращаем ее обратно вам, американскому народу.

Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей страны получала плоды правления, за которые платили обычные люди.

Вашингтон процветал – но народу не перепадали плоды этого процветания.

Политики обогащались – но рабочие места сокращались, и заводы закрывались.

Истеблишмент защищал себя, но не граждан страны.

Их победы не были нашими победами, их триумфы не были нашими триумфами; пока они праздновали в нашей столице, было мало причин праздновать у бедствующих семей по всей стране.

Все эти изменения – которые начинаются прямо здесь и прямо сейчас, потому что этот момент – это ваше время, он принадлежит вам.

Он принадлежит всем, кто собрался здесь сегодня, и всем, кто смотрит [церемонию] по всей Америке.

Это наш день. Это ваш праздник.

И это – Соединенные Штаты Америки, ваша страна.

Что действительно важно – не то, какая партия управляет государством, а управляет ли народ нашим государством.

20 января 2017 года войдет в историю как день, когда люди вернули себе власть Забытые женщины и мужчины больше не будут забыты.

Теперь к вам будут прислушиваться.

Десятки миллионов людей прошли этот путь, чтобы стать частью исторического движения, подобного которому мир еще не видел.

Интересы этого движения сосредоточены вокруг важнейшего убеждения, что нация существует лишь для того, чтобы служить своему народу.

Американцы хотят хорошие школы для своих детей, безопасные районы для своих семей и хорошую работу для самих себя.

Все это – разумные и справедливые требования праведного общества.

Но большинство наших граждан живут в другом мире: матери и дети – заложники бедности в наших городах; заржавевшие заводы как надгробия разбросаны по просторам нашей страны; система образования переполнена деньгами, но наши молодые и великолепные студенты лишены знаний; и преступность, и криминальные группировки, и наркотики, укравшие слишком много жизней, украли у нашей страны ее нереализованный потенциал.

Это истребление американского народа прекращается здесь и сейчас.

Мы – одна нация. Их боль – наша боль. Их мечты – наши мечты. Их успех будет нашим успехом. У нас одно сердце, один дом, и одна блистательная судьба.

Присяга, которую я принял сегодня – присяга всем американцам.

На протяжении многих десятилетий мы обогащали иностранную промышленность за счет американской промышленности;

Субсидировал армии других стран, позволив истощиться нашим войскам. Мы защищали границы других народов, отказываясь защищать собственные.

Мы потратили триллионы долларов заграницей, в то время, как американская инфраструктура развалилась и пришла в негодность.

Мы сделали сильными и богатыми другие страны, в то время, как богатства, сила и уверенность нашей страны исчезла за горизонтом.

Один за другим, заводы закрывались, даже не задумываясь о миллионах и миллионах американских рабочих, оставленных за бортом.

Богатство, отобранное у нашего среднего класса, перераспределялось по всему миру.

Но теперь это в прошлом. Теперь мы будем смотреть только в будущее.

Мы собрались здесь сегодня, чтобы установить новый порядок, который будет услышан в каждом городе, в каждой столице иностранного государства, в каждом правительственном здании.

Начиная с сегодняшнего дня, мы будем руководствоваться новыми принципами.

С этого момента, Америка – прежде всего.

Каждое решение о торговле, налогах, вопросах иммиграции, иностранным делам будут приниматься только в интересах американских семей.

Мы должны защитить наши границы от разрушительного воздействия других стран, производящих нашу продукцию, обворовывая наши компании и разрушая наш трудовой капитал.

Защита [наших интересов] приведет к процветанию и силе.

Я буду сражаться за вас до последнего вздоха и никогда, никогда вас не подведу. Америка начнет побеждать вновь, побеждать, как никогда раньше.

Мы вернем наши работы. Мы вернем наши границы. Мы вернем наши богатства. И мы вернем наши мечты.

Мы будем строить новые дороги, и магистрали, и мосты, и аэропорты, и туннели, и железные дороги по всей нашей прекрасной стране.

Мы вернем людей от содержания на социальных выплатах обратна на работы по восстановлению нашей страны американскими руками и с помощью американской рабочей силы.

Мы будем следовать двум простым: покупай американское и нанимай американцев.

Мы установим дружеские и доброжелательные отношения с мировыми странами, но мы сделаем это с пониманием того, что в первую очередь каждый народ вправе заботиться о своих интересах.

Мы не будем стремиться никому навязывать свой жизненный уклад, скорее позволим ему во всей блистательности стать примером для других.

Мы будем укреплять наши старые союзы и формировать новые. Мы объединим силы цивилизованного мира, чтобы противостоять радикальному исламскому терроризму, который мы сотрем с лица земли.

Прочным фундаментом нашей политики будет полная верность Соединенным Штатам: через верность нашей стране мы заново откроем для себя нашу верность друг другу.

Когда вы открываете свое сердце патриотизму, нет места для предрассудков. В Библии сказано: "Как радостно и отрадно, когда создания божьи живут в согласии".

Мы должны высказывать свои мысли открыто, спорить о том, с чем несогласны, честно, но всегда стремиться к солидарности.

Когда Америка объединена, Америку абсолютно невозможно остановить.

Мы не должны ничего бояться – мы защищены, и всегда будем защищены.

Нас защищают великие мужчины и женщины, наши военные и наши правоохранительные органы,и, что более важно, нас хранит Бог.

Наконец, мы должны думать о большем и мечтать о большем.

В Америке мы понимаем, что нация живет до тех пор, пока она энергично развивается.

Мы больше не слушаем политиков, которые все время болтают и ничего не делают – постоянно жалуются, но ничего не предпринимают для решения проблем

Время пустых разговоров закончилось.

Теперь приходит час действовать.

Не позволяйте никому говорить, что это невозможно. Ни одно препятствие не может быть сильнее сердца, храбрости и духа Америки.

Мы не потерпим неудачу. Наша страна будет снова преуспевать и процветать.

Мы находимся на пороге нового тысячелетия, готовы открыть секреты космоса, освободить Землю от несчастий и болезней, и использовать энергию и технологии завтрашнего дня.

Новая национальная гордость вдохновит наши души, поднимет наши взоры, и разрешит наши разногласия.

Время вспомнить старую мудрость наших солдат: черные ли мы, коричневые или белые, во всех нас течет одинаковая кровь патриотов, мы все пользуемся одинаковыми славными свободами, и все мы выражает почтение одному и тому же великому американскому флагу.

Родился ли ребенок в пригородах Детройта или ветренных равнинах Небраски, они смотрят в одно и то же ночное небо, их сердца наполнены одними и теми же мечтами, и дыхание жизни вселено в них одним и тем же всемогущим Творцом.

Пусть все американцы, в каждом городе – близком и далеком, маленьком и большой, от горы до горы, от океана до океана, услышат эти слова:

Вас никогда больше не будут игнорировать.

Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты определят нашу американскую судьбу. Ваша храбрость и добродетель и любовь будут всегда направлять нас на этом пути.

Вместе, мы сделаем Америку сильной снова.

Мы сделаем Америку богатой снова.

Мы сделаем Америку гордой снова.

Мы сделаем Америку безопасной снова.

И, да, – вместе, Мы сделаем Америку великой снова.

Спасибо вам, храни вас Господь, храни Господь Америку.



