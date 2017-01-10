Указ Трампа о мигрантах – ТВ-картинка и факты

Выпуски теленовостей полны сюжетами о массовых протестах либеральных американцев против указа президента США о 90-дневном ограничении въезда в страну граждан нескольких государств с преимущественно мусульманским населением. Шаг шокирующий, конечно, но в самой Америке, если обратиться к статистике, он шокировал далеко не большинство.

Согласно опросу социологов Rasmussen pool 57% граждан США поддерживают «мигрантский указ» главы государства и его политику «строгих границ» лишь 33% выступают против. Эту треть мы и видим на экранах ТВ (в том числе российского).

Красноречивы и факты, обнародованные 30 января погранслужбой США. Согласно отчету, за первые 4 дня действия миграционного указа в США прибыли 500 тысяч человек, а отказано во въезде около 700 иностранцам. Ещё более 1 тысячи человек по формальным признакам могли быть не допущены на территорию США, однако для них было сделано исключение. Статистика таможенной и пограничной службы приводится на сайте Министерства внутренней безопасности США (DHS).