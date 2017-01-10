Два шотландца

Вчера на ночь глядя Первый показал 10-летней давности английский фильм «Последний король Шотландии». Просмотр вызвал у меня вопрос, чем отличаются друг от друга два главных героя – злобный диктатор Уганды Иди Амин, называвший себя последним королем Шотландии, и прекраснодушный европейски образованный и воспитанный юноша Николас Гарриган, ставший на какое-то время основным советником диктатора. Напрашивающийся из сюжета ответ – ничем, в принципе.

Сюжет – основанный на реальных событиях, как подчеркнули авторы фильма – таков (пересказываю не только для тех, кто не видел, а и для тех, кто просмотрел).

Юноша Николас успешно закончил обучение у себя на родине, в Шотландии, и готов уже пойти по стопам отца, став врачом в родном маленьком уютном городке. Однако перспектива буржуазного благополучного прозябания вызывает в юноше яростный протест, и он решает уехать, куда глаза глядят, просто вслепую ткнув пальцем в точку на вращающемся глобусе. Палец попадает в Канаду, и это тоже не устраивает Николаса, он крутит глобус и тычет вновь. Ага, тут выпало нечто экзотичное – при взгляде с шотландских холмов, - Уганда, страна почти в центре Африки, раздираемая междуусобицами кланов. Николас ничего об этой стране не знает, судя по фильму, и, прибыв на место, смотрит вокруг своими невинными голубыми глазами, воспринимая окружающее как некий забавный аттракцион.

Маленькая деталь: у юного Николаса, кажется, смерматоксикоз. Во всяком случае, едва успев бросить пожитки в хижине деревенской больницы, наш герой пытается склонить к совокуплению привёзшую его из аэропорта Сару (муж только успел шагнуть за порог, направляясь по вызову к больному), а на следующий день после знакомства с одной из жён диктатора сношается с ней (предварительно напившись в зюзю) чуть не посреди устроенной диктатором party. Ну да, цивилизация же.

В промежутках между половыми поползновениями Николас успевает войти в доверие к Иди Амину, выправив ему вывих руки после автомобильной аварии (и попутно добив из пистолета диктатора (!) сбитую автомобилем корову, которая громко мычала, разрывая чувствительному Николасу сердце), стать личным врачом угандийского главаря и освоить роскошь апартаментов в Кампале. Тут с ним пытается вступить в контакт некий английский дипломат (или агент Ми-6, не отличишь), Николас его посылает (шотландец же), а когда в баре случайно видит, что этот британец о чем-то шепчется с министром здравоохранения Уганды, то на голубом своём глазу сообщает об этом Иди Амину, предлагая тому с министром «поговорить». Святая простота.

Ситуация резко меняется, когда неверная жена диктатора сообщает любовнику, что молниеносно от него забеременела, и надо сделать аборт, иначе «он нас обоих убьёт». Смертельная опасность открывает Николасу глаза, он пытается одновременно решить что-то с абортом и сбежать из этой африканской экзотики, но поздно: во-первых, его британский паспорт диктатор заменил на угандийский, а во-вторых и главных, Николас обнаруживает в клинике расчлененное тело своей мимолетной возлюбленной. Решение одно: надо убить Иди Амина. Он же приближенный к телу советник и врач – всё доступно. Из доступного Николас выбирает пузырёк с какими-то смертоносными таблетками, суёт его в руку диктатору, но тот не ест – просто по забывчивости, а глава службы безопасности Амина, заподозрив неладное, пытается скормить пару таблеток солдатику из охраны. Этого Николас допустить никак не может, разумеется, и спасает солдатика. Зато с ним теперь всё ясно (если бы диктатор сам наелся этих таблеток, то Николаса никто не заподозрил бы, разумеется), Николаса жестоко избивают, а Иди Амин проводит с ним напутственную – перед казнью – беседу.

Всё это происходит с столичном аэропорту, на фоне драмы с захваченным палестинцами и посаженным тут самолетом с заложниками, частью израильтянами. Пока юного шотландца подвешивают за крюки под потолком, диктатор делает «жест доброй воли»: все, кто не евреи, получают возможность вылететь специально выделенным бортом в Париж. Журналисты жадно внимают речи чудовища, а за стенкой главврач его клиники, за которого пару дней назад заступился Николас, приводит того в чувство, обтирает-одевает и впихивает в группу освобожденных заложников, садящихся в самолет на Париж.

Охранка спохватывается, доктора, оживившего Николаса, пристреливают, но перехватить самолёт не успевают. Николас спасён, он летит в Париж. Занавес.

Ну, и вот: Иди Амин за время своего царствования в Уганде угробил около 300 тысяч человек, он реально был жестоким диктатором, хотевшим, тем не менее, предстать перед миром вполне себе европейским государственным мужем; вымышленный доктор Гарриган, абсолютно девственный в политическом смысле, насквозь инфантильный типаж среднеевропейского выходца «из хорошей семьи», стал непосредственной причиной гибели трёх человек. Несопоставимо? Наверное, однако и возможности, и отведенное персонажам время было разным.

Я это не к тому, чтобы упрекнуть создателей фильма в очередной «развесистой клюкве», на сей раз на африканском материале, - другое интересно: они, создатели, умные же и талантливые люди, они сознательно ввели для прочтения вот этот смысловой слой – горькую сатиру на чистеньких, умытых прекраснодушных европейцев, лезущих в пространства, априори им не доступные ни в каком смысле и умудряющиеся ещё преставать героями? Или это просто так сложилось («нам не дано предугадать»)?

…А Форест Уитакер в роли Иди Амина впечатляет, конечно, - не зря получил «Оскара». Только из-за этой работы стоило посмотреть.