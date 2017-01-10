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Выпуск: 25.01.17 | Бизнес
Главная » Бизнес » Все вакансии няни в Киеве без посредников на Rabota.ua

Все вакансии няни в Киеве без посредников на Rabota.ua

Выпуск: за 25 2017 года
Рубрика: Бизнес

Благодаря интернету появилась возможность самостоятельно найти любую работу. На сайте Rabota.ua всегда есть самые разные вакансии няни в Киеве без посредников. Здесь можно найти подработку на пару часов после учебы, работу на выходные или на полный рабочий день с проживанием в семье. Если вы любите детей и умеете с ними ладить, то всегда можете подобрать что-то подходящее.


Обязанности няни

Обязанности няни зависят от возраста ребенка и специфических требований родителей или работодателя. Сейчас можно найти любую вакансию няни в Киеве без посредников. В каждом объявлении на Rabota.ua указаны обязанности, график работы и требования. К примеру, с малышом нужно гулять, играть, заниматься по методикам раннего развития, лепить из пластилина и рисовать. Вы должны следить за ним, кормить, вовремя укладывать спать.

Есть достаточно много других вакансий няни в городе Киев без посредников. Можно устроиться няней-гувернанткой для ученика младших классов. Вам придется забирать его со школы, кормить обедом, учить с ним уроки, гулять на улице. Если школьник занимается в кружках или спортивных секциях, ходит к репетитору, то у вас будет график, расписанный на весь день.

Интересуетесь вакансиями няни в Киеве без посредников в детских садиках? Можно устроиться в частное дошкольное учреждение. Здесь у вас уже будут совершенно другие обязанности и более ответственная работа. Придется следить за группой детей, а не за одним ребенком. Но зато детские сады обычно оформляют сотрудников и оплачивают соцпакет.

Требования к няне

Няне приходится постоянно находиться с детьми, поэтому она должна быть терпеливой, доброй, заботливой. Родители обычно пишут в объявлениях, что претендовать на работу могут только девушки с грамотной речью, владеющие навыками педагогики, знающие методики раннего развития. Обязательные условия: опрятность, приятная внешность, обаяние, коммуникабельность. Некоторые дети тяжело идут на контакт с чужим человеком, поэтому нужно будет расположить к себе ребенка.

Как устроиться на работу?

Интересует вакансия няни в Киеве без посредников на rabota.ua? Начните с написания резюме. Опишите в нем все свои достоинства, приложите ксерокопии рекомендательных писем и дипломов (если они у вас есть). Работодатель ознакомится с резюме и примет решение. Если вашу кандидатуру предварительно одобрят, то можно будет идти на собеседование. Постарайтесь произвести хорошее впечатление и вы обязательно найдете работу.

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