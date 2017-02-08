Выпуск: 10.02.17 | Бизнес Главная » Бизнес » Специализированные регистраторы

Специализированные регистраторы Выпуск: за 10 2017 года

Рубрика: Рубрика: Бизнес В настоящее время специализированным регистратором могут предоставляться такие услуги по ведению реестра лиц, владеющих инвестиционными паями:

Открытие лицевых счетов.

Регистрация записей в лицевых счетах, предоставление отчетов по поводу проведенных операций.

Строгий учет и одновременное хранение документации, на основании которой записи вносятся в Реестр.

Предоставление владельцам инвестиционных паев выписок из Реестра.

Расчет количества паев, которые приобретаются инвесторами.

Расчет денежных средств, подлежащих выплате в случае погашения или обмена паев.

Составление списка лиц, у которых есть право относительно получения доходов по паям или компенсации при прекращении функционирования Паевого инвестиционного фонда.

Количественный расчет паев при их обмене и выдаче.

Проверка соответствия любых указанных данных о лицах, владеющих паями, с теми данными, которые были указаны в документах, предоставленных в Реестр.

Проверка по поводу соответствия указанных данных по заявкам, касающихся погашения инвестиционных паев, содержащие количественные данные инвестиционных паев, содержащихся на лицевых счетах соответствующих владельцев. Процедура регистрации фирмы является не очень сложной. Однако при ее проведении может возникнуть множество подводных камней, не всегда известных начинающим предпринимателям. Поэтому эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Сегодня у специализированных регистраторов можно заказать такие виды услуг: Регистрацию акционерного общества

Регистрацию частного предпринимателя

Регистрацию общества, имеющего ограниченную ответственность

Регистрацию филиалов иностранных компаний

Перерегистрацию и реорганизацию предприятия

Создание различных объединений юридических лиц (корпораций, ассоциаций, концернов)

Внесение необходимых изменений в документацию Для инициации услуг регистратора относительно регистрации любого субъекта хозяйственной деятельности, надо предоставить соответствующую информацию и документы: Копии учредительной документации, которые надлежащим образом надо заверить.

Информацию относительно названия, юридического адреса предприятия, методов формирования уставного капитала.

Идентификационные номера и копии паспортов учредителей (директора, бухгалтера).

Если учредителем является частный предприниматель, то надо предоставить еще копию свидетельства о госрегистрации.

Если учредителем является гражданин другого государства, надо предоставить переведенную на госязык и заверенную нотариусом копию его паспорта.

Если же учредителем является юр. лицо из другого государства, то следует предоставить выписку из банковского реестра или другой документ о регистрации. Версия для печати Предыдущая | Следующая Комментарии:

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