Едим дома, сидим дома

Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB , опубликовал очередной, 18-й по счёту, выпуск обзора потребительской уверенности россиян – «Потребительский индекс Иванова», в котором анализируются тенденции в части расходов, сбережений и потребительского поведения граждан.

Индекс потребительской уверенности, который укрепляется с IV квартала 2015 года, немного опустился в IV квартале 2016 года до -16% (от -15% в III квартале 2016 года). Хотя это значительно выше -24%, наблюдаемых в IV квартале 2015 года и IV квартале 2014 года, индекс находится ниже докризисного уровня (-9% в среднем за 2013 год).

Основные выводы по итогам опроса потребителей следующие:

• Отмечено некоторое поквартальное снижение всех компонентов индекса за исключением оценки перспектив личного благосостояния, которая осталась на уровне 3% в прошлом квартале. Оценка национального благосостояния за последние 12 месяцев снизилась до минус 27% (с -25% в III квартале 2016 года, лучшего значения за последние два года). Оценка перспектив национального богатства на следующие 12 месяцев уменьшилась с минус 5% до минус 6% в IV квартале 2016 года. Это было отражено в значительном увеличении доли тех, кого больше всего беспокоит отсутствие экономического роста в стране.

• После замедления индекса потребительских цен России, беспокойство по поводу инфляции стало рекордно низким (в IV квартале 2016 года его отметили 53% респондентов). Коррупция, в свою очередь, стала основной проблемой для беспокойства (59%, на 2 п.п. больше, чем в третьем квартале, и на 5 п.п. – чем годом ранее), установив максимум за последние два года. Безработица занимает второе место, эту проблему отметили 51% (на 1 п.п. больше по сравнению с прошлым кварталом). И наконец, только 20% респондентов были обеспокоены обменным курсом рубля (на 1 п.п. больше по сравнению с предыдущим кварталом).

• Уровень безработицы среди наших респондентов увеличился до 11,6% по сравнению с 10,9% в III квартале 2016 года. Индекс чистого найма упал до минус 42% (c минус 40% в III квартале 2016 года), поскольку 6,4% работающих Ивановых отметили, что их работодатели нанимают новый персонал (в III квартале 2016 года эта доля составила 7,5%). Все это поддерживало опасения опрошенных относительно безработицы: ее считают главным источником беспокойства 51% респондентов (по сравнению с 52% в III квартале 2016 года).

• Наше исследование показывает рост заработной платы всего на 0,8% в IV квартале 2016 года, что сильно отличается от 10,2%, отмеченных в государственной статистике. С начала года у 28% Ивановых заработная плата была повышена или индексирована на 6,1%, т. е. в среднем по выборке повышение составляет 1,7%. При увеличении заработной платы Ивановы предполагают тратить только 19% прибавки на продукты питания (по сравнению с текущими 37% дохода, которые тратятся на продукты питания), 14% – на одежду и товары для дома (против текущих 16%), а 11% – откладывать (сейчас доля сбережений составляет лишь 7%). Доля месячного заработка, отложенная в качестве сбережений, сократилась с 7,4% в III квартале 2016 года до 7,0% в прошлом квартале. Вероятно, уменьшение реальной заработной платы и располагаемых доходов населения негативно сказывается на уровне сбережений.

• Доля Ивановых, чувствительных к уровню цен, уменьшилась с рекордных 77% во II квартале 2016 года и 76% во III квартале 2016 года до 75%, но остается довольно высокой. В то же время, наблюдалось снижение интенсивности промоакций, реализуемых розничными сетями, за исключением «Магнита». Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, снизилась с исторического максимума 47%, достигнутого во II квартале 2016 года, до 44% в III квартале 2016 года и осталась такой же в прошлом квартале. Доля тех, кто перешел на более дешевые товары, увеличилась до 71% против 68% в предыдущем квартале.

• Слабые предпраздничные продажи, отмеченные в ранее опубликованной государственной статистике, были подтверждены в ходе нашего исследования: затраты на продукты питания для празднования Нового года снизились на 4% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее это отчасти компенсируется тем, что 96% респондентов остались дома на праздниках (92% в 2015 году и 86% в 2014 году), то есть валовой объем остался относительно стабильным.

Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Исследование Sberbank CIB, однако, охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Обзор основан на итогах опроса 2 300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность наших оценок ниже 2%.