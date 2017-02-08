Россия подготовилась к резкому росту цен на продукты питания в мире

Россия рекордными темпами наращивает собственное сельскохозяйственное производство. С одной стороны, это связано с тем, что сокращение валютной выручки приводит к необходимости меньше закупать импортное продовольствие. С другой стороны, сельское хозяйство в России само является источником валютной выручки, а продажа товаров агропромышленного комплекса за границу приносит уже больше долларов США и евро, чем реализация продукции оборонно-промышленного комплекса России за рубеж.

Развитие сельского хозяйства в России совпало с рекордным подъемом цен на продовольствие в мире: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по итогам января текущего года индекс цен на товары АПК в помесячном выражении увеличился на 2,1%, а сама величина индекса составила 173,8 пункта — максимальное значение этого показателя с февраля 2015 года.

Сахар подорожал на 10%, так как торговые компании ожидают сокращения производства в Индии, Бразилии и Таиланде. А Россия по итогам 2016 года стала впервые №1 в мире по сбору сахарной свеклы — 50 миллионов тонн. Россия оставила позади Францию, США и Германию. Экспорт сахара в 2016 году составил 595 тысяч тонн, а в этом году эта цифра может достигнуть 700 тысяч тонн. За счет экспорта продукции растениеводства Россия в рублях заработала 560 миллиардов.

В январе за месяц подорожали и другие сельскохозяйственные товары: масло — на 1,8%, злаки — на 3,4%. При этом и здесь Россия — лидер по производству. По итогам 2016 года собрано 119,1 миллиона тонн зерновых, включая 73,2 миллиона тонн пшеницы, по экспорту которой Россия — №1 в мире. По экспорту зерновых планка, которая должна быть достигнута по итогам текущего сельскохозяйственного года (напомним, что он завершается в июне текущего года), установлена в 40 миллионов тонн. Для сравнения: предыдущий результат — это 33,9 миллиона тонн, из которых 24,6 миллиона тонн — пшеница. Урожай масличных культур собственного производства составил в 2016 году 13,6 миллиона тонн с перспективой роста в ближайшие пять лет на 2% ежегодно. И есть ради чего: рентабельность выпуска такой продукции очень высокая: по сое она составляет в среднем 34%, а по подсолнечнику — 56%.

Рекордный прирост сбора тепличных овощей — на 8% за 2016 год, до 691 тысячи тонн привел к тому, что обеспеченность внутреннего рынка продукцией собственного производства по этому направлению составила 90%. По факту, с учетом того, что потребитель будет всегда брать в рамках своих индивидуальных особенностей и импортные товары, насыщенность российского рынка по ряду продуктов питания уже является максимально возможной и эффективной. Стоит ли дальше наращивать производство по этим позициям? Конечно, да. Так, увидев, что на внутреннем рынке складывается избыточное предложение картофеля, производители стали налаживать его поставки на экспорт, продав в 2016 году 213 тысяч тонн этого продукта. Всего в 2016 году было выкопано 31,03 миллиона тонн картофеля.

Отлично развивается и «бэк-офис» сельского хозяйства — закупка минеральных удобрений: по данным Министерства сельского хозяйства, в январе их было приобретено 284,9 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем в январе 2016 года.

Сельское хозяйство — это и двигатель экономического развития регионов. Крупные мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург — поднимают региональную экономику за счет развития пищевой промышленности, причем как для насыщения городских рынков, так и благодаря экспорту продуктов питания, зарабатывая иностранную валюту. Так, столица России за 9 месяцев 2016 года смогла продать за рубеж продуктов питания собственного производства на 22% больше, чем за тот же период годом ранее.

Санкт-Петербург показывает устойчивое развитие промышленности, в частности пищевой: вся индустрия реальной экономики выросла за 2016 год на 3,9%. Пищевая промышленность растет опережающим темпом, заданным еще в начале 2016 года, когда в I квартале прирост составил 20,6%, а по итогам всего 2016 года — 22,3%. Кондитерские изделия из Санкт-Петербурга завоевали популярность по всему миру: известные компании в городе на Неве в 2016 году нарастили за год экспорт своих сладостей от 20 до 50%, поставляя продукцию в том числе в Германию, США, Израиль, Грузию и Китай.

Помимо вопросов собственного семенного фонда, удобрений, теплиц и хранилищ, решается вопрос и развития внутреннего рынка потребления. В Министерстве промышленности разрабатывается Стратегия развития общественного питания в России — комплекс мер, направленных на то, чтобы индустрия питания вне дома получила дополнительный толчок к развитию. Уже сейчас очевидно, что развитие малого предпринимательства в сфере выпуска и сбыта продуктов питания отечественного производства во многом зависит от властей того или иного региона России, а также находится в зоне их ответственности.

И по вопросу финансирования АПК со стороны государства видны шаги навстречу: фермерам при соблюдении условий государственной поддержки готовы компенсировать кредитные ставки, чтобы их эффективный уровень составлял 5%. Покупатели сельскохозяйственной техники, а также вообще оборудования для АПК могут получить скидку в 15%. Отечественное производство «железных коней» для АПК благодаря мерам государственной поддержки выросло в 2,49 раза с 2013 года по 2016 год, а в денежном выражении — с 35,5 до 88,6 миллиарда рублей.

Наращивает кредитование сельского хозяйства и профильный банк — Россельхозбанк, который выдал кредитов в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства более 1 триллиона рублей в 2016 году, что на 60% больше, чем в 2015 году, при этом не меньше четверти средств было предоставлено на проведение сезонно-полевых работ.

Мясная индустрия показывает уверенный рост: по данным Росстата, производство мяса скота и птицы выросло в 2016 году на 3,4%, а за 2014-2016 годы общий объем производства мяса птицы подскочил на 23%. Импортная мясная продукция сейчас составляет в потребительской корзине россиян менее 10% (по свинине — 9%, а по мясу птицы — 5%) — показатель, о котором мечтали бы, например, в Великобритании, где девальвация британского фунта стерлингов в 2016 году по отношению к евро на 16% привела к тому, что импортная мясная продукция, на которую приходится половина рынка, стала заметно дороже. При этом в России развиваются все сегменты производства сельскохозяйственной продукции: по сравнению с 2013 годом, когда премиальные сорта говядины ввозились из-за рубежа, сейчас такой импорт сошел почти на нет, так как производство такой же продукции в России каждый год увеличивается на 25%.

Важным индикатором состояния импортозамещения в России является динамика импорта продовольствия. Так, увеличение закупок сыров из Аргентины, Уругвая и Туниса, что было зафиксировано в 2016 году (+5,5% по итогам 11 месяцев 2016 года), должно заставить отечественных сыроваров задуматься в очередной раз над вопросами качества и отпускной цены на их продукцию, ведь выносить окончательный вердикт их товарам и определять тем самым судьбу их бизнеса будут обычные потребители, которые либо будут покупать их продукты, либо нет. Ведь по многим другим продуктам питания импорт сократился, а значит потребитель успешно закрывает свои потребности отечественной продукцией. Так, по данным ФТС, за 11 месяцев 2016 года овощей в страну было завезено на 49,1% меньше, чем за аналогичный период в 2015 году.

Владислав Гинько, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.