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Выпуск: 01.02.17 | Политика
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Указ Трампа о мигрантах – ТВ-картинка и факты

Указ Трампа о мигрантах – ТВ-картинка и факты
Выпуск: за 01 2017 года
Рубрика: Политика
Фото: russiancouncil.ru

Выпуски теленовостей полны сюжетами о массовых протестах либеральных американцев против указа президента США о 90-дневном ограничении въезда в страну граждан нескольких  государств с преимущественно мусульманским населением. Шаг шокирующий, конечно, но в самой Америке, если обратиться к статистике, он шокировал далеко не большинство.


Согласно опросу социологов Rasmussen pool  57%  граждан США поддерживают «мигрантский указ» главы государства и его политику «строгих границ» лишь 33% выступают против.  Эту треть мы и видим на экранах ТВ (в том числе российского).

Красноречивы и факты, обнародованные 30 января погранслужбой США.  Согласно отчету, за первые 4 дня действия миграционного указа  в США прибыли 500 тысяч человек, а отказано во въезде около 700 иностранцам. Ещё более 1 тысячи человек по формальным признакам могли быть не допущены на территорию США, однако для них было сделано исключение. Статистика таможенной и пограничной службы приводится на сайте Министерства внутренней безопасности США (DHS).

Ситуацию конкретизировал на пресс-конференции представитель таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан. Согласно репортажу Bloomberg, он сообщил, что 872 беженца, которые уже были готовы к переезду и его отмена могла бы вызвать «неоправданные трудности», получат право на въезд. По словам Макалинана, эти 872 беженца прибудут в США на этой неделе. На сайте Министерства внутренней безопасности уточняется, что DHS совместно с Госдепом будет рассматривать ситуацию с каждым из этих беженцев отдельно и принимать по каждому из них дальнейшее решение. 

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