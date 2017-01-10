Кто виноват, что растут негативные ожидания по рублю? Трамп?

Сегодня рынок находится на отрицательной территории. Сейчас модно все валить на Трампа. Трамп виноват! Я тоже буду в тренде. Указ Трампа по иммиграции привел к снижению фондовых рынков. В пятницу Дональд Трамп подписал специальный указ о временном запрете на въезд в США для граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. А кто виноват, что растут негативные ожидания по рублю? Тоже Трамп?

Третью неделю подряд финансовые власти проводят вербальные интервенции против рубля. У нас рубль, не плавающий, а «плавающий». Для бюджета выгоден слабый рубль, но не только для бюджета он выгоден – элите также не выгодно укрепления рубля. Элита хранит деньги в долларах. Обращаю внимание на то, что на конец ноября 2016 года короткие остатки (до 30 дней) на счетах физических лиц были на уровне 12,7 млрд долларов, а на конец декабря они были уже на уровне 14,2 млрд долларов. Кто-то решил сыграть на девальвации рубля и это кто-то явно не дядя Петя и тетя Клава из соседнего подъезда. Покрупнее фигуры. Эти «фигуры» накупили валюты, а она расти не хочет и новости выходят следующие: «В случае отмены антироссийских санкций курс рубля вырастет на 5-10 процентов (Bloomberg)». Естественно позитив по рублю надо срочно нейтрализовать негативными вербальными интервенциями про операции Минфина России по покупке валюты на рынке. Это частое мнение по рублю, а не официальная позиция компании, где я работаю.

Что касается нефти, то у трейдеров, похоже, уже нет уверенности в том, что путем сокращения добычи странам ОПЕК удастся повысить цены еще сильнее. По сообщениям, Саудовская Аравия сильно сокращает объемы экспорта. Но в последние несколько недель Ливия и Нигерия (на эти страны не распространяются условия соглашения ОПЕК) наращивают объемы добычи. То же самое касается добычи сланцевой нефти в США, где на фоне роста цен возросло число буровых установок. Так что на рынке нефти может сохраниться проблема излишка объема предложения. Большинство нефтяных аналитиков ждет, что в ближайшие недели WTI останется, скорее всего, в коридоре 50-55 долларов за баррель. Но в конце весны следует ожидать роста цен до 55-60 долларов за баррель, на фоне роста спроса на бензин в США.

Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент».